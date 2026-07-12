Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, bir süredir İlkay Akıncı ile birliktelik yaşıyordu. Damla Sönmez ve İlkay Akıncı, bugün düzenlenen törenle evlendi. İşte düğünden ilk kareler!

Giriş Tarihi: 12.07.2026 19:22 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 19:45
Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

'Emret Komutanım', 'Mahpeyker: Kösem Sultan' ve 'Ayla' gibi hafızalara kazınan projelerdeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Damla Sönmez, uzun süredir özel hayatıyla da merak uyandırıyordu.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Yaklaşık iki yıldır İlkay Akıncı ile gözlerden uzak, sakin bir birliktelik sürdüren güzel oyuncudan hayranlarını heyecanlandıracak haber gelmişti.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

2. Sayfa'dan Kaan Kurdoğlu'nun özel haberine göre; ünlü çift, ilişkilerini resmiyete dökmek için ilk adımı attı ve nikah masasına oturma kararı aldığı iddia edilmişti.

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Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Magazin kulislerine düşen iddialara göre ikili, önümüzdeki 11 Temmuz'da aileleri ve en yakın dostlarının katılabileceği, sadece yakın çevrenin davetli olduğu sade bir törenle hayatlarını birleştirecekti. Başarılı kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Sönmez'in bu sürpriz evlilik kararı şimdiden büyük yankı uyandırmıştı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Ortaya atılan bu iddiaların doğru olduğu bugün ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER!

Oyuncu Damla Sönmez, bir süredir birlikte olduğu İlkay Akıncı'yla mutluluğa 'evet' dedi.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

ÜNLÜ ÇİFT EVLENDİ!

Ünlü çift, bugün aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

İşte düğünden kameralara yansıyan ilk kareler!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

İşte düğünden kameralara yansıyan ilk kareler!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

İşte düğünden kameralara yansıyan ilk kareler!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Peki evleniyor iddiasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunu aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? 3 Mayıs 1987 İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncu, anne tarafından Abhaz, baba tarafından ise Çerkes kökenlidir.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİ!

ESRA EROL

Başarılı sunucu Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

2 Temmuz 2010'da Ali Özbir ile evlenen, çocukları İdris Ali ve Ömer Erol ile örnek bir aile kuran ünlü sunucunun, aile bağlarına olan bu düşkünlüğü aslında büyüdüğü yuvadan geliyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eyüp ilçesinde doğan ünlü isim, kalabalık ve neşeli bir ailede büyüdü.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Aile hayatına büyük önem veren Esra Erol, tam 5 kız kardeşin ortancası. Evin enerjisi hiç bitmeyen bu kalabalık yuvasında, babasının mesleği ise tüm ailenin hayat rotasını bambaşka bir yere çevirecekti.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Esra Erol'un babası Seyfi Erol bir polis memuruydu. Baba Seyfi Erol'un görevi nedeniyle çıkan tayin, aileyi İstanbul'un kalabalığından alıp Ege'nin tarihi şehri Kütahya'ya taşıdı. Televizyon dünyasına damga vuracak olan ünlü sunucu, öğrenim hayatının büyük bir kısmını işte bu şehirde, Kütahya'da tamamladı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

İŞTE GERÇEK MEMLEKETİ!
Yıllarca Kütahya'da yaşaması sebebiyle pek çok hayranının buralı sandığı ünlü sunucunun gerçek memleketi ise çok daha başka bir bölgede! Seyfi Erol'un ve dolayısıyla Erol ailesinin kökleri Karadeniz'e uzanıyor. Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, aslen Sinoplu! Şimdilerde İstanbul'da kariyerine yön veren güzel sunucu, aslen bir Karadeniz kızı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

MEMELEKETİ MERAK EDİLEN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM OKTAY KAYNARCA

Türk televizyon tarihine Süleyman Çakır, Hızır Çakırbeyli ve Cezayir Türk gibi efsane karakterlerle damga vuran Oktay Kaynarca, atv ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunda, samimi ve karizmatik sunumuyla izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Popülerliği her geçen gün artan ünlü ismin kökenleri ise merak edilip internette aratılmaya başlandı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Usta oyuncu, rol aldığı dizilerin karakterlerini o kadar iyi yansıttı ki herkes farklı bir memleketten sandı. Ancak 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Oktay Kaynarca'nın baba ocağının çok daha farklı bir bölgede olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Annesi İstanbullu olan ünlü oyuncunun, baba tarafının ise Doğu Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olduğu biliniyor.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatyalı!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünden olan Oktay Kaynarca, baba memleketiyle olan bağını hiçbir zaman koparmıyor. Hatta memleketi Hekimhan'da ünlü oyuncunun adını taşıyan bir cadde bile bulunuyor.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

MEMELEKETİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.