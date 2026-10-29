Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı!

Sahnelerin sevilen ismi Deniz Seki, alkışlarla bitirdiği gecenin sonunda adeta nazara gelmişti. Konser sonrası yorgunluk atmak için evine dönen ünlü şarkıcı, geçirdiği görünmez kaza nedeniyle hastanelik olmuştu. Evcil hayvanlarını beslemek istediği sırada dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşen Seki Maslak'taki özel bir hastaneye kalmıştı. KÖTÜ HABER TETKİKLERDE GELMİŞTİ Hastanede yapılan detaylı kontrollerde Seki'nin leğen kemiğinde kırık, omurgasında ise zedelenme saptanmıştı. Doktorların hızlı kararıyla acil ameliyata alınan şarkıcının durumu, sevenlerini korkutmuştu. Ameliyatın ardından sanatçının ekibi bir açıklama yayınlayarak operasyonun başarılı geçtiğini müjdeledi ve basında çıkan 'balkondan aşağı düştü' iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı. 'NAZAR DİYORUM ARTIK' Deniz Seki, bir programa ses kaydı göndererek sessizliğini bozmuştu. Yaşadığı şoku dile getiren ünlü isim, süreci şu sözlerle aktarmıştı: 'BACAKLARIM İKİYE AYRILMIŞ GİBİ DÜŞTÜM' 'Talihsiz bir kaza yaşadım, konserden geldik, olay 11.30 gibi oldu. Nazar diyorum artık. Köpeklerime mama yollamak için balkona çıktım, klimanın suyunda kaldım, bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm. Leğen kemiğim kırılmış, hemen ambulans arandı. Gece hastaneye geldim sonra ameliyat oldum. Bilgi kirliliği yapmayalım. Koltuk değnekleriyle 3 hafta kadar arkadaş olacağız. Sonra konserlere devam edeceğiz.' Ünlü isme çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağmıştı. SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI! İyileşme sürecinde olan Seki geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapmıştı. 'TABURCU OLDUM' Taburcu olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: 'Merak eden, arayan, soran, güzel dileklerini ileten ve bu süreçte yanımda olan tüm güzel kalplere gönülden teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, taburcu oldum ve artık evimdeyim. Tedavim ve fizik tedavilerim evimde devam ediyor. Her geçen gün kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Dualarınız, güzel mesajlarınız ve sevginiz bana gerçekten çok iyi geliyor. İyi ki varsınız. Bugün mübarek Kandil... Hepimizin Kandili mübarek olsun. Bu güzel gecenin sağlık, huzur, şifa ve sevgi getirmesini diliyorum. Tüm dualarımız kabul olsun. Yakında görüşmek üzere' YENİDEN SAHNELERE DÖNDÜ Geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği kaza nedeniyle tedavi altına alınan Seki, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından yeniden sahnelere döndü. BUGÜN SAHNEYE ÇIKTI Tedavi sürecini tamamlayan Deniz Seki, bugün uzun bir aranın ardından yeniden sahne aldı. DİKKAT ÇEKTİ Sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcının sahneye dönüşü dikkat çekti. 'ÖZGÜRLÜĞÜM BUGÜN' Deniz Seki konserinde, '3 ay sonra sahneye çıktım, topuklu ayakkabı giydim. Özgürlüğüm bugün.' ifadelerini kullandı. 'DİNLENMEM GEREKİYORMUŞ' Konser öncesii gazetecilerle bir araya gelen Seki, 'Bol bol kitap okuyarak, bol bol üreterek geçti. Özlediğim dostlarımı karşılayarak. Çok sevenim varmış. Binlerce kere şükürler olsun. Dinlenmem gerekiyormuş. Rabbim bana 'dur' dedi. Ben de durdum. Kaldığım yerden devam etme zamanı.' dedi. Tedavi süreci sona erdi! Deniz Seki soluğu sahnede aldı! SEKİ'Yİ EVİNDE ZİYARET ETTİ Deniz Seki'nin evinde tedavi süreci devam ederken ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, bugün Seki'yi evinde ziyaret etti. ESRA EROL'A TEŞEKKÜR ETTİ Deniz Seki, bu anları kişisel sosyal medya hesabından yayınlayarak Erol'a teşekkür etti. 'BENİM VEFALI ARKADAŞIM' Deniz Seki, Esra Erol'la paylaşımlarının altına ise, 'Ve benim vefalı arkadaşım. Canım Esra Erol'um geldi. Nasıl mutlu etti beni' ifadelerini kullandı. TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR Taburcu olan Deniz Seki'nin tedavi süreci evinde devam ediyor. DENİZ SEKİ'DEN HAYRANLARINA SÜRPRİZ Deniz Seki, geçtiğimiz ay sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yapmıştı. Sanatçı hayranlarına bir de sürpriz yapmıştı. HASTA YATAĞINDA ŞARKI SÖYLEMİŞTİ Ünlü şarkıcı, evinde hasta yatağından şarkı söyleyerek sağlık durumunun iyiye gittiğinin sinyalini vermişti 'BEN DE DAYANAMADIM' Paylaşımının altına ise Seki, 'Uzun bir aradan sonra tekrar herkese merhabalar; sizleri çok özledim. 🫂😍💞 Bir süredir hayat biraz daha evde, biraz daha sakin akıyor… Şu an hala iyileşme ve şifalanma sürecindeyim; çok şükür, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum ve iyileşiyorum. 🙏🏻🧿 'ÇÜNKÜ MÜZİK VAROLUŞ SEBEBİM' Ayrıca Seki, 'Çünkü müzik varoluş sebebim… Yani benim için sadece sahne değil… Müzik benim için nefes almak, iyi hissetmek, hayata tutunmak…Daha söyleyecek çok şarkımız, birlikte yaşayacak çok güzel sahnelerim var. Ben hazırlanıyorum… Siz de hazır olun. 🫶🏻 Çok yakında yeniden hep birlikte söyleyeceğiz şarkılarımı' notunu eklemişti. Tedavi sürecinde olan Deniz Seki hasta yatağında konser verdi: Müzik var oluş sebebim!