Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! “Abla ne diyorsun ya?” diyenleri topa tuttu...

Ancak adının bu tarz görüntülerle anılmasından ve hedef gösterilmekten büyük rahatsızlık duyan ünlü isim, asılsız iddiaların peşini bırakmayacağını belirterek hukuki süreci başlattığını duyurmuştu. Yasemin Kay Allen, konunun yargıya taşınacağını şu sözlerle ilan etti ve altını çizmişti:

"Benim adımla birlikte başkasının görüntüsünü servis etmeye devam eden mecralarla avukatım iletişime geçecektir, bilgilerinize duyurulur. Yorumlarda da şahsıma rahatsız edici ve asılsız atıflarda bulunan kullanıcılar için de aynı şey geçerli."