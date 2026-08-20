Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

"İMZAMIZI ÇAKTIK"

Nikah töreninden görüntüler yayımlayan Yunus Bülbül, paylaşımına şu notu düştü: "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin." Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma tebrik mesajları yağarken, nikahtan sonra ortaya atılan bir iddia sosyal medyanın gündemine oturdu.