Kızlarının doğum gününde Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer beraber sahneye çıktı | Video

Kızları Nazlı Bilginer'in doğum günü kutlamasında birlikte sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in düeti, izleyenler tarafından çok beğenildi.