Trend
Galeri
Trend Magazin
Sürücü de Engin Çağlar da kusurlu bulundu! Yeşilçam'ın efsane jönü motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti...
Sürücü de Engin Çağlar da kusurlu bulundu! Yeşilçam'ın efsane jönü motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti...
Şişli'de bir motosikletli, usta oyuncu Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Sürücü Berkay Orhan (21) olayın ardından gözaltına alınmıştı. Yapılan ilk incelemelerde sürücünün hız yapmaktan, Engin Çağlar ise karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymamaktan kusurlu bulundu.
Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 09:32