Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle gündeme sık sık geldi. Ancak ünlü şarkıcı Umut Akyürek bu kez sevenlerini üzdü. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan kızının yasaklı madde kullandığını ve kendisini odaya kilitlediğini açıkladı. Umut Akyürek, “Kendimi odaya kilitledim. Polis çağırdık” ifadelerini kullandı. İşte anne Umut Akyürek’in zor anları!