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Üçüncü kez aynı heyecanı yaşamıştı! Taze anne şarkıcı Atiye: Çok büyük şans getirdi

Ünlü şarkıcı Atiye, geçtiğimiz aylarda kızı Rumi'yi kucağına aldı. Üçüncü kez anne olma heyecanını yaşayan Atiye, geçtiğimiz gün verdiği röportajda ailesiyle ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 05.01.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 10:41
Üçüncü kez aynı heyecanı yaşamıştı! Taze anne şarkıcı Atiye: Çok büyük şans getirdi

Şarkıcı Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girdi.

Üçüncü kez aynı heyecanı yaşamıştı! Taze anne şarkıcı Atiye: Çok büyük şans getirdi

Şarkıcı, 2019 yılında Ferahfeza'yı, 2023 yılında ise Neva'yı dünyaya getirdi. Atiye, geçtiğimiz aylarda ise üçüncü kızı Rumi'yi 2024 yılında doğurdu.

Üçüncü kez aynı heyecanı yaşamıştı! Taze anne şarkıcı Atiye: Çok büyük şans getirdi

Üçüncü kez anne olma heyecanını yaşayan Atiye, geçtiğimiz gün verdiği röportajda ailesiyle ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Üçüncü kez aynı heyecanı yaşamıştı! Taze anne şarkıcı Atiye: Çok büyük şans getirdi

Posta'nın haberine göre Atiye, "Eşime kalsa çok daha fazla çocuk istiyor. Üç muhteşem kızımız var. Bu büyük bir mutluluk" dedi

Üçüncü kez aynı heyecanı yaşamıştı! Taze anne şarkıcı Atiye: Çok büyük şans getirdi

"ÇOK BÜYÜK ŞANS GETİRDİ"

Ayrıca Atiye, "Rumi, çok büyük şans getirdi. Yeni şarkımız viral oldu" diye konuştu.

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