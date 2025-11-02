Trend
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Sanatçı dostlarından taziye mesajları: "Bazı insanlar gider ama bıraktıkları sevgi hep bizimle kalır... "
Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. 85 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu için ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı.
Giriş Tarihi: 02.11.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 07:09