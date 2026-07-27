Trend Galeri Trend Magazin Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Daha önce 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin bakkal borçlarını kapatmasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Çelik, bu kez pazarda tezgahın başına geçti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, bu hareketinin sebebini duygusal sözlerle açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 09:20
Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

90'lı yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Çelik, sadece kariyeriyle değil, yaptığı yardım faaliyetleriyle de gündeme geliyor.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Daha önce 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin veresiye borçlarını kapatmasıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez pazarda banyo lifi sattığı anlarla dikkatleri üzerine çekti.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Çelik, gönderisine şu notu düştü:

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Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

"VARLIĞIM BİLE BİR DESTEKTİR"

"Sizce neden? Yorumlarınızı tek tek okumak isterim. Doğrusuysa şu; bazı insanlarım var benim. Bir teyzem, bir amcam, bir kardeş…Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır. Yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E biraz da satış olur tabi."

Eczane ve bakkalların borcunu kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı... | Video

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Çelik'in yaptığı bu davranış takipçilerinden takdir toplarken Instagram dünyasında da birçok beğeni ve yorum aldı.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

SAMİMİ BİR PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Zaman zaman hayranlarıyla samimi anlarını ve hayata dair düşüncelerini de paylaşan ünlü sanatçı, İstanbul'un büyüleyici atmosferini gözler önüne sermişti.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

"HAYATTA BENİ EN DİNLENDİREN ŞEY..."

Evinin muazzam lokasyonundan enfes bir İstanbul manzarasına karşı poz veren Çelik, Boğaz'ın tüm ihtişamını ve gökyüzünü kızıla boyayan o eşsiz gün batımı anını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu hayran bırakıcı fotoğrafın altına ünlü şarkıcının düştüğü içten not ise dikkatlerden kaçmamıştı. İstanbul'a olan hayranlığını ve evindeki huzuru dile getiren Çelik, paylaşımına tam olarak şu sözleri ekledi: "Hayatta beni en dinlendiren şey, evimin İstanbul manzarası."

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Pop-art stilinin en dikkat çekici yansımalarından biri, evin koridor kısmında kendini gösteriyor.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Koridorda konumlandırılan pembe ayna, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Cesur rengi ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan parça, kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Oturma alanında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen formdaki cam sehpayla dekorasyona modern bir hava kazandırdı.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Evin aydınlatma seçimleri, atmosferin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Mekana sıcaklık katan ve dekoratif detayları ön plana çıkaran ışıklandırmalar, beğeni toplamayı başarıyor.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

Geniş balkonlarını konforlu bir oturma alanına dönüştüren çift, burada gri tonlarının hâkim olduğu şık bir koltuk takımı kullanmış. Bu tercih sayesinde balkon, hem modern çizgilere sahip hem de keyifli bir yaşam alanı haline gelmiş.

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

Veresiye borçlarını kapatmıştı: Şarkıcı Çelik şimdi de pazarda tezgah başına geçti! Nedenini bu sözlerle açıkladı...

İşte ünlü çiftin evinden kareler!