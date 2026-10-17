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Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş'ten 27 yıl sonra bir ilk! 'Dön Ne Olur' dedi
Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş'ten 27 yıl sonra bir ilk! "Dön Ne Olur" dedi
1999 yılında stüdyoda beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş, aradan geçen 27 yılın ardından yıllardır seslendirmediği "Dön Ne Olur" şarkısını yeniden söyledi. İstanbul'da verdiği konserde sevilen parçayı seslendiren ünlü sanatçı, bu sürpriziyle hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 17.10.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 11:49