Üçüncü kez aynı heyecanı yaşamıştı! Taze anne şarkıcı Atiye: Çok büyük şans getirdi

Şarkıcı Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girdi. Şarkıcı, 2019 yılında Ferahfeza'yı, 2023 yılında ise Neva'yı dünyaya getirdi. Atiye, geçtiğimiz aylarda ise üçüncü kızı Rumi'yi 2024 yılında doğurdu. Üçüncü kez anne olma heyecanını yaşayan Atiye, geçtiğimiz gün verdiği röportajda ailesiyle ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Posta'nın haberine göre Atiye, 'Eşime kalsa çok daha fazla çocuk istiyor. Üç muhteşem kızımız var. Bu büyük bir mutluluk' dedi 'ÇOK BÜYÜK ŞANS GETİRDİ' Ayrıca Atiye, 'Rumi, çok büyük şans getirdi. Yeni şarkımız viral oldu' diye konuştu. Atiye, paylaşımının altına yeni yıl mesajını da ekleyerek 2025 yılına umut dolu bir başlangıç yaptı. 'Herkese selam. 2024'ü geride bırakıyoruz. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç. Bu yıl hepimiz için daha büyük hedefler, daha derin bağlar ve daha çok sevgi getirsin. Daha çok dans, daha çok kahkaha, daha çok müzik ve eğer biraz da dram lazımsa… Tamam onunla da başa çıkarız' diyen Atiye, samimi bir şekilde takipçilerine yılbaşının ruhunu yansıttı. Son olarak, 'Kendi ışığınızı küçültmeyin, hayallerinizi büyütün ve her adımda daha da güçlenin. Çünkü biz buradayız, birbirimiz için... Mutlu yıllar, hepinizi seviyorum' sözleriyle duygusal bir mesaj verdi. Paylaştığı fotoğraf, Atiye'nin ahşap evinin zarif tasarımını gözler önüne serdi. 3 katlı, doğayla iç içe olan bu evin hem iç mekanları hem de dış görünümü, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. 'Ne güzel bir ev', 'Ev şahane görünüyor', 'Evin içini de merak ettim' gibi yorumlar geldi. Doğanın içinde konumlanmış bu ev, Atiye'nin huzurlu yaşam tarzını yansıtan mükemmel bir alan olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda 3. çocuğunu kucaklayan Atiye, doğa ile iç içe bir yaşam sürmeyi tercih ederek, ailesine daha sakin ve huzurlu bir ortam sunmayı hedefliyor. Ünlü şarkıcı, müzik kariyerinde olduğu kadar ailesiyle de dikkat çeken bir yaşam tarzı sergiliyor. Her adımında sevgiyi, neşeyi ve pozitif enerjiyi hayatına dahil eden Atiye, 2025 yılı için büyük hedefler belirlediğini de dile getirdi. Atiye'nin doğa ile iç içe evi ve verdiği anlamlı mesaj, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Hayranları, şarkıcının mutluluğuna ortak olurken, yeni yılın ona ve ailesine sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi.