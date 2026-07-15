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Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan'la bir araya geldi

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, teknik direktör Arda Turan'ı ziyaret ederek bir araya geldi. İkilinin buluşması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 08:43
Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, teknik direktörlük kariyerini sürdüren Arda Turan'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

İkilinin samimi buluşmasından paylaşılan kare, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, spor dünyasının iki önemli ismini bir araya getiren ziyaret takipçilerinden beğeni topladı.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Öte yandan İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

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Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

İbrahim Kutluay ve Demet Şener 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay, FIBA U17 Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı tribünde kızları İrem'le birlikte desteklemişti.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı nefes kesmişti.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, güçlü rakibi Fransa karşısında son dakikalarda ortaya koyduğu etkileyici performansla parkeden 94-87 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Karşılaşmanın yıldızlarından Ömer Kutluay, kritik anlarda üstlendiği sorumlulukla galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. Genç basketbolcuyu tribünden annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutluay ve kız kardeşi İrem yalnız bırakmamıştı.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan İbrahim Kutluay'ın oğlunun başarısıyla gurur duyduğu anlar kameralara yansımıştı.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Eski milli basketbolcunun coşkulu kutlaması sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Ancak Fransa karşısındaki tarihi zaferle tüm Türkiye'yi ve ailesini gurura boğan genç yıldız, yarı finaldeki zorlu Sırbistan mücadelesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Millilerin şampiyonluk yolunda Sırbistan'a elenmesiyle sonuçlanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Ömer Kutluay büyük bir üzüntüyle sarsıldı.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Turnuva boyunca sergilediği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken genç basketbolcuyu, bu zor anında yine en büyük destekçisi olan babası karşıladı.

Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay'ı yıktı: İbrahim Kutluay'dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Karşılaşma sonrası oğlunun yanına koşan efsane basketbolcu İbrahim Kutluay, mağlubiyetin üzüntüsünü derinden yaşayan Ömer'i sarılarak ve başını ellerinin arasına alarak teselli etti.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Baba ve oğul arasında yaşanan o duygusal ve anlamlı anlar kameralara böyle yansıdı.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Öte yandan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Sürpriz buluşma! İbrahim Kutluay, Arda Turan’la bir araya geldi

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.