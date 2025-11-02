Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Sanatçı dostlarından taziye mesajları: "Bazı insanlar gider ama bıraktıkları sevgi hep bizimle kalır... "

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Sanatçı dostlarından taziye mesajları: "Bazı insanlar gider ama bıraktıkları sevgi hep bizimle kalır... "

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. 85 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu için ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı.

Emir SOMER
02.11.2025
YEŞİLÇAM'DAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI...

Emel Sayın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birçok Yeşilçam filminde başrolde oynayan usta aktör Engin Çağlar'dan kahreden haber gelmişti.

"Kadın Değil Baş belası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi yapımlarla tanınan Çağlar, Şişli'de geçirdiği trafik kazası sonucu 85 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

MOTOSİKLET ÇARPTI

Evine 200 metre mesafede motosiklet çarpması sonucu yaralanan Engin Çağlar, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmıştı. 85 yaşındaki usta oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Vefat haberini Film-San Vakfı paylaşımında şu ifadelerle duyurmuştu:

"Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması'nın ve Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

CENAZE DETAYLARI
Usta oyuncu yarın Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ONUR ÖDÜLÜ ALACAKTI

Engin Çağlar, gelecek hafta Filmsan Vakfı'ndaki başkanlık görevi nedeniyle onur ödülü alacaktı.

TÜRK SİNEMASI YASTA!
Engin Çağlar'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun ani vefatı sonrası Türk sinemasının efsane isimlerinden art arda taziye mesajları yayınlandı.

"ZARAFETİN VE GÜZEL KALBİN HİÇ UNUTULMAYACAK"

Hülya Koçyiğit: Bugün çok kıymetli bir dostumu, Türk sinemasının zarif beyefendilerinden Engin Çağlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Engin pozitif enerjisiyle, içtenliğiyle, dostluğu ve inceliğiyle etrafındaki herkese iyi gelirdi. Yüzünde her zaman bir gülümseme, dilinde hep güzel bir söz vardı. Bazı insanlar gider ama bıraktıkları sevgi hep bizimle kalır... Canım dostum gülüşün, zarafetin ve güzel kalbin hiç unutulmayacak. Sevgili eşi Filiz Vural'a ve evlatlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

Ediz Hun: Şok oldum ve çok üzüldüm. Kader birliği yaptığımız, çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Türkan Şoray: Beklenmeyen bu ani vefatı beni çok üzdü. Hayat dolu, hayata bağlı bir arkadaşımızdı. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İzzet Günay: Büyük bir şanssızlık. Dünya efendisi bir insandı. Sık sık olmasa da rastlaştığımızda çok iyi vakit geçirirdik. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940'lı yıllarda İstanbul'da doğdu. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi Yeşilçam'ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaştı.

Hem yakışıklılığı hem de beyefendi duruşuyla dönemin "jön" karakterlerinin sembol isimlerinden biri olan Çağlar, "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim" ve "Yalnız Adam" gibi filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen sanatçı, sinema sektörüne çeşitli alanlarda katkı sunmaya devam etti.