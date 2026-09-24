Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

Ailece yer aldıkları kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Ozan Tufan, paylaşımının altına yazdığı romantik notla dikkat çekti. Eşine olan sevgisini dile getiren tecrübeli oyuncu, kutlama mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Sen sadece eşim değil en yakınım, huzur aradığım, hayatımın en güzel yanısın. Yeni yaşında bütün dileklerin ve isteklerin gerçek olsun. Ben ve Aren de her yaşında yanında elini tutanlar olalım. Seni çok seviyorum Ömrüm"