Usta sanatçı Orhan Gencebay GÜNAYDIN’a konuştu: Vasiyet kararı şaşırttı! Ailesi için bakın ne söyledi

Ben partili değilim ama görevini iyi yapandan yanayım. Türkiye, şu anda çok önemli bir noktada. Bunu da görmek gerekiyor. Bu düşüncemden dolayı, beni eleştirenlere pek bakmıyorum. Önemli olan hizmete bakıyorum. Şu anda ekonomide dünyada ilk onun arasına girmek üzereyiz. Yalnız ekonomi değil birçok alanda da öyleyiz. Yani neticede son 25 yılda Türkiye her açıdan dünyada çok iyi bir noktaya geldi. Atatürk'ümüzden sonraki dönemde bu ülkeye en çok hizmet yapılan dönemdeyiz. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir.