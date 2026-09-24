Trend Galeri Trend Magazin Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan'ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan'ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, ailesiyle birlikte çekilen fotoğrafındaki sürpriz detayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız futbolcunun tercih ettiği ayrık burunlu tasarım ayakkabı kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken, fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı!

Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:40
Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...
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Trabzonspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Ozan Tufan, saha içindeki performansının yanı sıra özel hayatındaki mutlu aile tablosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

2021 yılında hayatını Rojin Tufan ile birleştiren ve bir yıl sonra oğlu dünyaya gelen milli futbolcu, evliliklerini gözlerden uzak ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor.

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan'ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı... | Video

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

Sosyal medyada aile yaşamlarına dair zaman zaman paylaşım yapan ikili, takipçileri tarafından beğeniyle takip ediliyor.

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

TRABZONSPORLU YILDIZIN TARZI İKİYE BÖLDÜ!

Ancak ikilinin son olarak paylaştığı aile fotoğrafında tüm dikkatler mutlu tablodan ziyade milli futbolcunun tercih ettiği ayakkabıya kaydı.

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

FİYATI DUDAK ISIRTTI...

Ailesiyle poz veren tecrübeli futbolcunun ilk bakışta klasik bir modeli andıran ancak ayrık burun tasarımıyla fark yaratan ayakkabısı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ozan Tufan'ın stil tercihiyle gündem olan bu ayakkabısının etiket fiyatı 80 bin 950 TL.

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

AŞK DOLU DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Başarılı futbolcu, geçen günlerde de eşi Rojin Tufan'ın yeni yaşını kutlamak amacıyla sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

Ailece yer aldıkları kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Ozan Tufan, paylaşımının altına yazdığı romantik notla dikkat çekti. Eşine olan sevgisini dile getiren tecrübeli oyuncu, kutlama mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Sen sadece eşim değil en yakınım, huzur aradığım, hayatımın en güzel yanısın. Yeni yaşında bütün dileklerin ve isteklerin gerçek olsun. Ben ve Aren de her yaşında yanında elini tutanlar olalım. Seni çok seviyorum Ömrüm"

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Ozan Tufan'ın kalplere dokunan bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Çiftin Sevenleri ve futbolseverler, paylaşımın altına binlerce beğeni ve tebrik mesajı bırakarak Rojin Tufan'ın yeni yaşını kutlamıştı.

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MERİH DEMİRAL İLE HEİDİ LUSHTAKU
Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan’ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS