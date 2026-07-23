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Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! “Abla ne diyorsun ya?” diyenleri topa tuttu...

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolara gelen bazı yorumlara sinirlenen Oyuncu Yasemin Kay Allen, sessizliğini bozdu. Kendisini anlamayan takipçilerine sitem eden ünlü oyuncu, tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 23.07.2026 13:27 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 13:40
Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar', 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun süredir magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor.

Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

Son dönemde adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak Instagram hesabında paylaştığı videolara gelen bazı yorumlara tepki gösterdi.

Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

Videolarının altına gelen mesajları okuyan Yasemin Allen, kendisini anlamayan bir takipçisinin yorumuna sitem etti.

Yasemin Allen'ı çıldırtan yorumlar! "Abla ne diyorsun ya?" diyenleri topa tuttu... | Video

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Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

Çoğu takipçisinin paylaşımlarını anladığını belirten Allen, yapılan yorumlar karşısında yaşadığı duruma tepkisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir de şey var: 'Abla ne diyorsun ya?'. 500 kişi yorum yapmış, anlamış. Aralarında bir kişi… İrdeleme kısmı da bana kalmış; hem anlayayım hem algılayayım."

Ünlü oyuncunun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

Allen geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyayı ayağa kaldıran asılsız bir iddiayla gündeme gelmişti. Sanal alemde hızla yayılan ve siyah mayosuyla dalış yapan bir kadına ait olan görüntüler, kısa sürede büyük ses getirmişti. Videodaki gizemli kadının Yasemin Kay Allen olduğu yönündeki iddialar dalga dalga yayılınca, güzel oyuncudan yanıt gecikmemişti.

Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

"O VİDEODAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Kendisine ait fotoğrafı paylaşarak dedikoduların önünü kesmek isteyen Allen, şu ifadelerle iddiaları net bir dille yalanlamıştı:

"Maldivler'de çekildiği iddia edilen videodaki kişi gerçekten Maldivler mi bilmiyorum ama kesin olarak şunu söyleyebilirim ki o kişi ben değilim."

Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

Ancak adının bu tarz görüntülerle anılmasından ve hedef gösterilmekten büyük rahatsızlık duyan ünlü isim, asılsız iddiaların peşini bırakmayacağını belirterek hukuki süreci başlattığını duyurmuştu. Yasemin Kay Allen, konunun yargıya taşınacağını şu sözlerle ilan etti ve altını çizmişti:

"Benim adımla birlikte başkasının görüntüsünü servis etmeye devam eden mecralarla avukatım iletişime geçecektir, bilgilerinize duyurulur. Yorumlarda da şahsıma rahatsız edici ve asılsız atıflarda bulunan kullanıcılar için de aynı şey geçerli."

Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

EVLİLİK HAYATIYLA DA SIKÇA GÜNDEMDE YER ALMIŞTI

Güzel oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti.

Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, Las Vegas'ta gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine girmişti

Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

Yasemin Allen ve eşi Erdal Kaya'nın nikah karelerine ise sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağmıştı.

Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

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Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! Abla ne diyorsun ya? diyenleri topa tuttu...

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