‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

40 yaşına yaklaşırken gelecekten beklentilerinin arttığını da dile getiren Derici, 30'lu yaşlarını değerlendirerek, "30'lar güzel geçti. Sıkıntılı, çok büyük sıkıntılı zamanlar oldu ama 40'lardan çok daha büyük beklentilerim var" ifadelerini kullanmıştı.