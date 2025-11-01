Usta oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti | Video
01.11.2025 | 11:55
Birçok Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Engin Çağlar (85), trafik kazasında hayatını kaybetti.
Şişli'de dün yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı'nın sosyal medyadaki paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması'nın ve Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
