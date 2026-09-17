Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!

Bir paylaşım yapan şarkıcı paylaşımının altına bir not da eklemeyi ihmal etmedi. Evcimik, "Güzel doğum günü mesajlarınız için çok teşekkür ederim🍀❤️ Cevap veremediğim gözden kaçanlar olduysa affola❤️ Yeni yaşım güzellliklerle gelsin❤️🍀 Tüm sevdiklerimle, beni sevenlerle yeni güzel anılara diyelim❤️🍀 Çok teşekkür ederim🍀🙏🏻" ifadelerini kullandı.