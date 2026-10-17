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Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş'ten 27 yıl sonra bir ilk! "Dön Ne Olur" dedi

1999 yılında stüdyoda beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş, aradan geçen 27 yılın ardından yıllardır seslendirmediği "Dön Ne Olur" şarkısını yeniden söyledi. İstanbul'da verdiği konserde sevilen parçayı seslendiren ünlü sanatçı, bu sürpriziyle hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı.

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PINAR EFE
Giriş Tarihi: 17.10.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 11:49
Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Türkiye'nin en güçlü seslerinden olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, başarılı kariyeri ve özel yaşamıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Yoğun konser programıyla hayranlarıyla buluşmayı sürdüren ünlü sanatçı, İstanbul'da sahne aldığı gecede dinleyicilerine unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ'dan Ebru Güneş'e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Gündeş, tam 27 yıl aradan sonra ilk kez "Dön Ne Olur" şarkısını seslendirerek konserine damga vurdu. Bu özel an, salondaki müzikseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

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Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Ünlü şarkıcı, 1 Aralık 1999 tarihinde "Dön Ne Olur" albümünün tanıtımı için düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarının önünde stüdyoda şarkı söylediği sırada aniden rahatsızlanmış ve kameralar karşısında beyin kanaması geçirmişti.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Öte yandan son dönemde yüzündeki değişimle gündeme gelen Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde "yarım yüz gerdirme" operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

"10 YAŞ GENÇLEŞMİŞ MİYİM?"

Gündeş, seyircilere "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sormuştu.

İltifat, kendisini en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan gelmişti: "20 yaş genç duruyorsun."demişti.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

ESTETİKLERİNE 10 MİLYON TL HARCAMIŞ!

Son dönemde yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş, bu kez operasyonun maliyetiyle dudak uçuklattı. Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddiaya göre; ünlü sanatçının gençleşmek uğruna yaptırdığı yüz gerdirme işlemi için tam 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadığı ileri sürüldü.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Öte yandan Gündeş, müzik dünyasında adeta efsaneleşmiş bir isim. Ancak onun hikayesi sahnedeki parlak kariyerinden çok daha önce başlamış...

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Bakın şimdilerin en güçlü seslerinden olan Ebru Güneş, bir zamanlar hangi mesleği yapıyormuş!

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Ünlü sanatçı, müzikle tanışmadan önce konfeksiyon işçiliği yapıyormuş! Gündeş hakkında ortaya çıkan bu bilgi usta sanatçının azmini ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

BAKIN DİĞER USTA SANATÇILARIN İLK MESLEĞİ NEYMİŞ...

1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in hayatı, doğduğu anda bile kolay olmamıştır.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Babası cezaevinde olan Tatlıses, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemedi. Bu durumla ilgili olarak "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Okuma yazma öğrenememesine rağmen hayata tutunmak için çalışmak zorunda kalan Tatlıses, daha çocuk yaşlarda çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştır.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Su satıcılığı yapmış, çığırtkanlık yaparak sinemalarda "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştır. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön vermiştir.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Tatlıses'in kendi ifadesiyle, su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biridir: "Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi." Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştır.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

İŞTE İLK MESLEĞİ!

Gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Zor ve ağır iş koşullarına rağmen hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmemiştir. İnşaatlarda çalışırken türkü söylemeyi de ihmal etmeyen Tatlıses, sesini ve yeteneğini orada keşfetmiştir. Adanalı bir sinemacı tarafından bu yeteneği fark edilmiştir. Bu keşif, onun hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

İbrahim Tatlıses, ilk olarak Adana'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. Daha sonra Ankara'ya gelerek, burada gazino ve pavyonlarda sahne deneyimi edinmiştir.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

1974 yılında söylediği "Ayağında Kundura" türküsü ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Bu başarı onun radyoya ve televizyona çıkmasını sağlamış, böylece sanat kariyeri ivme kazanmıştır.

70'li yılların ortalarında ise İstanbul'a geçerek sahne hayatını burada sürdürmüştür. İstanbul'daki müzik ve eğlence dünyasında kendisine önemli bağlantılar kurmuş, özellikle kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanışmıştır. Tüm bu aşamalar, İbrahim Tatlıses'in zorluklarla dolu hayat yolculuğunun bir parçası olmuştur.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önceki hayatı, disiplin, sabır ve çalışma azmiyle doludur. Okula gitmeden, zorlu işlerde çalışarak ve hayatın ona getirdiği tüm engellere rağmen yılmadan yoluna devam eden Tatlıses, başarıyı hak etmiş ve bugün Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmuştur. Onun hikayesi, pek çok kişiye ilham veren, emek ve azimle hayatta neler başarılabileceğinin somut bir örneğidir.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

FERDİ TAYFUR DA İLK MESLEĞİ İLE ŞAŞIRTAN İSİMLERDEN!

Arabesk müzik denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Ferdi Tayfur, müzik kariyerinde başarısına ulaşmadan önce zorlu bir hayat mücadelesi vermişti.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Adana'da doğup büyüyen Tayfur, çocukluk yıllarından itibaren ailesine destek olmak adına birçok işte çalışmıştı.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim-öğretim hayatına ara vermek zorunda kalan sanatçı, geçimini sağlamak için küçük yaşından itibaren ter dökmeye başlamıştı.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

Hayatın ona sunduğu bu zorlayıcı yollardan asla pes etmeden ilerleyen Tayfur, farklı işlerde çalışarak deneyimlerine deneyim eklemişti.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

ÜNLÜ İSMİN ESKİ MESLEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Müzik kariyerine atılmadan önce çaycılık yaparak ailesinin geçimine katkıda bulunan genç Ferdi, hayata tutunmak adına çok çaba sarf etmişti.

Stüdyoda beyin kanaması geçirmişti... Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra bir ilk! Dön Ne Olur dedi

YALNIZCA ÇAYCI DEĞİL BİR DE TRAKTÖR ŞÖFÖRÜYMÜŞ

Arabesk müziğin öncülerinden olan Tayfur, müzik kariyerine adım atmadan önce yalnızca çaycı değil, bir de traktör şoförlüğü de yapmıştı.