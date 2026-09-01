Travis Kelce ve Taylor Swift'ten sürpriz hamle! Milyonluk evlilik sonrası aile büyüdü: "Hayatıma ışık saçıyor"

36 yaşındaki Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce, kamera karşısına geçti. Ancak çekimlerin asıl yıldızı Kelce değil, çiftin beyaz Samoyed cinsi köpekleri oldu. Ünlü sporcu, yaptığı açıklamada fikrin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

"Çekim ekibi için bir köpek arıyordu. Ben de 'Neden bizimki olmasın?' dedim. En sevdiğim kareler onlar oldu. O gerçekten hayatıma ışık saçıyor."