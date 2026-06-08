Sahnede fenalaşarak yere düşen Konak'ın hastaneye ulaştırıldığında ölü olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle defnedilmişti. Henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın vefatı, sevenlerini yasa boğmuştu. Türk halk müziğine kattığı eşsiz yorumu ve kendine has duruşuyla hafızalara kazınan 'Kuzeyin Oğlu'nun ardından, ailesinden gelen son paylaşım yürekleri bir kez daha sızlattı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selma Konak, küçük kızlarının şarkı söylediği o anları takipçileriyle paylaştı. Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak'ın kızından hayran bırakan performans... Genç yaştaki minik yeteneğin sergilediği bu ezber bozan performans, dinleyenlerin tüylerini diken diken etti. Babasının o kendine has, güçlü ses tonunu aratmayan bir tınıyla şarkıyı yorumlayan Derin, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. SESİYLE TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ... Selma Konak geçtiğimiz aylarda da kızının şarkı söylediği o unutulmaz anları takipçileriyle buluşturmuştu. Volkan Konak'ın küçük kızı sesiyle tüyleri diken diken etti: Duyanlar bir daha dinledi... | Video Görüntülerde, küçük kızın babasının izinden giderek müzikteki yeteneğini sergilemesi dikkatlerden kaçmamıştı. 'BABAN SENİNLE GURUR DUYARDI' Dinleyenlerin 'Genler yanılmaz' ve 'Baban seninle gurur duyardı' yorumlarında bulunduğu o anlar, izleyenlerin tüylerini diken diken etmişti. Babasının mirasına sahip çıkacağının sinyallerini veren küçük kızın, adeta Volkan Konak'ı yaşatan o buğulu sesi ve yeteneği, usta sanatçının hayranlarına duygusal anlar yaşatmıştı. EŞİNİN 1. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI DA YÜREKLERİ SIZLATMIŞTI... Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin yokluğunda geçen 365 günü tek bir kareyle özetlemişti. 'SIZIN HALA KALBİMDE' Eşiyle samimi bir karesini paylaşan Selma Konak, notunda şu ifadelere yer vermişti: 'Canım Volkan'ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sızın hala kalbimde. Seninle beraber olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hala aynı ağırlıkta. SENİ ÇOK ÖZLEDİM.' 27 Şubat 1967'de dünyaya gelen Volkan Konak, aslen Trabzon, Maçka'lıdır. Sahip olduğu güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasında adını altın harflerle yazdırmıştı. Toprağı olan Karadeniz müziğiyle özdeşleşen usta sanatçı, çocukluk yıllarını doğup büyüdüğü Maçka'da geçirmişti. Karadeniz'in doğası ve kültürü, onun sanatsal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı. Henüz küçük yaşlarda keşfettiği müziğe ve sanata olan ilgisi, gözlerinden okunuyordu Konak'ın. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okuyarak buradan mezun olmuştu. 1980'li yılların sonlarına doğru profesyonel müzik kariyeri için çalışmalara başlayan 'Kuzeyin Oğlu', 1989 yılında ilk albümü olan 'Sultanın Horon Yeri' ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Albümünde, Karadeniz müziğinin geleneksel yapısını modern düzenlemeler ile yeniden yorumlayarak sunması, o dönemde büyük yankı uyandırmıştı. Daha o zamanlarda yayınlanmasına rağmen, albümde yer alan 'Cerrahpaşa', 'Efulim', 'Mimoza Çiçeğim' gibi şarkılar hala müzik severlerin severek dinlediği şarkılarındandır. 'KUZEYİN OĞLU' LAKABI BURADAN GELMİŞ… Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde düzenli olarak yer verdiği Karadeniz etkileri, ona bu lakabı getiren adımlardan biri olmuştu. 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'ın hem doğduğu topraklara duyduğu bağlılığını hem de sanatına Karadeniz ruhunu yansıtmasını ifade eden bir unvan olduğundan, yıllardır halk arasında bu lakap ile bir mahlas edinmiştir. 1992 yılında Selma Konak ile bir ömür beraberliğe evet demiş, lakin düğün yapamamışlardı. YILLAR SONRA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER Volkan ve Selma Konak çifti, evliliklerinin ilk yılında yapamadıkları düğünü 2023 yılında evlilik yıl dönümlerinde yaparak, hayallerini gerçekleştirmişti. Çiftin bu evlilikten Şimal, Volkan ve Derin adlarını verdikleri 3 çocukları bulunuyor. KUZEYİN OĞLU KUZEYDE TOPRAĞA VERİLDİ Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Volkan Konak, henüz 58 yaşındaydı. GENÇ YAŞTA VEFATIYLA DERİN ÜZÜNTÜ YARATAN BİR DİĞER İSİM: UZAY HEPARI 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Heparı, adını Ay'a ilk ayak basılan günden alıyordu. Müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Halası Ova Sünder'in yönlendirmesiyle klasik müzik eğitimi aldı. Ancak Heparı'nın müziğe yaklaşımı akademik kalıpları aşan, duygusal ve sezgiseldi. Bu nedenle zaman zaman konservatuvar disiplinine ayak uydurmakta zorlandı. Buna rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nden başarıyla mezun oldu. POP MÜZİĞE 'VİRTÜÖZ' ELİ DEĞDİ 1980'li yılların sonunda Garo Mafyan'ın İstanbul Gelişim Orkestrası'na katılan Heparı, bu dönemden itibaren pop müziğe yöneldi. Elektronik klavyeyle klasik müzik geçmişini sentezleyerek bambaşka bir tarz geliştirdi. 1989'da Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü Bu albümünde piyanist olarak yer aldı. Asıl çıkışını ise 1990'lı yılların başında Sezen Aksu ile yaptı. Aksu'nun 'Deli Kızın Türküsü' albümünde hem piyanist hem aranjör olarak çalışan Heparı, kısa sürede sektördeki en yetenekli müzik adamlarından biri olarak anılmaya başlandı. Ardından Levent Yüksel'in 'Med Cezir', Sertab Erener'in 'Sakin Ol!', Aşkın Nur Yengi'nin 'Hesap Ver' gibi albümlerde kilit rol üstlendi. SEZEN AKSU: 'KALBİ PARMAK UÇLARINDA ATARDI' Sezen Aksu, onun için 'kalbi parmak uçlarında atan bir çocuktu' dedi. Heparı yalnızca bir aranjör değil, duyguyu sese dönüştürebilen bir iç müzisyendi. Sezen Aksu'nun sözleriyle; onunla çalışmak bir yoldaşlık, bir ruh alışverişiydi. Heparı, aynı zamanda söz yazımında da yer aldı. 'Vazgeçtim', 'Serserim Benim', 'Kırık Vals' gibi şarkılar, onun müzikteki derinliğini ortaya koyuyordu. Sadece Müzik Değil: Sinema Oyunculuğu da Denedi 1993 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminde oyuncu olarak da karşımıza çıktı. Canlandırdığı 'Mehmet' karakteriyle beyaz perdede de dikkat çekti. Sanatın farklı dallarına duyduğu ilgiyi bu projeyle somutlaştırdı. BİR MOTOSİKLET KAZASIYLA YARIDA KALAN YAŞAM 20 Mayıs 1994 sabahı, Etiler'de geçirdiği motosiklet kazası her şeyi altüst etti. Demet Akbağ'ın bozulmuş aracına çarptığında henüz 24 yaşındaydı. 11 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ancak 31 Mayıs 1994'te yaşamını yitirdi. Arkasında bir eş (Zeynep Tunuslu), bir bebek (oğlu Uzay Kanat) ve sayısız yarım kalmış melodi bıraktı. ARADAN GEÇEN 30 YILA RAĞMEN ETKİSİ SÜRÜYOR Uzay Heparı, yalnızca bir dönemin değil, birçok kuşağın müziğine yön verdi. Onun düzenlemeleri, yarattığı armonik dokular, Türk pop müziğinde hâlâ eşsiz kabul ediliyor. Kısa ömrüne rağmen, adını taşıyan şarkılar ve anılarla yaşamaya devam ediyor. Müziğin 'arka planındaki yıldız' olarak başlayan yolculuğu, bugün hâlâ sahnelerde, kulaklıklarda ve kalplerde sürüyor. GENÇ YAŞTA ÖLÜMÜYLE HERKESİ YASA BOĞAN BİR DİĞER İSİM: BARIŞ AKARSU! Türk rock müziğinin genç yaşta kaybettiği, ancak ardında derin izler bırakan sanatçılarından biri olan Barış Akarsu, kısa yaşamına rağmen milyonların gönlünde taht kurdu. Sahne performansları, kendine has yorumu ve samimi duruşuyla Türkiye müzik tarihinde özel bir yere sahip olan Akarsu, özellikle 2000'li yıllarda popülerlik kazanarak geniş kitlelere ulaştı. Onun hayatı, müzik tutkusu, ailesi ve genç yaşta yaşadığı trajedi, halen sevenleri tarafından hatırlanıyor. ADININ HİKAYESİ: BARIŞ'IN BABASINDAN ANLAMLI BİR AÇIKLAMA Barış Akarsu'nun isminin kökeni, onun yaşamına anlam katan önemli bir detaydır. Babası Selahattin Akarsu, verdiği bir röportajda oğlunun isminin kökenini şöyle anlatmıştır: 'Barış doğduğunda bizim evde Barış Manço, Cem Karaca, Zülfü Livaneli ve Ruhi Su'nun şarkıları çok çalınırdı, ama Barış'ın adının kaynağı UNESCO'dur. Barış'ın doğduğu yıl olan 1979'da UNESCO, o yılı 'çocuk yılı' ilan etmişti. Ben de çocuklar barışı temsil ettiği için oğlumun adının 'Barış' olmasını istedim. Oğlumun başarılarıyla en büyük gururu yaşadım, kaybıyla da en büyük acıyı.' Bu sözler, Barış Akarsu'nun sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir barış ve umut sembolü olarak anılmasının arkasındaki derin anlamı gözler önüne seriyor. GENÇLİK YILLARI VE MÜZİKLE TANIŞMASI Barış Akarsu, 29 Haziran 1979'da Amasra'da doğdu. Müzikle erken yaşta tanıştı; ailesinin evinde Barış Manço, Cem Karaca ve Zülfü Livaneli gibi dönemin önemli sanatçılarının şarkıları sık sık çalardı. Bu müzikler onun ruhunda derin izler bıraktı. Akarsu, genç yaşlarda gitar çalmaya başladı ve kısa sürede sahneye olan tutkusu ortaya çıktı. Yerel müzik etkinliklerinde gösterdiği performanslar, onun müzik yolculuğunun ilk adımları oldu. KARİYERİNDE YÜKSELİŞ: AKADEMİ TÜRKİYE VE İLK ALBÜM Barış Akarsu'nun geniş kitlelerce tanınması, 2004 yılında katıldığı 'Akademi Türkiye' adlı yarışmayla oldu. Burada sergilediği sahne performansı ve güçlü sesiyle yarışmayı kazandı. Bu zafer, onun müzik dünyasındaki kapılarını ardına kadar açtı. Yarışmadan sonra çıkardığı ilk albüm, özellikle gençler arasında büyük ilgi gördü. Akarsu'nun müziği, geleneksel rock anlayışıyla Anadolu'nun samimi ve içten melodilerini harmanlayarak farklı bir tarz yarattı. Şarkılarında hayatın zorlukları, aşk ve umut temalarını işledi. Bu samimi yaklaşım, dinleyicilerle güçlü bir bağ kurmasını sağladı. SANATÇI KİŞİLİĞİ VE SAHNEDEKİ ENERJİSİ Barış Akarsu sahnede enerji doluydu. Kendine özgü gitar çalımı, güçlü vokali ve içtenliğiyle seyircisini büyülerdi. Onun sahnedeki varlığı, gençlerin idolü haline gelmesini sağladı. Müzik dünyasında 'gençlerin sesi' olarak anıldı. Bir yandan klasik rock tınılarını yaşatırken, diğer yandan Türkiye'nin müzik sahnesine yeni bir soluk getirdi. KİŞİSEL HAYATI VE ZORLUKLAR Barış Akarsu, müzik kariyerinin yanı sıra ailesine de çok düşkündü. Babası Selahattin Akarsu'nun verdiği röportajda da görüldüğü gibi, Barış'ın hayatındaki en büyük destekçilerden biri ailesiydi. Babasının sözleri, onun sadece başarılı bir sanatçı değil, aynı zamanda sevgi dolu bir evlat olduğunu da gösterir. Ancak Barış'ın hayatı, trajik bir kaza ile dramatik bir şekilde sona erdi. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süren sağlık mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Bu kayıp, Türk müzik camiasında ve hayranlarında derin bir üzüntü yarattı. Onun ölümü, genç yaşta hayata veda eden sanatçılar arasında anılmasına neden oldu. MİRASI VE UNUTULMAZLIĞI Barış Akarsu, arkasında unutulmaz şarkılar ve milyonların kalbinde yaşayan bir anı bıraktı. Şarkıları, rock müziğin Türkiye'deki gelişimine önemli katkılarda bulundu. Onun müziği, hâlâ radyolarda çalıyor ve yeni nesil müzikseverler tarafından keşfediliyor. 'KAR BEYAZDIR ÖLÜM' DEMİŞTİ: KERİM TEKİN'İN ŞOKE EDEN ÖLÜMÜ! 1990'ların parlayan yıldızlarından, Türk pop müziğinin genç prensi Kerim Tekin, 27 Haziran 1998'de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz 23 yaşında olan Tekin, müzik kariyerinin zirvesindeyken aramızdan ayrıldı. Fakat ölümüne dair özellikle bir detay sevenlerini kahretti… FESTİVAL COŞKUSU VE ERKEN VEDA Kerim Tekin, Sandıklı Termal'98 Festivali kapsamında 26 Haziran akşamı Belediye Meydanı'nda coşkulu bir konser verdi. Hayranlarıyla buluştuğu bu özel gecenin ardından, yakın bir arkadaşının nişan törenine katılmak üzere İstanbul'a dönmeye karar verdi. Festivalin ertesi günkü kapanış törenini beklemeden, menajeri ve bateristi Halis Bütünley ile birlikte yola çıktı. KAZA VE KAYIP Afyon-Sandıklı karayolunun 20. kilometresinde, karşı yönden gelen süt tankeri ile kimliği belirlenemeyen kömür yüklü bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kömür kamyonu, Kerim Tekin'in kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Aynı kazada bir yolcu otobüsü de araçlara çarptı. Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, Halis Bütünley ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. HAYRANLARIN VE SANAT DÜNYASININ YASI Kerim Tekin'in ani ölümü, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Sanatçı dostları Reyhan Karaca, Seçil Heper, Alişan, Zafer Peker ve Ercan Turgut derin bir yas yaşadı. Özellikle Zerrin Özer, ölüm haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi ve doktor müdahalesiyle sakinleştirildi. KISA SÜREYE SIĞAN BAŞARILAR Kerim Tekin, 1995 yılında çıkardığı 'Kara Gözlüm' albümüyle müzik dünyasına adım attı. 1997'de yayınladığı 'Haykırsam Dünyaya' albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Özellikle 'Kar Beyaz' şarkısı, onun en çok bilinen eserlerinden biri oldu. Ayrıca, 'Yaz Aşkım' adlı filmde başrol oynayarak oyunculuk kariyerine de adım attı. BİR GÜN DAHA KALSAYDI... Eğer Kerim Tekin, festivalin kapanış törenini bekleyip bir gün daha Sandıklı'da kalsaydı, belki de o ölümcül kazadan kurtulacaktı. Bu trajik olay, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ve bazen küçük kararların büyük sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. UNUTULMAZ BİR MİRAS Kerim Tekin'in ardından, hayranları ve sanatçı dostları onun anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Zerrin Özer, 1998 yılında çıkardığı albümünde yer alan 'Şimdi Uzaklardasın' şarkısını Kerim Tekin'e ithaf etti. Ayrıca, 'Kar Beyaz' şarkısının düet versiyonu da yayınlandı. Kerim Tekin, kısa ömrüne rağmen müzik dünyasında derin izler bıraktı. Onun şarkıları hâlâ dinleniyor, anısı yaşatılıyor. Eğer o gün bir gün daha bekleseydi, belki de bugün müzik dünyasında çok daha büyük başarılara imza atmış olacaktı.