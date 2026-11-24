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Yeni sezona damga vuracak... atv'nin merakla beklenen dizisi 'Hamal'dan arka arkaya iki teaser!
Yeni sezona damga vuracak... atv'nin merakla beklenen dizisi 'Hamal'dan arka arkaya iki teaser!
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı atv'nin yeni dizisi Hamal, merak uyandıran iki teaserıyla izleyici karşısına çıktı. Hamal dizisi özgün hikayesi, güçlü kadrosu ve çarpıcı atmosferiyle yeni sezonda ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 11:44