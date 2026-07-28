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Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!
Trafik kazası geçirdikten sonra oyunculuğu bıraktı! Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Yeni işi bakın neymiş!
Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde "Yadigar" karakteriyle hafızalara kazınan Temmuz Karikutal, Bodrum'da görüntülendi. Geçirdiği ağır trafik kazasının ardından radikal bir kararla oyunculuğu bıraktığını açıklayan ünlü ismin son hali ve yeni mesleği görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 16:36