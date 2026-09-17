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Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!
Ünlüler akın etti, pastası güne damga vurdu! Yonca Evcimik 63’üncü yaş gününü kutladı: 90’lar kraliçesi!
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, bugün doğum gününü kutladı. Yonca Evcimik'in doğum gününe ünlü isimler de akın etti. Ünlü şarkıcının pastası da güne damga vurdu. İşte Yonca Evcimik'in doğum gününden dikkat çeken kareler!
Giriş Tarihi: 17.09.2026 23:10
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 23:56