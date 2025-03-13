Trend Galeri Trend Magazin ‘Vesikalı Yarim’in yönetmeniyle geçmişe yolculuk yaptı… Yeşilçam sultanı Türkan Şoray Lütfi Akad'ı nostaljik bir fotoğrafla andı!

Türk sinemasının klasiklerinden olan "Vesikalı Yarim" filmi, 1968 yılında yayınlanarak, dönemine damga vurmuştu. Hüzünlü bir aşk hikayesini anlatan "Vesikalı Yarim", Yeşilçam yıldızlarıyla hafızalardan silinmemiştir. Filmin başrollerinde olan Türkan Şoray ve İzzet Günay, geçtiğimiz günlerde 57 yıl sonra bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadılar. Yeşilçam güzeli şimdi ise 2011 yılında hayatını kaybeden filmin yönetmeni Lütfi Akad ile nostaljik bir paylaşım yaparak takipçilerini maziye götürdü...