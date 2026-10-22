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Su Atacan'dan sonra David Beckham'ın kızı da okul kurallarına isyan etti! "Lütfen okulu ara anne"

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su'dan sonra bir isim daha Londra'daki okul disipliniyle baş etmeye çalışıyor. Dünyaca ünlü Victoria ve David Beckham çiftinin 15 yaşındaki kızları Harper, okulda karşılaştığı beklenmedik bir yasak kararıyla adeta yıkıldı! Annesi Victoria'ya "Lütfen okulu ara" diyerek yalvaran genç kızın yaşadığı bu krizin ardından, babası David Beckham'dan durumu yumuşatan sürpriz bir tatil hamlesi geldi. İşte ünlü ailenin kapalı kapılar ardında yaşadığı o makyaj krizinin detayları ve Harper'ın milyon dolarlık yeni kariyer adımı...

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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 09:39
Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Futbol efsanesi David Beckham (51) ve en küçük çocuğu Harper, okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek baş başa keyifli bir kaçamak yaptı. Sosyal medya hesabından güneşli bir sahil kenarında çekilmiş bir selfie paylaşan Beckham, kızının kendisini yanağından öptüğü o tatlı kareye "Babayla yolculuk" notunu düştü.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Victoria Beckham ise bu sevgi dolu baba-kız pozuna kalp emojileriyle destek verdi. Ancak bu huzurlu tatilin hemen öncesinde, Beckham ailesinin evinde oldukça hareketli ve gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

"OKULU ARAYIP ŞİKAYET ET ANNE!"

Harper'ın babasıyla çıktığı bu moral tatilinin arkasında yatan asıl sebep, Victoria Beckham'ın kısa süre önce katıldığı The Today Show programında gün yüzüne çıktı. Ünlü moda tasarımcısı, 15 yaşındaki kızının okula makyajla gitmesinin yasaklanması üzerine adeta dehşete düştüğünü itiraf etti.

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Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Harper'ın doğal makyaj yapma konusunda çok yetenekli olduğunu belirten Victoria, kızının kendisine gelerek, "Anne okulu arayıp onlarla konuşamaz mısın? Neden en iyi halimle görünmemi istemiyorlar?" diye isyan ettiğini anlattı. Ancak Victoria, kızının bu talebini reddederek kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

KENDİ GÜZELLİK MARKASINI KURUYOR: AMERİKA'DA BÜYÜK ŞOK!

İşin en ilginç yanı ise okulda makyaj yapması yasaklanan Harper'ın çok yakında kendi güzellik markasını piyasaya sürmeye hazırlanması. "Harlo by Harper" adını taşıması planlanan marka için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Amerika pazarından kötü bir haber geldi.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

ABD Patent ve Marka Ofisi, "Harlo" isminin halihazırda bir gıda takviyesi firması tarafından tescil edildiğini belirterek Beckham ailesinin başvurusunu reddetti. Yetkililer, isim benzerliğinin tüketicilerde kafa karışıklığı yaratabileceği gerekçesiyle markanın ABD haklarını şimdilik onaylamadı.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

İNGİLTERE'DEN ONAY ÇIKTI: MİLYONLUK YATIRIM YOLDA

Amerika'daki bu beklenmedik engele rağmen, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi markanın tescil başvurusunu onaylayarak genç kıza derin bir nefes aldırdı. Victoria Beckham, kızının bu büyük hayalini gerçeğe dönüştürmek için kurulan H7B Ltd. şirketine şimdiden yaklaşık 2.3 milyon sterlin (3 milyon dolar) tutarında devasa bir yatırım yaptı.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Gençlere yönelik cilt bakımı ve güzellik ürünleri sunacak olan markanın, Harper'ın önümüzdeki yıl gireceği GCSE sınavlarının ardından piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Victoria'ya göre kızı cilt problemleriyle uzun süre mücadele ettiği için bu alana büyük bir ilgi duyuyor ve geleceğin dev 'güzellik patroniçesi' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

LONDRA'DAKİ OKUL KURALLARINA BİR DİĞER İSYAN EDEN İSİM DE SU ATACAN'DI!

Liseyi Türkiye'de tamamladıktan sonra eğitimine İngiltere'de devam eden Su Atacan'ın, okulundaki kuralları sıraladığı video sosyal medyada gündem oldu.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Oyuncu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan, Londra'da üniversite eğitimi aldığı okulda uygulandığını söylediği yasakları anlattı.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

TAKI TAKMAK YASAK

Okulundaki kuralları tek tek sıralayan Su Atacan, küpe, kolye ve yüzük takamadıklarını söyledi. Bileklik ve saatin de yasak olduğunu belirten Atacan, takı konusundaki kısıtlamayı "Takı komple yasak" sözleriyle anlattı.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

"HER ŞEY YASAK"

Öğrencilerin takı takamadığını, yalnızca siyah kıyafet giyebildiğini ve telefon kullanamadığını belirten Atacan'ın açıklamaları dikkat çekti.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

SADECE SİYAH GİYİNEBİLİYORLAR

Kıyafet kurallarına da değinen Atacan, öğrencilerin yalnızca siyah giyebildiğini ifade etti.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

TELEFON KULLANIMI DA YASAK

Su Atacan'ın anlattığı kurallar arasında telefon yasağı da yer aldı.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Lacivert, gri ve kahverengi gibi renklere izin verilmediğini söyleyen Atacan, kıyafet zorunluluğunu "Sadece siyah, simsiyah" sözleriyle dile getirdi.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Okulda telefon kullanımına izin verilmediğini belirten Atacan'ın açıklamaları, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti. İşte o paylaşımı...

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Eğitim için Londra'ya gitmişti: Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan isyan etti! "Burada her şey yasak"

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan, eğitim hayatında yeni bir döneme adım atmıştı.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Türkiye'deki lise eğitimini tamamlayan Su Atacan, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmişti.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Yaklaşık altı büyük valizle Londra'nın yolunu tutan genç kız, kalacağı odaya yerleşerek ailesinden ayrı yaşayacağı yeni hayatına ilk adımı atmış oldu. Bu özel gününde kızlarını yalnız bırakmayan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti de Londra'ya giderek hem Su'nun yerleşmesine yardımcı oldu hem de yeni başlangıcında yanında yer aldı.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Kızının farklı bir ülkede tek başına yaşamaya başlamasıyla duygusal anlar yaşayan Yağmur Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gururunu ve sevgisini dile getirmişti.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Atacan veda mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğitim hayatına bambaşka bir kapı açıyor bugün kızım. Sadece ailesinden ayrıldığı yeni evinin değil, aynı zamanda yepyeni arkadaşlarının ve başka bir ülkenin kapısı bu kapı... Aşk ile dünyaya geldin, sevgi ile büyüdün; şimdi sıra sorumluluklarını almana geldi! Altı büyük valizle geldin, omuzlarında başarı apoletleri ile dönmeni bekliyoruz ülkemize. Yolun açık olsun kızım, seni çok seviyorum."

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

Pınar Altuğ da kızının Londra'daki yeni hayatının ilk gününü sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü oyuncu, kızının yurt odasından bir kareyi paylaşarak "Yolun açık olsun güzel bebeğim" notuyla duygularını ifade etmişti.

Su Atacan’dan sonra David Beckham’ın kızı da okul kurallarına isyan etti! Lütfen okulu ara anne

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