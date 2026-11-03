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‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sevgilisiyle yaşadığı ilişki ve evlilik açıklamalarıyla sık sık konuşulan Derici, bu kez düğün planını açıkladı.

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 03.11.2026 23:42
‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hem aşk hayatına dair açıklamaları hem de evlilik planlarıyla gündemden düşmüyor. Nişanlısı hakkında yaptığı esprili çıkışla çok konuşulan Derici, evlilik için verdiği süreyle dikkat çekmişti.

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

EVLİLİK AÇIKLAMASI YAPTI

Ünlü şarkıcıdan beklenen evlilik açıklaması geldi.

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

"O İMZAYI ATMAZSAN BENİ UNUT!"

Evlilik konusunun açılması üzerine nişanlısı Melih Kunukçu'ya seslenen İrem Derici, o sırada sevgilisinin maç izlediğini belirterek, "Şu an maç izliyor ama sevgilime buradan sesleniyorum. Bu yıl bitmeden artık o imzayı atmazsan beni unut!" sözleriyle gündem olmuştu.

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‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

40 yaşına yaklaşırken gelecekten beklentilerinin arttığını da dile getiren Derici, 30'lu yaşlarını değerlendirerek, "30'lar güzel geçti. Sıkıntılı, çok büyük sıkıntılı zamanlar oldu ama 40'lardan çok daha büyük beklentilerim var" ifadelerini kullanmıştı.

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

EVLİLİK ARALIK AYINDA!

Daha önce sevgilisine yönelik "Ya imzayı at ya beni unut" sözleriyle dikkat çeken İrem Derici, evlilik için tarih verdi. Ünlü şarkıcı, düğünün aralık ayında gerçekleşeceğini duyurdu.

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

EVİNİN BAHÇESİNDE NİKAH YAPACAK!

Gösterişli bir düğün yerine sade bir organizasyon tercih eden Derici, evlerinin bahçesinde yalnızca 10 kişinin katılımıyla evleneceklerini açıkladı.

'Ya imzayı at ya beni unut' demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!
İşte ünlü isimler ve eşleri...
Madrigal grubunun bateristi Sanlı Akgün, sevgilisi Oya Sözduyar ile hayatını birleştirdi. Çift, düzenlenen görkemli düğün töreniyle mutluluğa "evet" dedi.
‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

Sanlı Akgün ve Oya Sözduyar'ın düğünden paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

Çifte sosyal medyada çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

DUA LİPA-CALLUM TURNER