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Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul kızları Melek Bal’ın nasıl madde bağımlısı olduğunu tek tek anlattı! Sosyal medyadan tuzağa düşürdüler

19 yaşındaki kızları Melek Bal'ın 12 yaşından beri yasaklı madde kullandığını açıklayan ve "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" diyerek yardım çağrısında bulunan şarkıcı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, aileleri sosyal medya platformlarındaki tehlike konusunda uyardı Baba Oktay Ertuğrul, "Sosyal medyada, Netflix gibi dijital platformlardaki dizilerde nasıl uyuşturucu yapılacağına kadar gösteriliyor. Terörist bir saldırıdır bence. Kızımızı korumak istiyoruz. Böyle giderse ya kendini ya da birini öldürecek" dedi

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 18.10.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 06:40
Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul kızları Melek Bal’ın nasıl madde bağımlısı olduğunu tek tek anlattı! Sosyal medyadan tuzağa düşürdüler

Şarkıcı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal'ın yasaklı madde kullandığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu. Kızının kriz geçirdiğini ve bu nedenle büyük korku yaşadıklarını belirten Akyürek, "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" demişti. Yaşananların ardından Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, özel açıklamalarda bulundu. Çift, yardım çağrısının ardından kızlarının tedavi altına alındığını söyleyip aileleri sosyal medya platformlarındaki tehlike konusunda uyardı.

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul kızları Melek Bal’ın nasıl madde bağımlısı olduğunu tek tek anlattı! Sosyal medyadan tuzağa düşürdüler

12 YAŞINDA MADDE KULLANMAYA BAŞLAMIŞ

Oktay Ertuğrul, yaşadıkları süreçleri şöyle anlattı: "Kızım 12 yaşında madde kullanmaya başlamış. Biz anne-baba olarak fark ettiğimiz anda müdahale ettik. Madde kullandığı zaman kendini kaybediyor ve ne yaptığını bilmiyor. Kızımızı üç defa hastanede tedavi ettirdik.

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul kızları Melek Bal’ın nasıl madde bağımlısı olduğunu tek tek anlattı! Sosyal medyadan tuzağa düşürdüler

Çocuğumuz da maddeden kurtulmaya çalışıyor ama bir hafta evde duruyor, dışarı çıkınca da yeniden başlıyor. Kızım 19 yaşında. Son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarına bakın, çoğu madde bağımlısı. Kimyasal maddeyi kullandıkları zaman kendilerini kaybediyorlar.

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul kızları Melek Bal’ın nasıl madde bağımlısı olduğunu tek tek anlattı! Sosyal medyadan tuzağa düşürdüler

Yeni nesil için en büyük tehlike uyuşturucu. Sosyal medyada, Netflix gibi dijital platformlardaki dizilerde nasıl uyuşturucu yapılacağına kadar gösteriliyor. Gençlerimiz arasında madde bağımlılığı çok yaygın. Ülkemiz için uyuşturucu beka sorunudur. Ülkemizin toplumsal yapısını bozmak için yapılıyor.

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul kızları Melek Bal’ın nasıl madde bağımlısı olduğunu tek tek anlattı! Sosyal medyadan tuzağa düşürdüler

Terörist bir saldırıdır bence." Baba Oktay Ertuğrul, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim umudumuz yeni nesiller ama onları madde bağımlısı haline getirenler var. Bakın uyuşturucu kullananların ortak özelliği rap müzik dinliyorlar, dövme yaptırıyorlar. Sosyal medya üzerinden bu çocuklar birbirini buluyor.

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