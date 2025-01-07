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Yeşilçam efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü oyuncu çıktı! İlk kez öğrenenler şoke oldu! Meğer Üç kuruş dizisinin yıldızıymış
Yeşilçam efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü oyuncu çıktı! İlk kez öğrenenler şoke oldu! Meğer Üç kuruş dizisinin yıldızıymış
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane jön Kartal Tibet'in oğlunun ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Üç yıl önce hayata gözlerini yuman Kartal Tibet'in oğlu meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş...
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:08