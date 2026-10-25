Trend Galeri Trend Magazin Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman'ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman'ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Geçmişteki evlilikleri magazin gündeminden düşmeyen 58 yaşındaki Rafet El Roman, üçüncü kez evlilik yoluna girdi. Su, Şevval ve Edvan adında üç çocuk babası olan ünlü şarkıcının, sır gibi sakladığı 26 yaş küçük nişanlısının kimliği ve ne iş yaptığı ortaya çıktı. İşte ünlü şarkıcının müstakbel eşi...

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 10:46
Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Rafet El Roman, aşk hayatındaki sürpriz gelişmelerle gündemden düşmüyor.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Yıllardır hem unutulmaz şarkıları hem de özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı, şimdilerde hayatında yeni ve heyecanlı bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Ocak ayında katıldığı bir etkinlikte parmağındaki yüzüğü göstererek yeniden nikah masasına oturacağının müjdesini veren 58 yaşındaki popçu, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Hayranlarının merakla beklediği o müstakbel eşin kim olduğu ve ne iş yaptığı ise nihayet öğrenildi.

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Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

GEÇMİŞTEKİ EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Daha önce başından iki evlilik geçen üç çocuk babası Rafet El Roman, ilk evliliğini 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop ile yapmış ve bu birliktelikten Su ile Şevval adında iki kızı dünyaya gelmişti.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

2010 yılında Yeşim Eryıldırım'dan oğlu Edvan'ı kucağına alan usta şarkıcı, ikinci evliliğini ise 2014-2016 yılları arasında Ceren Kaplakarslan ile gerçekleştirmişti. Geçmişteki çalkantılı ilişkilerini geride bırakan sanatçı, uzun bir aranın ardından evlilik defterini yeniden açtı.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

MERAK EDİLEN MÜSTAKBEL EŞ KİM ÇIKTI?

Ocak ayından bu yana hayatındaki ismin kim olduğu büyük merak konusu olan Rafet El Roman'ın gizemli nişanlısı hakkında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Habertürk'te yer alan habere göre, ikilinin 2020 yılındaki pandemi döneminde tanıştığı ve aralarında 26 yaş fark olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının kalbini çalan ve nikah masasına oturtmaya hazırlandığı 32 yaşındaki genç kadının hemşirelik yapan Rahime Haciyeva olduğu ve Azerbaycanlı olduğu öğrenildi.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

ÜNLÜ ŞARKICININ ÖZEL HAYATINI BİR HATIRLAYALIM!

Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop, 1996 yılında nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kız çocukları dünyaya gelmişti.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

2002 yılında yollarını ayıran ve 2003'te resmen boşanan çift, sonrasında Türkiye'nin en çok konuşulan velayet mücadelelerinden birine imza atmıştı.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Çocukların Almanya'da babalarının yanında kalmasıyla başlayan sancılı süreç, uzun yıllar süren davalarla magazin gündeminden düşmemişti.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Zamanla aradaki krizleri aşmayı başaran ikili, bugün çocukları için bir araya gelebilen dost bir çizgiye ulaştı.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop ile yaşadıkları fırtınalı geçmişe ve bugünkü ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

"EN MUTSUZ YILLARIMIZ VELAYET DAVASI SÜREÇLERİYDİ"

Hayatının en mutlu ve en zorlu dönemleri sorulan Rafet El Roman, "En mutlu dönemi 95'ten 97'ye kadar olan süreç. Ardı ardına çıkan hitler, konserler, ilgi, sevgi, şöhret... İnanılmaz mutlu yıllardı benim için.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

O dönem Tuğba'yla tanıştık. Çok güzel bir aşkla evlendik, çocuklarımız oldu. Yani şöhret, aşk, aile... Birkaç yıl böyle güzel bir şekilde gitti. En mutsuz yıllarımız ise tabii ki o velayet davası süreçleriydi.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Orada hepimiz yıprandık. Çocukların benimle Almanya'da kalması da Tuğba için çok zordu. Sonra tekrar toparladık. İşte gördüğünüz gibi bir aradayız. Tuğba istediği zaman geliyor" demişti.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

"İNSANLAR ARTIK BİZİM OLAYLARIMIZI İZLEMEKTEN BIKMIŞTI"

"Tuğba Hanım'la yaşadığınız o sancılı süreci nasıl atlattınız?" sorusunu yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Kolay atlatmadık. Türkiye'de görülen belki en zor, en uzun süreçli ayrılıklardan, velayet davalarından biriydi. İnsanlar artık bizim olaylarımızı izlemekten bıkmıştı.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Tuğba bana yükleniyordu, ben ona yükleniyordum. Bugün bunları konuşurken gülüyoruz, 'Biz neler yaşadık ya' filan diyoruz. Şu anda iyi arkadaşız" ifadelerini kullanmıştı.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

"1-1.5 AY ÇOCUKLARI SANA VERECEĞİM DEDİM"

Buzların erimesinde ilk adımı kimin attığı sorusuna açıklık getiren Roman, sürecin karşılıklı geliştiğini belirterek "Mankenlik nankör bir meslek. Tuğba'nın işlerinin iyi gitmediği zamanlar oldu. Benden biraz destek istedi. Sonra ben 'Turneye çıkacağım. 1-1.5 ay çocukları sana vereceğim' dedim, böyle böyle yaklaştık" sözleriyle aradaki iletişimin nasıl yeniden kurulduğunu anlatmıştı.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

"HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

"O olaylar keşke yaşanmasaydı diyor musunuz?" sorusuna yanıt veren ünlü sanatçı, "Ben hayatımda hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Çünkü onları yaşamasaydım, belki de bugünkü ben olamazdım. Her zor süreç bizim kimliğimizi, kişiliğimizi geliştiren konular aslında" diyerek geçmişte yaşananların kendisini bugünlere taşıdığını vurgulamıştı.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

"HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM, SADECE DOZU BİRAZ AŞTIM"

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçmişte gündem olan estetik ve botoks iddialarına da yanıt vermişti. "Yaptırdığınız estetik müdahaleler bir dönem çok konuşuldu..." sözleri üzerine konuşan Rafet El Roman, "Buna açıklık getirelim; ben hiç estetik yaptırmadım. Öyle şeyleri hiç sevmem. Hatta hastanede bir gün bile yatmadım hayatım boyunca" ifadelerini kullanmıştı.

Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman’ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...

Sadece botoks mu yaptırdığı sorusunu da açık yüreklilikle yanıtlayan ünlü isim, "Botoks yaptırdım. Daha önce de yaptırdım ama fark edilmemişti. En son biraz dozunu aşmış. Zaten artık yaptırmıyorum. Yüz şeklimi değiştiriyor, gerek yok. Ama tıp dünyasının sunduğu imkânlardan tabii ki faydalanıyorum. Mesela glutatyon, mezoterapi gibi işlemlerden..." diyerek son noktayı koymuştu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör