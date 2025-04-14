Video Magazin Ünlü türkücü Ceylan'dan havuz başında halay | Video
Ünlü türkücü Ceylan'dan havuz başında halay | Video

Ünlü türkücü Ceylan'dan havuz başında halay | Video

14.04.2025 | 09:14

Ünlü türkücü Ceylan, havuz başında sergilediği halay performansıyla büyük ilgi topladı. O eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaşan ünlü isim kısa sürede gündem oldu. İşte hayranlarının beğeni yağmuruna tuttuğu o video.

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