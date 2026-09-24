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Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan'ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...
Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan'ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı...
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, ailesiyle birlikte çekilen fotoğrafındaki sürpriz detayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız futbolcunun tercih ettiği ayrık burunlu tasarım ayakkabı kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken, fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı!
Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:40