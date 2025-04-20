Ünlü türkücü Ceylan’ın sahne öncesi performansı olay oldu! Kuliste böyle dans etti...

Yaklaşık 40 yıldır müzik sektöründe olan türkücü Ceylan halay şovları, estetikli değişimi ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerden biri. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü isim geçtiğimiz günlerde havuz başındaki halay gösterisiyle sosyal medyada adeta fırtına estirmişti. Kendisini izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan ünlü türkücüye hayranlarından ise övgüler yağdı. Bir kişi 'Genç kızlar kıskanacak sizi' yazarken bir diğer hayranı, 'Zamana meydan okuyan tek insan sayın kraliçem👑👏😊' yorumunu yaptı. İşte ünlü türkücüden havuz başındaki halay şovu... Ünlü türkücü Ceylan'dan havuz başında halay | Video SAHNE ÖNCESİ KULİSTE DANS ETTİ Yıllara meydan okuyan ünlü isim, hem başarılı dansı hem de fit görüntüsüyle büyük beğeni topladı. İşte o anlar... Ünlü türkücü Ceylan'ın kulis dansı olay yarattı | Video Öte yandan küçük yaşta ünlü olan Ceylan'ın, Melodi ve Yiğitcan adını verdiği bir kızı ve bir oğlu bulunuyor. Ceylan'ın, çocuklarına duyduğu sevgi ve bağlılık her fırsatta hayranlarının takdirini topluyor. Oğlu Yiğitcan'ın eğitim hayatındaki başarıları ve kızı Melodi'nin zarif tarzıyla dikkat çekmesi, Ceylan'ın gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Anne ve çocukları arasındaki samimi ilişki, sanatçının takipçileri tarafından da örnek gösteriliyor. Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen 50 yaşındaki ünlü türkücü bu kez de annesiyle gündeme geldi. Son olarak şarkıcı Ceylan sosyal medya hesabından annesi Türkan Avcı'yı paylaştı. Benzerlikleriyle konuşulan anne- kızı görenler adeta abla kardeş sandı. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri… NESLİHAN ATAGÜL NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU DEMET EVGAR VE ANNESİ PELİN KARAHAN VE ANNESİ NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ ALİNA BOZ ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN ŞERİF SEZER ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ ZARA VE ANNESİ ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ AYŞECAN TATARİ VE ANNESİ ALİYE UZUNATAĞAN CAN YAMAN VE ANNESİ EDİS VE ANNESİ ASLI BEKİROĞLU VE ANNESİ AHMET KURAL VE ANNESİ DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ANNESİ AZRA AKIN VE ANNESİ BİRCE AKALAY VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN SİNEM KOBAL SİNEM KOBAL VE ANNESİ NEZ VE ANNESİ AYÇA BİNGÖL AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL SELMA ERGEÇ SELMA ERGEÇ VE ANNESİ İBRAHİM TATLISES VE ANNESİ