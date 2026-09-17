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Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, bugün doğum gününü kutladı. Yonca Evcimik'in doğum gününe ünlü isimler de akın etti. Ünlü şarkıcının pastası da güne damga vurdu. İşte Yonca Evcimik'in doğum gününden dikkat çeken kareler!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.09.2026 23:10 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 23:56
Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Ünlü sanatçı Yonca Evcimik, geçtiğimiz gün 63'üncü yaş gününü kutladı.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Ünlü şarkıcı, sürpriz doğum günü sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Ünlü şarkıcının, pastası da dikkat çekenler arasındaydı.

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Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Yonca Evcimik, "Yeni yaşımda yine hayallerimin peşinden koşup, anı dolu dolu yaşamak istiyorum." dedi.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Bir paylaşım yapan şarkıcı paylaşımının altına bir not da eklemeyi ihmal etmedi. Evcimik, "Güzel doğum günü mesajlarınız için çok teşekkür ederim🍀❤️ Cevap veremediğim gözden kaçanlar olduysa affola❤️ Yeni yaşım güzellliklerle gelsin❤️🍀 Tüm sevdiklerimle, beni sevenlerle yeni güzel anılara diyelim❤️🍀 Çok teşekkür ederim🍀🙏🏻" ifadelerini kullandı.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Şarkıcının pastası da dikkat çekti. Pastanın üstünde ise, "İyi ki Doğdun 90'lar kraliçesi' yazıyordu.

Yonca Evcimik doğum gününü kutladı

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Sürpriz doğum günü kutlamasında Metin Özülkü, Yeliz, Güliz Ayla, Özgür Aras ve Hakan Eren'in de yer aldı.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yonca Evcimik, kariyerine damga vuran hit şarkıları ve unutulmaz "Çılgın Bediş" karakteriyle hafızalardaki yerini koruyor. Ünlü sanatçı, yaz sezonunun ilk tatilini yapmak için Karadağ'ı tercih etmişti.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Yaz tatili için rotasını Karadağ'a çeviren Yonca Evcimik, Adriyatik Denizi'nin eşsiz manzarasının tadını çıkarmıştı. Tatil boyunca çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, enerjisi ve fit görüntüsüyle takipçilerinden tam not almıştı.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran Evcimik'in paylaşımları kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları ünlü şarkıcının yıllara meydan okuyan görünümüne övgüler yağdırmıştı.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Yonca Evcimik'in tatil pozları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Ünlü şarkıcının yıllara meydan okuyan görünümü takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, paylaşımın altına övgü dolu yorumlar yağmıştı

Hayranları Evcimik için, "Kim der 62 yaşında", Zaman ona uğramamış", "Genç kızlara taş çıkarıyor", "Enerjisi ve güzelliği hâlâ aynı" ve "Çılgın Bediş'ten bu yana hiç değişmemiş" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Peki ünlü şarkıcının nereli olduğunu biliyor musunuz?

Yonca Evcimik aslen Malatyalı olup, 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

MERT TURAK

Baba tarafından Malatya'lı, anne tarafından ise Makedonya'lıdır.

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

BURAY

Lefkoşa

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

SİNEM KOBAL
İstanbul

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

HANDE ERÇEL

Bandırma

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!
SERENAY SARIKAYA
Ankara