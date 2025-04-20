Ünlü türkücü Ceylan’ın sahne öncesi performansı olay oldu! Kuliste böyle dans etti...

Kendisini izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan ünlü türkücüye hayranlarından ise övgüler yağdı. Bir kişi "Genç kızlar kıskanacak sizi" yazarken bir diğer hayranı, "Zamana meydan okuyan tek insan sayın kraliçem👑👏😊" yorumunu yaptı.