Trend Galeri Trend Magazin Sürücü de Engin Çağlar da kusurlu bulundu! Yeşilçam'ın efsane jönü motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti...

Şişli'de bir motosikletli, usta oyuncu Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Sürücü Berkay Orhan (21) olayın ardından gözaltına alınmıştı. Yapılan ilk incelemelerde sürücünün hız yapmaktan, Engin Çağlar ise karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymamaktan kusurlu bulundu.

Yunus Emre KAVAK
Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 09:32
Emel Sayın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birçok Yeşilçam filminde başrolde oynayan usta aktör Engin Çağlar'dan kahreden haber geldi.

"Kadın Değil Baş belası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi yapımlarla tanınan Çağlar, Şişli'de geçirdiği trafik kazası sonucu 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MOTOSİKLET ÇARPTI

Evine 200 metre mesafede motosiklet çarpması sonucu yaralanan Engin Çağlar, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. 85 yaşındaki usta oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Usta oyuncu Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

Vefat haberini Film-San Vakfı paylaşımında şu ifadelerle duyurdu:

"Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması'nın ve Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Efsane oyuncunun ölümü, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.


Usta oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti | Video

Usta oyuncu Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SÜRÜCÜ HIZLI ÇIKTI
Şişli'de bir motosikletli, usta oyuncu Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Sürücü Berkay Orhan (21) olayın ardından gözaltına alınmıştı. Yapılan ilk incelemelerde sürücünün hız yapmaktan, Engin Çağlar ise karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymamaktan kusurlu bulundu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Sürücü Berkay Orhan emniyette verdiği ifadede "Şahsı geç fark ettim, görünce frene bastım ama duramadım. Alkol almadım" dedi. Orhan, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Engin Çağlar'ın oğlu ve ailesi emniyette ifade vererek sürücüden şikayetçi oldu. Soruşturma sürüyor.

ONUR ÖDÜLÜ ALACAKTI

Engin Çağlar, gelecek hafta Filmsan Vakfı'ndaki başkanlık görevi nedeniyle onur ödülü alacaktı.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940'lı yıllarda İstanbul'da doğdu. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi Yeşilçam'ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaştı.

Hem yakışıklılığı hem de beyefendi duruşuyla dönemin "jön" karakterlerinin sembol isimlerinden biri olan Çağlar, "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim" ve "Yalnız Adam" gibi filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen sanatçı, sinema sektörüne çeşitli alanlarda katkı sunmaya devam etti.