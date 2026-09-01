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Travis Kelce ve Taylor Swift'ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: 'Hayatıma ışık saçıyor'
Travis Kelce ve Taylor Swift'ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: "Hayatıma ışık saçıyor"
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce, Temmuz ayındaki gösterişli düğünlerinin ardından ailelerini genişletti. Kelce, verdiği bir röportajda yeni aile üyelerini resmen duyurdu.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 14:33