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Travis Kelce ve Taylor Swift'ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: "Hayatıma ışık saçıyor"

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce, Temmuz ayındaki gösterişli düğünlerinin ardından ailelerini genişletti. Kelce, verdiği bir röportajda yeni aile üyelerini resmen duyurdu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 01.09.2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 14:33
Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Dünyanın en gözde çiftleri arasında yer alan Taylor Swift ve Travis Kelce cephesinden hayranlarını heyecanlandıran haber geldi. Temmuz ayında gerçekleşen 20 milyon dolarlık dev düğünlerinin ardından gözlerden uzak bir yaşam süren ikili, ailelerine katılan yeni üyeyi ilk kez tanıttı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

36 yaşındaki Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce, kamera karşısına geçti. Ancak çekimlerin asıl yıldızı Kelce değil, çiftin beyaz Samoyed cinsi köpekleri oldu. Ünlü sporcu, yaptığı açıklamada fikrin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

"Çekim ekibi için bir köpek arıyordu. Ben de 'Neden bizimki olmasın?' dedim. En sevdiğim kareler onlar oldu. O gerçekten hayatıma ışık saçıyor."

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

KEDİLERİN YANINA YENİ BİR DOST

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, kedilerine olan düşkünlüğüyle biliniyor. Meredith, Olivia ve Benjamin Button adında üç kedisi bulunan Swift'in, eşi Kelce ile birlikte sahiplendiği Samoyed cinsi köpekle birlikte evlerindeki neşe bir kat daha arttı.

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Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Geçtiğimiz aylarda evlenen pop star Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'nin düğünlerine dair detayları da magazin basınında sıkça yer aldı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

DAVETLİLERE BÜYÜK JEST

Çift, son olarak düğünde misafirlerine yaptıkları büyük jestle konuşulmuştu.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Düğüne katılan bin davetliye lüks bir markanın saatlerini hediye ettikleri söylenen çift dikkatleri üzerine çekmişti. Saatlerin ortalama fiyatının 200 bin lira olduğu söyleniyordu.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

MERAK EDİLEN DÜĞÜNÜ DAVETLİLERDEN BİRİ ANLATMIŞTI

BBC Radio 1 sunucusu Greg James, Madison Square Garden'da gerçekleşen ve 1.000 özel konuğun katıldığı bu görkemli törenin şanslı davetlileri arasındaydı. Çarşamba sabahı radyo programına dönen James, aylardır herkesten saklamak zorunda kaldığı düğün davetinin perde arkasını ve içeride yaşanan çılgınlıkları Swift hayranlarıyla canlı yayında paylaşmıştı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Mart ayının ortasında midesi bozuk bir haldeyken telefonuna gelen dijital bir gizli bağlantıyla davet edildiğini belirten James, bu büyük sırrı aylarca sadece eşi Bella Mackie ile paylaştığını itiraf etti. Hatta düğüne davetli olan diğer bir isim, ünlü talk-show sunucusu Graham Norton ile gecenin karanlığında "Hainler" (The Traitors) kulesindeki bir buluşmayı andıran son derece gizli bir akşam yemeği yiyerek plan yaptıklarını söylemişti.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

MADAME TUSSAUDS MÜZESİ GİBİ BİR DÜĞÜN

İçerideki atmosfere dair çarpıcı ipuçları veren James, yıldızlar geçidini şu sözlerle anlatmıştı: "Oda dünyanın en ünlü insanlarıyla doluydu. Canlanmış ve sizinle konuşan Madame Tussauds heykelleri gibiydi, kesinlikle çılgıncaydı!" Gecenin büyük bir kısmını eşi, ünlü aktör Hugh Grant ve eşiyle birlikte "İngilizler köşesinde" geçirdiğini esprili bir dille dinleyicilerine aktarmıştı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

SINIRSIZ YEMEK, ÇOKLU PASTALAR VE ÇILGIN BİR GECE

Düğünde klasik bir oturma düzeni olmadığını ama yemeğin "sınırsız" olduğunu belirten ünlü DJ, birden fazla devasa düğün pastası kesildiğini eklemişti. Sahnede DJ eşliğinde doyasıya dans ettiğini belirten ünlü sunucu, çok meşgul olmalarına rağmen Taylor ve Travis ile kısa da olsa sohbet etme fırsatı bulduğunu açıklamıştı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

SON ANA KADAR DOLANDIRICILIK SANDI!

Dijital davetiyenin kağıt basım olmaması nedeniyle, eşiyle birlikte Madison Square Garden'ın kapısından girene kadar bunun büyük bir dolandırıcılık veya bir "Radyo şakası" olabileceği hissine kapıldıklarını itiraf etmişti. Geçtiğimiz Ekim ayında radyoda Taylor Swift ile yaptığı röportajda ünlü yıldızın "Tabii ki düğüne davetlisin" sözünün aylar sonra gerçeğe dönüşmesi, bu efsanevi gecenin en tatlı tesadüfü olarak hafızalara kazınmıştı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

2 MİLYAR DOLARLIK EVLİLİK SÖZLEŞMESİ DE GÜNDEM OLMUŞTU!

Dünya yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'nin düğününe dair detaylar uzun süre gündemden düşmemişti.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

İddialara göre Swift'in babası Scott Swift, kızının yaklaşık 2 milyar dolarlık servetini korumak için oldukça kapsamlı bir evlilik sözleşmesi hazırlanmasını istedi. 'Demir gibi sağlam' olarak nitelendirilen sözleşme, Scott Swift'in yakın takibinde hazırlandı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Bu karar saygı duyan Kelce, sözleşmeyi hemen imzaladı. Çiftin düğünleri önceki gün New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşti. Kutlamaya katılan davetlilere yönelik sıkı kurallar uygulandı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

DÜĞÜNE DAİR DETAYLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Güvenlik önlemleri ve katı mahremiyet kurallarıyla organizasyon dışarıya tamamen kapatıldı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Davetlilere telefon kullanma yasağı uygulanırken, iddialara göre katılımcılardan gizlilik sözleşmesi imzalamaları da istendi.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

SEÇTİKLERİ DÜĞÜN MEKANI DA OLAY OLMUŞTU!

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin merakla beklenen evlilik kutlaması, alışılmış romantik şatoların veya sahil kasabalarının aksine New York'un efsanevi arenası Madison Square Garden'da gerçekleşti.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Geleneksel düğün konseptlerini altüst eden bu devasa organizasyon kapsamında, Manhattan'ın kalbinde yer alan arenada bu hafta içi iki dev etkinliğin yapılması planlanmıştı. Kutlamaların ilk adımı, perşembe günü saat 18.00'de düzenlenecek olan özel bir "prova" töreniyle atılacak ve bu elit buluşmaya yalnızca çiftin en yakın çevresinden oluşan yaklaşık 100 özel davetli katıldı.

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Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Asıl büyük şölen ise cuma gününün geç saatlerinde, görkemli bir kokteyl partisiyle başlayıp cumartesi sabahı saat 04.00'e kadar kesintisiz devam etmesi düşünülüyordu. Aralarında dünya çapında ünlü isimlerin de bulunduğu yaklaşık 1.000 seçkin konuğun ağırlanacağı bu ana kutlamanın hazırlıkları, 2023'ten beri birlikte olan ve ağustos ayında ortak bir Instagram gönderisiyle nişanlanan çiftin hayranlarını şimdiden heyecanlandırmıştı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Etkinliğin büyüklüğünü kanıtlayan en net ipucu ise New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den geldi; tarihi sıcak hava dalgasıyla ilgili bir basın toplantısında Mamdani'nin, "Eğer Madison Square Garden'da evleniyorsanız, içeride kalıp serinleyeceksiniz demektir ve bence bu tüm şehir için harika bir örnek" şeklindeki sözleri aylardır süren dedikoduları adeta doğrulamıştı.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Organizasyonun zamanlaması da oldukça stratejik; zira Amerika'nın 250. bağımsızlık yıldönümünü temsil eden 4 Temmuz hafta sonunun hemen öncesine ve Dünya Kupası maçları için MetLife Stadyumu'na akın eden yüz binlerce turistin şehri doldurduğu bir döneme denk geliyor.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

İHTİŞAMDAN ZİYADE AŞILMAZ BİR GÜVENLİK KALKANI

Taylor Swift'in 20 yıllık olağanüstü kariyeri boyunca tam sekiz kapalı gişe konsere imza attığı Madison Square Garden, mat ve gri iç mimarisiyle romantik bir rüya düğünü için ilk akla gelen yer olmayabilir. Ancak güvenlik uzmanları ve çifte yakın kaynaklar, bu şaşırtıcı tercihin arkasında çok rasyonel bir nedenin yattığını vurguluyor.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Hayranlarının ve paparazzilerin attığı her adımı saniye saniye izlediği, dünyanın en göz önündeki kadınlarından biri olan Swift için "mahremiyet", herhangi bir görsel estetikten çok daha büyük bir öncelik taşıyor. Özel etkinlikler için 19.500 kişilik devasa bir kapasite sunan arena, dışarıdan adeta aşılamaz, güvenli bir kale işlevi görerek ünlü çifte aradıkları o mükemmel korunaklı alanı tahsis ediyor.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

EFSANEVİ ARENANIN ŞAŞIRTICI NİKAH SİCİLİ

Bu görkemli spor salonunda "evet" demek ilk bakışta emsalsiz görünse de, mekanın tarihi aslında oldukça ilginç evlilik törenleriyle dolu. Funk müziğinin efsanevi ismi Sly Stone, 1974 yılında aktris Kathy Silva ile bu arenanın spot ışıkları altında dünya evine girmiş, 1980'de ise Kore Birleşme Kilisesi'ne mensup 4.000 kişi burada devasa bir toplu nikah töreni gerçekleştirmişti.

Travis Kelce ve Taylor Swift’ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: Hayatıma ışık saçıyor

Öte yandan arena, sadece haftalar önce New York Knicks'in San Antonio Spurs ile karşılaştığı heyecan dolu NBA finallerine sahne olmuştu. Yarım asır sonra gelen tarihi şampiyonluğu getiren beşinci maç San Antonio'da oynanmış olsa da, Swift'in arenadaki dördüncü maçı üzerinde bir "Stevie Knicks" tişörtüyle en ön sıradan izlemesi hala hafızalardaki yerini koruyor.