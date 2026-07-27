Trend
Galeri
Trend Magazin
Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...
Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...
Daha önce 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin bakkal borçlarını kapatmasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Çelik, bu kez pazarda tezgahın başına geçti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, bu hareketinin sebebini duygusal sözlerle açıkladı.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 09:20