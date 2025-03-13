Trend Galeri Trend Magazin ‘Vesikalı Yarim’in yönetmeniyle geçmişe yolculuk yaptı… Yeşilçam sultanı Türkan Şoray Lütfi Akad'ı nostaljik bir fotoğrafla andı!

Vesikalı Yarim’in yönetmeniyle geçmişe yolculuk yaptı… Yeşilçam sultanı Türkan Şoray Lütfi Akad'ı nostaljik bir fotoğrafla andı!

Türk sinemasının klasiklerinden olan "Vesikalı Yarim" filmi, 1968 yılında yayınlanarak, dönemine damga vurmuştu. Hüzünlü bir aşk hikayesini anlatan "Vesikalı Yarim", Yeşilçam yıldızlarıyla hafızalardan silinmemiştir. Filmin başrollerinde olan Türkan Şoray ve İzzet Günay, geçtiğimiz günlerde 57 yıl sonra bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadılar. Yeşilçam güzeli şimdi ise 2011 yılında hayatını kaybeden filmin yönetmeni Lütfi Akad ile nostaljik bir paylaşım yaparak takipçilerini maziye götürdü...

Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 12:20
‘Vesikalı Yarim’in yönetmeniyle geçmişe yolculuk yaptı… Yeşilçam sultanı Türkan Şoray Lütfi Akad’ı nostaljik bir fotoğrafla andı!

Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1968 yılı yapımı unutulmaz "Vesikalı Yarim" filmi, Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu.

Türkan Şoray, bu filmle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül alırken, yapılan anketlerde 'Vesikalı Yarim' en beğenilen film listesinde yer almıştı.

‘Vesikalı Yarim’in yönetmeniyle geçmişe yolculuk yaptı… Yeşilçam sultanı Türkan Şoray Lütfi Akad’ı nostaljik bir fotoğrafla andı!

57 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Türkan Şoray ve en yakışıklı jönlerinden İzzet Günay, "Vesikalı Yarim" için düzenlenen özel gösterimde tam 57 yıl sonra bir araya gelmişti.

Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra "Vesikali Yarim" filmi için bir araya geldi | Video

‘Vesikalı Yarim’in yönetmeniyle geçmişe yolculuk yaptı… Yeşilçam sultanı Türkan Şoray Lütfi Akad’ı nostaljik bir fotoğrafla andı!

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDILAR...

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşen bu gösteride uzun zaman sonra bir araya gelen Şoray, Günay ve izleyiciler duygu dolu dakikalar yaşamıştı.

‘Vesikalı Yarim’in yönetmeniyle geçmişe yolculuk yaptı… Yeşilçam sultanı Türkan Şoray Lütfi Akad’ı nostaljik bir fotoğrafla andı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan 'Bağımsız Hikâyeler' başlıklı seçkisi kapsamında Vesikalı Yârim'i izleyicilere sunuldu. Gösterim sonrasında, başrol oyuncuları Türkan Şoray ve İzzet Günay dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

‘Vesikalı Yarim’in yönetmeniyle geçmişe yolculuk yaptı… Yeşilçam sultanı Türkan Şoray Lütfi Akad’ı nostaljik bir fotoğrafla andı!

"TÜRKİYE SİNEMASININ EN DEĞERLİ AŞK FİLMLERİNDEN BİRİDİR"

Mikrofonu alan Türkan Şoray, filmde canlandırdığı 'Sabiha' karakterinin imkansız aşkı ve toplumsal bir dışlanmayı anlattığını söylerken, "Vesikalı Yarim, Türkiye sinemasının en değerli aşk filmlerinden biridir" demişti.