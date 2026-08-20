Ümit Besen'in Ağır Ceza Hakimi olan kızı Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem, Edirne'de düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirmişti. EDİRNE'DE NİKAH MASASINA OTURDULAR Çiftin düğün töreni Edirne'de bir davet bahçesinde gerçekleşmişti. Genç çiftin nikah masasına oturduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Çiftin mutlu gününe ait kareler, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları ve magazin dünyası tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Magazin dünyasında peş peşe yaşanan bu mutlu gelişmeler sevenlerini heyecanlandırırken, benzer bir sürpriz nikah haberi de geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. DÜĞÜNDEN YENİ KARELER PAYLAŞILDI Ümit Besen'in kızının düğününden yeni kareler de ortaya çıktı. BABA- KIZ DÜĞÜNDE DANS ETTİ Ümit Besen ve kızının düğünde dans ettiği anlar kameralara böyle yansıdı. DÜĞÜNDE DUYGUSAL ANLAR Ümit Besen, kızı Ezgi'nin İstanbul'daki düğününde duygusal anlar yaşadı. GECEYE DAMGA VURDU Baba-kızın dansı geceye damga vurdu. Gözyaşları sel oldu! Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı! YUNUS BÜLBÜL NİKAH MASASINA OTURMUŞTU 'Bücür Cadı' dizisindeki 'Köfteci Abbas' karakteriyle hafızalara kazınan, arabesk müziğin ve oyuncu dünyasının ünlü ismi Yunus Bülbül, uzun süren sessizliğini sürpriz bir haberle bozdu. 71 yaşındaki usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreniyle hayatını Neslihan Mutlu ile birleştirmişti. Daha önce Gülsen Gözübüyük, Sezer Güvenirgil ve Serap Bülbül ile evlilikler yapan ünlü sanatçı, dördüncü kez 'evet' dedi. Eşinin de kendisi gibi sanatçı olduğunu belirten Bülbül, mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 'İMZAMIZI ÇAKTIK' Nikah töreninden görüntüler yayımlayan Yunus Bülbül, paylaşımına şu notu düştü: 'Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin.' Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma tebrik mesajları yağarken, nikahtan sonra ortaya atılan bir iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. YAŞ FARKI İDDİASI GÜNDEM OLDU 71 yaşındaki sanatçının yeni eşi Neslihan Mutlu'nun 38 yaşında olduğu öne sürüldü. Çift arasındaki 33 yıllık yaş farkı iddiası, kısa sürede kullanıcılar arasında çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler... NAZAN KESAL-ERCAN KESAL HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ TAMER LEVENT- SENAN LEVENT ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER NURİ ALÇO - BURCU ALÇO HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ DUA LİPA-CALLUM TURNER NAZLI BULUM- DORUK KAYA ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ