Sevda Demirel, bugün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinin önünde objektiflere yansıdı. Ünlü ismin yüzündeki yeni detay ise görenlerin dikkatinden kaçmadı. Yüzüne yaptırdığı yapay çillerle farklı bir görünüme kavuşan Sevda Demirel, yeni imajıyla kısa sürede gündem oldu. Sevda Demirel yüzüne yapay çil yaptırdı. Alışılmış görünümünün dışına çıkan Demirel'in çilli tarzı sosyal medyada da merak konusu oldu. Sevda Demirel, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni imajı gündem oldu! Sevda Demirel yüzüne yapay çil yaptırdı! İşte Sevda Demirel'in o halleri... İşte Sevda Demirel'in o halleri... Oyunculuk kariyerinde 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Kısa süre içinde gelen hamilelik haberi ise çiftin mutluluğunu perçinlemiş, 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı. Sora adında 6 aylık bir kızları olan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, anlaşmalı olarak boşandı. Oyuncu, ayrılık sonrası hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Günlük rutinine odaklanan Helvacıoğlu, son olarak makyajsız ve doğal görüntüsüyle dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan kareleri kısa sürede ilgi görerek gündem oldu. MERYEM UZERLİ'NİN DE DOĞAL HALİ ÇOK BEĞENİLDİ Instagram hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan ve dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan başarılı oyuncu, alışılmışın dışında, ezber bozan bir paylaşıma imza attı. Genellikle ihtişamlı kostümler, kırmızı halı şıklığı ve kusursuz makyajlarla görmeye alışık olduğumuz Meryem Uzerli, bu kez yüzünün her detayını en doğal haliyle gözler önüne serdi. Hikaye (story) bölümünden peş peşe paylaştığı sıfır makyajlı kareleri, sosyal medyada kısa sürede adeta viral oldu. Filtrelere ve günümüzün yoğun makyaj trendlerine açıkça meydan okuyan Uzerli, 'doğal güzellik' kavramının yeni simgesi olmaya aday olduğunu kanıtladı. DOĞALLIĞIN YENİ SİMGESİ: MERYEM UZERLİ CİLT KALİTESİYLE BÜYÜLEDİ: İŞTE O PAYLAŞIMLAR! Fotoğraflara yakından bakıldığında, güzel oyuncunun cilt kalitesi, pürüzsüzlüğü ve kendine olan sarsılmaz güveni dikkat çekiyor. Çillerini, cilt dokusunu ve en ufak yüz detaylarını bile filtrelerle saklama gereği duymayan Uzerli, bu özgüvenli duruşuyla birçok kadına ilham kaynağı oluyor. Sosyal medyanın dayattığı sahte güzellik standartlarına karşı adeta sessiz bir isyan başlatan yıldız isim, makyajsız da ne kadar çekici ve büyüleyici olunabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Hayranları ünlü ismin fotoğraflarını kendi hesaplarında paylaşarak, 'İşte gerçek ve filtresiz güzellik', 'Hürrem Sultan yıllara meydan okuyor' gibi övgü dolu yorumlarla sosyal medyayı salladı. MERYEM UZERLİ KİMDİR? ŞÖHRET BASAMAKLARINDAKİ UNUTULMAZ YOLCULUK Peki, makyajsız güzelliğiyle magazin ve keşfet gündeminden düşmeyen Meryem Uzerli'nin şöhret yolculuğu nasıl başladı? Tam adıyla Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Türk kökenli Alman oyuncu, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe bir hayat sürdü. Tutkusunun peşinden giderek oyunculuk ve tiyatro eğitimini Hamburg'da bulunan prestijli Schauspiel Studio Frese'de başarıyla tamamladı. Kariyerinin ilk yıllarında Almanya'da çeşitli tiyatro sahnelerinin tozunu yutan ve bazı televizyon dizilerinde kendini gösteren Uzerli'nin hayatı, Türkiye'den aldığı bir haberle tamamen değişecekti. MUHTEŞEM YÜZYIL İLE GELEN KÜRESEL ŞÖHRET VE ÖDÜLLER Usta yapımcı Timur Savcı ve rahmetli efsane senarist Meral Okay'ın imzasını taşıyan tarihi dizi 'Muhteşem Yüzyıl', Meryem Uzerli için gerçek bir dönüm noktası oldu. Tam 8 ay süren, oldukça zorlu ve rekabetçi seçmelerin ardından, dünya çapında bir fenomene dönüşecek olan 'Hürrem Sultan' karakterini oynamaya hak kazandı. 2011-2013 yılları arasında sergilediği inanılmaz performansla sadece Türkiye'de değil, yayınlandığı Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika gibi pek çok bölgede milyonlarca insanın kalbini fethetti. Hürrem Sultan rolüyle sayısız prestijli ödüle layık görülen başarılı oyuncu, sonrasında kariyerine Türkiye'de 'Gecenin Kraliçesi' ve 'Annemin Yarası' gibi önemli dizi ve sinema projeleriyle devam etti. Şimdilerde iki tatlı kız çocuk annesi olan Uzerli, hayatını Almanya ve Türkiye arasında sürdürüyor. Bir yandan uluslararası projelerle aktif kariyerine başarıyla devam ederken, diğer yandan da paylaştığı bu tarz doğal karelerle kalplerdeki yerini korumayı sürdürüyor.