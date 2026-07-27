Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

"VARLIĞIM BİLE BİR DESTEKTİR"

"Sizce neden? Yorumlarınızı tek tek okumak isterim. Doğrusuysa şu; bazı insanlarım var benim. Bir teyzem, bir amcam, bir kardeş…Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır. Yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E biraz da satış olur tabi."

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