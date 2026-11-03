Ünlü şarkıcı İrem Derici, hem aşk hayatına dair açıklamaları hem de evlilik planlarıyla gündemden düşmüyor. Nişanlısı hakkında yaptığı esprili çıkışla çok konuşulan Derici, evlilik için verdiği süreyle dikkat çekmişti. EVLİLİK AÇIKLAMASI YAPTI Ünlü şarkıcıdan beklenen evlilik açıklaması geldi. 'O İMZAYI ATMAZSAN BENİ UNUT!' Evlilik konusunun açılması üzerine nişanlısı Melih Kunukçu'ya seslenen İrem Derici, o sırada sevgilisinin maç izlediğini belirterek, 'Şu an maç izliyor ama sevgilime buradan sesleniyorum. Bu yıl bitmeden artık o imzayı atmazsan beni unut!' sözleriyle gündem olmuştu. 40 yaşına yaklaşırken gelecekten beklentilerinin arttığını da dile getiren Derici, 30'lu yaşlarını değerlendirerek, '30'lar güzel geçti. Sıkıntılı, çok büyük sıkıntılı zamanlar oldu ama 40'lardan çok daha büyük beklentilerim var' ifadelerini kullanmıştı. EVLİLİK ARALIK AYINDA! Daha önce sevgilisine yönelik 'Ya imzayı at ya beni unut' sözleriyle dikkat çeken İrem Derici, evlilik için tarih verdi. Ünlü şarkıcı, düğünün aralık ayında gerçekleşeceğini duyurdu. EVİNİN BAHÇESİNDE NİKAH YAPACAK! Gösterişli bir düğün yerine sade bir organizasyon tercih eden Derici, evlerinin bahçesinde yalnızca 10 kişinin katılımıyla evleneceklerini açıkladı. 'Ya imzayı at ya beni unut' demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! İşte ünlü isimler ve eşleri... Sanlı Akgün ve Oya Sözduyar'ın düğünden paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü. Çifte sosyal medyada çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yağdı. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler... GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN FERİT KAYA-YASEMİN CEREN ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE NAZAN KESAL-ERCAN KESAL YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR TAMER LEVENT- SENAN LEVENT NURİ ALÇO - BURCU ALÇO HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ DUA LİPA-CALLUM TURNER NAZLI BULUM- DORUK KAYA ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ