Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

Ekranların başarılı oyuncusu Edip Tepeli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Ayşecan Tatari ve kızları Müjgan ile birlikte olan mutlu aile yuvasına yeni bir üye katıldı. Baba-kızın sokak canına kucak açtığı duygu dolu anlar yürek ısıttı.

Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:50 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 17:01