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Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş! 

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde "Yadigar" karakteriyle hafızalara kazınan Temmuz Karikutal, Bodrum'da görüntülendi. Geçirdiği ağır trafik kazasının ardından radikal bir kararla oyunculuğu bıraktığını açıklayan ünlü ismin son hali ve yeni mesleği görenleri şaşırttı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 16:36
Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

2000'li yıllara damga vuran gençlik dizileri arasında yer alan Arka Sıradakiler, yayınlandığı dönemde yalnızca hikayesiyle değil, karakterleriyle de geniş bir izleyici kitlesi yakalamıştı.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

İlk kez 2007 yılında ekran yolculuğuna başlayan yapım, okul hayatını, gençlerin arkadaşlık ilişkilerini, aile bağlarını ve yaşadıkları zorlukları merkezine alarak özellikle genç izleyicinin hafızasında kalıcı bir yer edinmişti.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Son olarak "Arka Sıradakiler" dizisinin sevilen oyuncularından Temmuz Karikutal, uzun yıllar sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde objektiflere yansıdı.

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Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuğa veda eden Karikutal, aradan geçen yıllara rağmen vatandaşların kendisini tanımaya devam ettiğini belirterek, gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı | Video

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Bodrum'da tatil yapan Temmuz Karikutal, arkadaşlarıyla birlikte Bitez'de kebap yerken görüntülendi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, kendisini fark ederek fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

2007-2012 yılları arasında yayınlanan ve beş sezon boyunca ekranlarda fırtına estiren "Arka Sıradakiler" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karikutal'ın yıllar sonraki değişimi de dikkat çekti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olduğunu belirten Temmuz Karikutal, Bodrum'da gördüğü ilginin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen beni tanıyıp yanıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sevgi benim için çok değerli" dedi.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuk kariyerini noktalama kararı aldığını anlatan Karikutal, "Kazadan sonra hayatımda yeni bir sayfa açtım.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Oyunculuğun yerine oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yapmaya başladım. Çevremin büyük bölümü yine oyunculardan oluşuyor. Sektörün içinde kalmaya devam ediyorum ve yaptığım işten gurur duyuyorum" diye konuştu.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Karikutal, 2007-2012 yılları arasında yayınlanan dizinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin kendisini unutmadığını belirterek, "O dönem diziyi izleyen gençler, bugün 25 ila 40 yaş aralığında.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Yaş almama ve kilo almama rağmen beni hala tanıyıp hatırlamaları gerçekten çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Aynı dizide rol alan Oktay karakteri de yıllar sonra ortaya çıkmıştı!

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Sert tavırlarıyla dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Oktay karakterine oyuncu Bülent Çetinaslan hayat vermişti. Dizinin en çok konuşulan yüzlerinden biri haline gelen Çetinaslan, o dönem geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve özellikle genç izleyicinin yakından takip ettiği isimler arasında yer almıştı.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Aradan geçen yıllara rağmen Arka Sıradakiler oyuncularının bugün nasıl bir hayat sürdüğü de zaman zaman yeniden gündeme gelirken bu isimlerden biri olan Bülent Çetinaslan, değişimiyle dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Uzun yıllardır göz önünde çok sık görünmeyen Çetinaslan, buna rağmen sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Özellikle Instagram paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çeken oyuncu, bugünkü tarzı ve imajıyla da ilgi görüyor.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Çetinaslan 100 bin takipçili sosyal medya hesabında da sevenleriyle iletişim kurmayı ihmal etmiyor.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

BİR DİĞER GENÇLİK DİZİSİ HAYAT BİLGİSİ'NİN ORTEGA'SI DA DEĞİŞİMİYLE HAYRET ETTİRİYOR...

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel adeta yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 43 yaşında olan ünlü isim, hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Yılmazel, kamera önünden arkasına geçiş yapan oyunculardan oldu.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Başarılı oyuncu tiyatro ve seslendirme ile ilgileniyor.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Yılmazel'e "Yıllarda meydan okuyorsun", "Hâlâ çok yakışıklısın" yorumları yağdı.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

Öte yandan geçen aylarda Paşhan Yılmazel Hayat Bilgisi dizisindeBarbie karakterini canlandıran rol arkadaşı İpek Erdem ile bir araya gelmişti.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN DİĞER İSİM: MİRKELAM!

Kokoreç, Unutulmaz, Her Gece gibi şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mirkelam uzun yıllardır müzik camiasından ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!

59 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile adından söz ettirdi.