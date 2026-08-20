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Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

Usta sanatçı Ümit Besen'in Ağır Ceza Hakimi olan kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem ile hayatını birleştirdi. Ümit Besen, kızı Ezgi'nin İstanbul'daki düğününde duygusal anlar yaşadı. Baba-kızın dansı geceye damga vurdu. İşte o anlar!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.08.2026 23:16 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 23:40
Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

Ümit Besen'in Ağır Ceza Hakimi olan kızı Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem, Edirne'de düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirmişti.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

EDİRNE'DE NİKAH MASASINA OTURDULAR

Çiftin düğün töreni Edirne'de bir davet bahçesinde gerçekleşmişti.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

Genç çiftin nikah masasına oturduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

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Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

Çiftin mutlu gününe ait kareler, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları ve magazin dünyası tarafından ilgiyle karşılanmıştı.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

Magazin dünyasında peş peşe yaşanan bu mutlu gelişmeler sevenlerini heyecanlandırırken, benzer bir sürpriz nikah haberi de geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

DÜĞÜNDEN YENİ KARELER PAYLAŞILDI

Ümit Besen'in kızının düğününden yeni kareler de ortaya çıktı.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

BABA- KIZ DÜĞÜNDE DANS ETTİ

Ümit Besen ve kızının düğünde dans ettiği anlar kameralara böyle yansıdı.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

DÜĞÜNDE DUYGUSAL ANLAR

Ümit Besen, kızı Ezgi'nin İstanbul'daki düğününde duygusal anlar yaşadı.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

GECEYE DAMGA VURDU

Baba-kızın dansı geceye damga vurdu.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

Gözyaşları sel oldu! Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

YUNUS BÜLBÜL NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

'Bücür Cadı' dizisindeki "Köfteci Abbas" karakteriyle hafızalara kazınan, arabesk müziğin ve oyuncu dünyasının ünlü ismi Yunus Bülbül, uzun süren sessizliğini sürpriz bir haberle bozdu. 71 yaşındaki usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreniyle hayatını Neslihan Mutlu ile birleştirmişti.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

Daha önce Gülsen Gözübüyük, Sezer Güvenirgil ve Serap Bülbül ile evlilikler yapan ünlü sanatçı, dördüncü kez "evet" dedi.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

Eşinin de kendisi gibi sanatçı olduğunu belirten Bülbül, mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

"İMZAMIZI ÇAKTIK"

Nikah töreninden görüntüler yayımlayan Yunus Bülbül, paylaşımına şu notu düştü: "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin." Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma tebrik mesajları yağarken, nikahtan sonra ortaya atılan bir iddia sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

YAŞ FARKI İDDİASI GÜNDEM OLDU

71 yaşındaki sanatçının yeni eşi Neslihan Mutlu'nun 38 yaşında olduğu öne sürüldü. Çift arasındaki 33 yıllık yaş farkı iddiası, kısa sürede kullanıcılar arasında çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

DUA LİPA-CALLUM TURNER