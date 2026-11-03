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Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

Ekranların başarılı oyuncusu Edip Tepeli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Ayşecan Tatari ve kızları Müjgan ile birlikte olan mutlu aile yuvasına yeni bir üye katıldı. Baba-kızın sokak canına kucak açtığı duygu dolu anlar yürek ısıttı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:50 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 17:01
Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Edip Tepeli; bu kez oyunculuğuyla değil, yüreklere dokunan örnek davranışıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

Sevilen oyuncu, minik kızı Müjgan ile birlikte sokakta karşılaştıkları yardıma muhtaç bir kediyi kaderine terk etmedi. Sokak canına evlerinin kapılarını açan baba-kızın sevimli dostlarını kucakladığı anlar magazin dünyasının en tatlı karelerinden oldu.

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

MİNİK MÜJGAN'IN SEVİNCİ GÖZLERİNDEN OKUNDU

Edip Tepelive kızı Müjgan'ın yeni can dostuyla tanıştığı ve onu sevgiyle kucakladığı anlarda yaşanan mutluluk karelere yansıdı.

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Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

İŞTE O ANLAR!

Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan'ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular | Video

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

Minik Müjgan'ın heyecanı ve bir sokak hayvanına yuva kazandırmanın gururunu yaşayan Tepeli'nin neşeli halleri görenleri duygulandırdı.

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

Takipçileri ünlü oyuncuya "Çocuğuna merhameti ve sevgiyi aşılayan harika bir baba", "Müjgan'ın gözlerindeki mutluluk her şeye değer" yorumlarında bulunarak baba-kızın bu anlamlı adımını tebrik etti.

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ZEYNEP ÇAMCI VE OĞLU CAN

Gizem Karaca'dan çekirdek aile pozu! Aile saadetleri kalpleri ısıttı

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

Çamcı'nın "Hoş geldin Can'om! 🎂🎉♥️🧿15/10/26💫" notunu düştüğü paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Ünlü oyuncu Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA