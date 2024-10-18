Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul kızları Melek Bal’ın nasıl madde bağımlısı olduğunu tek tek anlattı! Sosyal medyadan tuzağa düşürdüler

19 yaşındaki kızları Melek Bal'ın 12 yaşından beri yasaklı madde kullandığını açıklayan ve "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" diyerek yardım çağrısında bulunan şarkıcı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, aileleri sosyal medya platformlarındaki tehlike konusunda uyardı Baba Oktay Ertuğrul, "Sosyal medyada, Netflix gibi dijital platformlardaki dizilerde nasıl uyuşturucu yapılacağına kadar gösteriliyor. Terörist bir saldırıdır bence. Kızımızı korumak istiyoruz. Böyle giderse ya kendini ya da birini öldürecek" dedi