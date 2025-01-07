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Yeşilçam efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü oyuncu çıktı! İlk kez öğrenenler şoke oldu! Meğer Üç kuruş dizisinin yıldızıymış

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane jön Kartal Tibet'in oğlunun ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Üç yıl önce hayata gözlerini yuman Kartal Tibet'in oğlu meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş...

Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:08
Yeşilçam efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü oyuncu çıktı! İlk kez öğrenenler şoke oldu! Meğer Üç kuruş dizisinin yıldızıymış

Yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat edeli 3 yıl oldu. Kartal Tibet'in hayatı merak konusunu. Sanatçı hakkında duyacaklarınız sizi de çok şaşırtacak. Kartal Tibet, 27 Mart 1938'de öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Kariyeri boyunca 200'den fazla dizi ve filmde başrol oynayan sanatçı, senarist ve yönetmen olarak da çok sayıda sinema ve televizyon yapımına ismini altın harflerle yazdırdı.

Yeşilçam efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü oyuncu çıktı! İlk kez öğrenenler şoke oldu! Meğer Üç kuruş dizisinin yıldızıymış

Ankara Çocuk Radyosu'nun temsillerinde henüz 10 yaşındayken sahneye çıkan Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'ndeki "Ayşe Abla" piyeslerinde başrol konuşmaya başladı ve ardından Devlet Tiyatrolarındaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde oynadı.

Yeşilçam efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü oyuncu çıktı! İlk kez öğrenenler şoke oldu! Meğer Üç kuruş dizisinin yıldızıymış

Okuduğu şiirle ilk, orta, lise ve üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda Ankara birincisi olan Kartal Tibet, Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından beden eğitimi öğretmenliği yaptı ve daha sonra babasının isteğiyle hukuk fakültesini bitirdi.

Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak 1960'da Albert Camus'un yazıp, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı.

Yeşilçam efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü oyuncu çıktı! İlk kez öğrenenler şoke oldu! Meğer Üç kuruş dizisinin yıldızıymış

Kuruluşunda yer aldığı Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nde 4 piyes yöneten ve 20 oyunda rol alan usta sanatçı, bu yılları "Kendi işimi kendi yapma arzum vardı. Çünkü daha gençtim ve başarılı olamazsam Devlet Tiyatrosu beni bekliyordu." ifadeleriyle aktarmıştı.

Sanatçı, Gündüz Sencer ile 1963'te evlendi, çiftin 1964'te Kanat, 1973'te Kumru adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Yeşilçam efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü oyuncu çıktı! İlk kez öğrenenler şoke oldu! Meğer Üç kuruş dizisinin yıldızıymış

YEŞİLÇAM'A SUAT YALAZ'IN TEKLİFİYLE ADIM ATTI

Kartal Tibet, Suat Yalaz'ın teklifiyle 1965'te "Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit" adlı filmde Yeşilçam'a adım attı.

Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri "Malkoçoğlu" ve "Kara Murat" olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırırken, Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı "Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu", "Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı", 1967 yapımı "Karaoğlan: Bizanslı Zorba", "Karaoğlan: Yeşil Ejder" ve 1972 yapımı "Karaoğlan Geliyor" filmleriyle devam etti.

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