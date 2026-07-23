'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar', 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun süredir magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor. Son dönemde adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak Instagram hesabında paylaştığı videolara gelen bazı yorumlara tepki gösterdi. Videolarının altına gelen mesajları okuyan Yasemin Allen, kendisini anlamayan bir takipçisinin yorumuna sitem etti. Yasemin Allen'ı çıldırtan yorumlar! 'Abla ne diyorsun ya?' diyenleri topa tuttu... | Video Çoğu takipçisinin paylaşımlarını anladığını belirten Allen, yapılan yorumlar karşısında yaşadığı duruma tepkisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: 'Bir de şey var: 'Abla ne diyorsun ya?'. 500 kişi yorum yapmış, anlamış. Aralarında bir kişi… İrdeleme kısmı da bana kalmış; hem anlayayım hem algılayayım.' Ünlü oyuncunun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Allen geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyayı ayağa kaldıran asılsız bir iddiayla gündeme gelmişti. Sanal alemde hızla yayılan ve siyah mayosuyla dalış yapan bir kadına ait olan görüntüler, kısa sürede büyük ses getirmişti. Videodaki gizemli kadının Yasemin Kay Allen olduğu yönündeki iddialar dalga dalga yayılınca, güzel oyuncudan yanıt gecikmemişti. 'O VİDEODAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM' Kendisine ait fotoğrafı paylaşarak dedikoduların önünü kesmek isteyen Allen, şu ifadelerle iddiaları net bir dille yalanlamıştı: 'Maldivler'de çekildiği iddia edilen videodaki kişi gerçekten Maldivler mi bilmiyorum ama kesin olarak şunu söyleyebilirim ki o kişi ben değilim.' Ancak adının bu tarz görüntülerle anılmasından ve hedef gösterilmekten büyük rahatsızlık duyan ünlü isim, asılsız iddiaların peşini bırakmayacağını belirterek hukuki süreci başlattığını duyurmuştu. Yasemin Kay Allen, konunun yargıya taşınacağını şu sözlerle ilan etti ve altını çizmişti: 'Benim adımla birlikte başkasının görüntüsünü servis etmeye devam eden mecralarla avukatım iletişime geçecektir, bilgilerinize duyurulur. Yorumlarda da şahsıma rahatsız edici ve asılsız atıflarda bulunan kullanıcılar için de aynı şey geçerli.' EVLİLİK HAYATIYLA DA SIKÇA GÜNDEMDE YER ALMIŞTI Güzel oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti. Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, Las Vegas'ta gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine girmişti Yasemin Allen ve eşi Erdal Kaya'nın nikah karelerine ise sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağmıştı. İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ MAGAZİN DÜNYASININ DİĞER ÇİFTLERİ... HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YEŞİM DALGIÇER- HAKKI AĞAOĞLU YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI ASLI ENVER- BERKİN GÖKBUDAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ