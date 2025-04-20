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Ünlü türkücü Ceylan'ın sahne öncesi performansı olay oldu! Kuliste böyle dans etti...

Ünlü türkücü Ceylan, şarkıları kadar sosyal medyadaki paylaşımları ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak sahne almadan önceki kulisteki dans performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü isim kısa sürede magazin dünyasının gündemine oturdu...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 20.04.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 14:09
Ünlü türkücü Ceylan’ın sahne öncesi performansı olay oldu! Kuliste böyle dans etti...

Yaklaşık 40 yıldır müzik sektöründe olan türkücü Ceylan halay şovları, estetikli değişimi ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerden biri.

Ünlü türkücü Ceylan’ın sahne öncesi performansı olay oldu! Kuliste böyle dans etti...

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü isim geçtiğimiz günlerde havuz başındaki halay gösterisiyle sosyal medyada adeta fırtına estirmişti.

Ünlü türkücü Ceylan’ın sahne öncesi performansı olay oldu! Kuliste böyle dans etti...

Kendisini izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan ünlü türkücüye hayranlarından ise övgüler yağdı. Bir kişi "Genç kızlar kıskanacak sizi" yazarken bir diğer hayranı, "Zamana meydan okuyan tek insan sayın kraliçem👑👏😊" yorumunu yaptı.

Ünlü türkücü Ceylan’ın sahne öncesi performansı olay oldu! Kuliste böyle dans etti...

İşte ünlü türkücüden havuz başındaki halay şovu...

Ünlü türkücü Ceylan'dan havuz başında halay | Video

Ünlü türkücü Ceylan’ın sahne öncesi performansı olay oldu! Kuliste böyle dans etti...

SAHNE ÖNCESİ KULİSTE DANS ETTİ
Bu sefer sahneye çıkmadan önce kulisteki dansını paylaşan ünlü isim kısa sürede hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.