"MUTFAKTA BENDEN ÇOK DAHA MAHARETLİ!"

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilişkisine de değinen Kobal, iki ünlü ismin evli olmasının bir dezavantaj yaratmadığını aksine avantaj sağladığını söyledi. Evde birbirlerinin senaryolarını okuyup fikir alışverişinde bulunduklarını belirten ünlü oyuncu, mutfak sırrını da açık yüreklilikle paylaştı:

"Mutfakta pek becerikli değilim. Eşim Kenan mutfakta benden çok daha maharetli, onun elinden lezzetli yemekler yiyoruz."