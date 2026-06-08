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Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak'ın kızından hayran bırakan performans...

Sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından ailesinden gelen son paylaşım kısa sürede dikkat çekti. Eşi Selma Konak, küçük kızları Derin'in şarkı söylediği anlarını böyle paylaştı...

Giriş Tarihi: 08.06.2026 08:57 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 09:03
Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Sahnede fenalaşarak yere düşen Konak'ın hastaneye ulaştırıldığında ölü olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle defnedilmişti.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın vefatı, sevenlerini yasa boğmuştu.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Türk halk müziğine kattığı eşsiz yorumu ve kendine has duruşuyla hafızalara kazınan "Kuzeyin Oğlu"nun ardından, ailesinden gelen son paylaşım yürekleri bir kez daha sızlattı.

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Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selma Konak, küçük kızlarının şarkı söylediği o anları takipçileriyle paylaştı.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak'ın kızından hayran bırakan performans...

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Genç yaştaki minik yeteneğin sergilediği bu ezber bozan performans, dinleyenlerin tüylerini diken diken etti. Babasının o kendine has, güçlü ses tonunu aratmayan bir tınıyla şarkıyı yorumlayan Derin, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

SESİYLE TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ...

Selma Konak geçtiğimiz aylarda da kızının şarkı söylediği o unutulmaz anları takipçileriyle buluşturmuştu.

Volkan Konak'ın küçük kızı sesiyle tüyleri diken diken etti: Duyanlar bir daha dinledi... | Video

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Görüntülerde, küçük kızın babasının izinden giderek müzikteki yeteneğini sergilemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

"BABAN SENİNLE GURUR DUYARDI"

Dinleyenlerin "Genler yanılmaz" ve "Baban seninle gurur duyardı" yorumlarında bulunduğu o anlar, izleyenlerin tüylerini diken diken etmişti.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Babasının mirasına sahip çıkacağının sinyallerini veren küçük kızın, adeta Volkan Konak'ı yaşatan o buğulu sesi ve yeteneği, usta sanatçının hayranlarına duygusal anlar yaşatmıştı.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

EŞİNİN 1. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI DA YÜREKLERİ SIZLATMIŞTI...

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin yokluğunda geçen 365 günü tek bir kareyle özetlemişti.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

"SIZIN HALA KALBİMDE"

Eşiyle samimi bir karesini paylaşan Selma Konak, notunda şu ifadelere yer vermişti:

"Canım Volkan'ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sızın hala kalbimde. Seninle beraber olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hala aynı ağırlıkta. SENİ ÇOK ÖZLEDİM."

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

27 Şubat 1967'de dünyaya gelen Volkan Konak, aslen Trabzon, Maçka'lıdır. Sahip olduğu güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasında adını altın harflerle yazdırmıştı.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Toprağı olan Karadeniz müziğiyle özdeşleşen usta sanatçı, çocukluk yıllarını doğup büyüdüğü Maçka'da geçirmişti. Karadeniz'in doğası ve kültürü, onun sanatsal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Henüz küçük yaşlarda keşfettiği müziğe ve sanata olan ilgisi, gözlerinden okunuyordu Konak'ın. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okuyarak buradan mezun olmuştu.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

1980'li yılların sonlarına doğru profesyonel müzik kariyeri için çalışmalara başlayan "Kuzeyin Oğlu", 1989 yılında ilk albümü olan "Sultanın Horon Yeri" ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Albümünde, Karadeniz müziğinin geleneksel yapısını modern düzenlemeler ile yeniden yorumlayarak sunması, o dönemde büyük yankı uyandırmıştı.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Daha o zamanlarda yayınlanmasına rağmen, albümde yer alan "Cerrahpaşa", "Efulim", "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkılar hala müzik severlerin severek dinlediği şarkılarındandır.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

"KUZEYİN OĞLU" LAKABI BURADAN GELMİŞ…

Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde düzenli olarak yer verdiği Karadeniz etkileri, ona bu lakabı getiren adımlardan biri olmuştu.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın hem doğduğu topraklara duyduğu bağlılığını hem de sanatına Karadeniz ruhunu yansıtmasını ifade eden bir unvan olduğundan, yıllardır halk arasında bu lakap ile bir mahlas edinmiştir.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

1992 yılında Selma Konak ile bir ömür beraberliğe evet demiş, lakin düğün yapamamışlardı.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

YILLAR SONRA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Volkan ve Selma Konak çifti, evliliklerinin ilk yılında yapamadıkları düğünü 2023 yılında evlilik yıl dönümlerinde yaparak, hayallerini gerçekleştirmişti.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Çiftin bu evlilikten Şimal, Volkan ve Derin adlarını verdikleri 3 çocukları bulunuyor.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

KUZEYİN OĞLU KUZEYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Volkan Konak, henüz 58 yaşındaydı.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

GENÇ YAŞTA VEFATIYLA DERİN ÜZÜNTÜ YARATAN BİR DİĞER İSİM: UZAY HEPARI

1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Heparı, adını Ay'a ilk ayak basılan günden alıyordu. Müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Halası Ova Sünder'in yönlendirmesiyle klasik müzik eğitimi aldı. Ancak Heparı'nın müziğe yaklaşımı akademik kalıpları aşan, duygusal ve sezgiseldi. Bu nedenle zaman zaman konservatuvar disiplinine ayak uydurmakta zorlandı. Buna rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

POP MÜZİĞE "VİRTÜÖZ" ELİ DEĞDİ

1980'li yılların sonunda Garo Mafyan'ın İstanbul Gelişim Orkestrası'na katılan Heparı, bu dönemden itibaren pop müziğe yöneldi. Elektronik klavyeyle klasik müzik geçmişini sentezleyerek bambaşka bir tarz geliştirdi. 1989'da Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü Bu albümünde piyanist olarak yer aldı.

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans...

Asıl çıkışını ise 1990'lı yılların başında Sezen Aksu ile yaptı. Aksu'nun "Deli Kızın Türküsü" albümünde hem piyanist hem aranjör olarak çalışan Heparı, kısa sürede sektördeki en yetenekli müzik adamlarından biri olarak anılmaya başlandı. Ardından Levent Yüksel'in "Med Cezir", Sertab Erener'in "Sakin Ol!", Aşkın Nur Yengi'nin "Hesap Ver" gibi albümlerde kilit rol üstlendi.