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Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman'ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...
Üçüncü nikaha hazırlanıyor! Rafet El Roman'ın 26 yaş küçük nişanlısı ortaya çıktı: İşte müstakbel eşi...
Geçmişteki evlilikleri magazin gündeminden düşmeyen 58 yaşındaki Rafet El Roman, üçüncü kez evlilik yoluna girdi. Su, Şevval ve Edvan adında üç çocuk babası olan ünlü şarkıcının, sır gibi sakladığı 26 yaş küçük nişanlısının kimliği ve ne iş yaptığı ortaya çıktı. İşte ünlü şarkıcının müstakbel eşi...
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 10:46