Su Atacan'dan sonra David Beckham'ın kızı da okul kurallarına isyan etti! "Lütfen okulu ara anne"

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su'dan sonra bir isim daha Londra'daki okul disipliniyle baş etmeye çalışıyor. Dünyaca ünlü Victoria ve David Beckham çiftinin 15 yaşındaki kızları Harper, okulda karşılaştığı beklenmedik bir yasak kararıyla adeta yıkıldı! Annesi Victoria'ya "Lütfen okulu ara" diyerek yalvaran genç kızın yaşadığı bu krizin ardından, babası David Beckham'dan durumu yumuşatan sürpriz bir tatil hamlesi geldi. İşte ünlü ailenin kapalı kapılar ardında yaşadığı o makyaj krizinin detayları ve Harper'ın milyon dolarlık yeni kariyer adımı...