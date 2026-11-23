Bir süredir şehir dışında ara tatilde olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, kızları Leyla ve Lalin ile Antalya dönüşü görüntülendi. İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalanan çift, gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 'Sizin burada ne işiniz var?' diyen usta oyuncu, ardından 'Arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuklar da var, ayrıca çok yorgunuz. Daha sonra konuşuruz' diyerek oradan ayrıldı. ÜNLÜ ÇİFTİNE EBEVEYNLİK KURALLARI ŞAŞIRTMIŞTI 'Selena', 'Küçük Sırlar' ve 'Romantik Komedi' gibi hafızalara kazınan projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Kobal, A Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirdi.. Mutlu sonla biten bu evliliklerini 2020 yılında ilk kızları Lalin, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla ile taçlandıran ünlü çift, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sinem Kobal'dan samimi itiraflar! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ebeveynlik kurallarını böyle anlattı... | Video Başarılı ve güzel oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile kurdukları mutlu yuvayı ve iki çocuklu annelik tecrübesini tüm içtenliğiyle paylaştı. 'HİÇ GİTMEMİŞ GİBİ HİSSEDİM' Setlere verilen 7 yıllık aranın planlı bir karar olmadığını söyleyen Kobal, çocuklarının ilk bebeklik dönemlerinde yanlarında olmayı tercih ettiğini vurguladı. Güzel oyuncu, 'Çocukluğumdan beri setlerdeyim. 7 yıl sonra sete çıktığımın ikinci günü sanki hep karavanda bekliyormuşum gibi evimde hissettim' diyerek mesleki bir kaygı taşımadığını ifade etti 'MUTFAKTA BENDEN ÇOK DAHA MAHARETLİ!' Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilişkisine de değinen Kobal, iki ünlü ismin evli olmasının bir dezavantaj yaratmadığını aksine avantaj sağladığını söyledi. Evde birbirlerinin senaryolarını okuyup fikir alışverişinde bulunduklarını belirten ünlü oyuncu, mutfak sırrını da açık yüreklilikle paylaştı: 'Mutfakta pek becerikli değilim. Eşim Kenan mutfakta benden çok daha maharetli, onun elinden lezzetli yemekler yiyoruz.' KIZLARI LALİN VE LEYLA İLE BÜYÜYEN MUTLU AİLE Büyük kızı Lalin'in (4) kendisine, küçük kızı Leyla'nın (2,5) ise babası Kenan İmirzalıoğlu'na benzediğini dile getiren Sinem Kobal, eşinin şahane bir baba olduğunu ve kızlarıyla kurduğu bağı izlerken duygulandığını belirtti. Evdeki kurallardan da bahseden başarılı oyuncu, çocuklar için özellikle uyku ve yemek saatleri konusunda kuralcı olduğunu, kahvaltı ve akşam yemeklerinde tüm ailenin aynı masada bulunmasına özen gösterdiklerini ekledi. Çocuklarına henüz ekran izletmediklerini söyleyen Kobal, mesleklerini anlatırken 'Biz masalları canlandıran kişileriz' diyerek durumu tatlı bir dille kavratmaya çalıştıklarını açıkladı. Sinem Kobal'ın bu samimi açıklamaları, hayranları tarafından büyük bir takdir ve beğeni ile karşılandı. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler... GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN FERİT KAYA-YASEMİN CEREN ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE NAZAN KESAL-ERCAN KESAL YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR TAMER LEVENT- SENAN LEVENT NURİ ALÇO - BURCU ALÇO HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ DUA LİPA-CALLUM TURNER NAZLI BULUM- DORUK KAYA ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ