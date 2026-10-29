Trend Galeri Trend Magazin Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği kaza sonrası tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sona eren Deniz Seki, bugün uzun bir süre sonra sahneye çıktı. İşte Deniz Seki'nin o anları!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 29.10.2026 20:00 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 20:16
Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

Sahnelerin sevilen ismi Deniz Seki, alkışlarla bitirdiği gecenin sonunda adeta nazara gelmişti. Konser sonrası yorgunluk atmak için evine dönen ünlü şarkıcı, geçirdiği görünmez kaza nedeniyle hastanelik olmuştu.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

Evcil hayvanlarını beslemek istediği sırada dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşen Seki Maslak'taki özel bir hastaneye kalmıştı.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

KÖTÜ HABER TETKİKLERDE GELMİŞTİ

Hastanede yapılan detaylı kontrollerde Seki'nin leğen kemiğinde kırık, omurgasında ise zedelenme saptanmıştı. Doktorların hızlı kararıyla acil ameliyata alınan şarkıcının durumu, sevenlerini korkutmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

Ameliyatın ardından sanatçının ekibi bir açıklama yayınlayarak operasyonun başarılı geçtiğini müjdeledi ve basında çıkan "balkondan aşağı düştü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

"NAZAR DİYORUM ARTIK"

Deniz Seki, bir programa ses kaydı göndererek sessizliğini bozmuştu. Yaşadığı şoku dile getiren ünlü isim, süreci şu sözlerle aktarmıştı:

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

"BACAKLARIM İKİYE AYRILMIŞ GİBİ DÜŞTÜM"

"Talihsiz bir kaza yaşadım, konserden geldik, olay 11.30 gibi oldu. Nazar diyorum artık. Köpeklerime mama yollamak için balkona çıktım, klimanın suyunda kaldım, bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm. Leğen kemiğim kırılmış, hemen ambulans arandı. Gece hastaneye geldim sonra ameliyat oldum. Bilgi kirliliği yapmayalım. Koltuk değnekleriyle 3 hafta kadar arkadaş olacağız. Sonra konserlere devam edeceğiz." Ünlü isme çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağmıştı.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI!

İyileşme sürecinde olan Seki geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapmıştı.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

"TABURCU OLDUM"

Taburcu olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: "Merak eden, arayan, soran, güzel dileklerini ileten ve bu süreçte yanımda olan tüm güzel kalplere gönülden teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, taburcu oldum ve artık evimdeyim. Tedavim ve fizik tedavilerim evimde devam ediyor. Her geçen gün kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Dualarınız, güzel mesajlarınız ve sevginiz bana gerçekten çok iyi geliyor. İyi ki varsınız. Bugün mübarek Kandil... Hepimizin Kandili mübarek olsun. Bu güzel gecenin sağlık, huzur, şifa ve sevgi getirmesini diliyorum. Tüm dualarımız kabul olsun. Yakında görüşmek üzere"

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

YENİDEN SAHNELERE DÖNDÜ

Geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği kaza nedeniyle tedavi altına alınan Seki, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından yeniden sahnelere döndü.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

BUGÜN SAHNEYE ÇIKTI

Tedavi sürecini tamamlayan Deniz Seki, bugün uzun bir aranın ardından yeniden sahne aldı.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

DİKKAT ÇEKTİ

Sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcının sahneye dönüşü dikkat çekti.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

"ÖZGÜRLÜĞÜM BUGÜN"

Deniz Seki konserinde, "3 ay sonra sahneye çıktım, topuklu ayakkabı giydim. Özgürlüğüm bugün." ifadelerini kullandı.

"DİNLENMEM GEREKİYORMUŞ"

Konser öncesii gazetecilerle bir araya gelen Seki, "Bol bol kitap okuyarak, bol bol üreterek geçti. Özlediğim dostlarımı karşılayarak. Çok sevenim varmış. Binlerce kere şükürler olsun. Dinlenmem gerekiyormuş. Rabbim bana 'dur' dedi. Ben de durdum. Kaldığım yerden devam etme zamanı." dedi.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

SEKİ'Yİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Deniz Seki'nin evinde tedavi süreci devam ederken ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, bugün Seki'yi evinde ziyaret etti.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

ESRA EROL'A TEŞEKKÜR ETTİ

Deniz Seki, bu anları kişisel sosyal medya hesabından yayınlayarak Erol'a teşekkür etti.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

"BENİM VEFALI ARKADAŞIM"

Deniz Seki, Esra Erol'la paylaşımlarının altına ise, "Ve benim vefalı arkadaşım. Canım Esra Erol'um geldi. Nasıl mutlu etti beni" ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Taburcu olan Deniz Seki'nin tedavi süreci evinde devam ediyor.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

DENİZ SEKİ'DEN HAYRANLARINA SÜRPRİZ

Deniz Seki, geçtiğimiz ay sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yapmıştı. Sanatçı hayranlarına bir de sürpriz yapmıştı.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

HASTA YATAĞINDA ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, evinde hasta yatağından şarkı söyleyerek sağlık durumunun iyiye gittiğinin sinyalini vermişti

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

"BEN DE DAYANAMADIM"

Paylaşımının altına ise Seki, "Uzun bir aradan sonra tekrar herkese merhabalar; sizleri çok özledim. 🫂😍💞 Bir süredir hayat biraz daha evde, biraz daha sakin akıyor… Şu an hala iyileşme ve şifalanma sürecindeyim; çok şükür, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum ve iyileşiyorum. 🙏🏻🧿

Bu süreci de elimden geldiğince güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Bir yandan şan derslerime evde devam ediyor, bir yandan da yeniden sahnelere çıkacağım, sizlerle buluşacağım konserler için hazırlanıyorum. Bunun için de çok heyecanlıyım. 🎶

Bugün de sevgili müzisyen kardeşim Serhan Bülbül gitarıyla yanımdaydı… Ben de dayanamadım tabii ki, şarkı söyledim. 🎸♥️"

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

"ÇÜNKÜ MÜZİK VAROLUŞ SEBEBİM"

Ayrıca Seki, "Çünkü müzik varoluş sebebim… Yani benim için sadece sahne değil… Müzik benim için nefes almak, iyi hissetmek, hayata tutunmak…Daha söyleyecek çok şarkımız, birlikte yaşayacak çok güzel sahnelerim var. Ben hazırlanıyorum… Siz de hazır olun. 🫶🏻 Çok yakında yeniden hep birlikte söyleyeceğiz şarkılarımı" notunu eklemişti.

Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

Tedavi sürecinde olan Deniz Seki hasta yatağında konser verdi: Müzik var oluş sebebim!

#DENİZ SEKİ #ESRA EROL #MASLAK