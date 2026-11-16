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Usta sanatçı Orhan Gencebay GÜNAYDIN'a konuştu: Vasiyet kararı şaşırttı! Ailesi için bakın ne söyledi
Usta sanatçı Orhan Gencebay GÜNAYDIN'a konuştu: Vasiyet kararı şaşırttı! Ailesi için bakın ne söyledi
Usta sanatçı Orhan Gencebay, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyadaki konumundan müzik sektörünün durumuna kadar samimi açıklamalar yapan Gencebay, vasiyetini hazırlamadığını da söyledi. Sanatçı "Benim çok güzel bir ailem var. Her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var" dedi.
Giriş Tarihi: 16.11.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 09:47