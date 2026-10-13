Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Türk sinemasına hem oyuncu hem de yapımcı ve senarist olarak yarım asır boyunca emek veren Reha Yurdakul, geride 150'den fazla eserden oluşan dev bir miras bıraktı. Efsane yapımların arkasındaki gizli güç olan usta sanatçının 1988 yılında film setinde gerçekleşen acı vedası, aradan geçen yıllara rağmen yeniden akıllara geldi...

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 13.10.2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 16:31
Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Balıkesir Burhaniye'de 1926 yılında dünyaya gelen Reha Yurdakul, eğitimini İstanbul'un tarihi kurumlarından Pertevniyal Lisesi'nde sürdürdü.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Gençlik yıllarından itibaren sinemaya tutkuyla bağlanan usta isim, setlerle ilk olarak 1949 senesinde tanıştı.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Yönetmenliğini Mümtaz Ener'in yaptığı "Kanatlanan Türbe" projesiyle oyunculuğa adım atan Yurdakul, böylece uzun soluklu ekran serüveninin başlama düdüğünü çaldı.

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Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

SENARİSTLİK, YAPIMCILIK VE YÖNETMENLİK BİR ARADA

Kamera karşısında sergilediği performansın ötesine geçen emektar sanatçı, Türk sinemasının kamera arkası süreçlerinde de kritik roller üstlendi.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Geniş kitlelerin sevgisini kazanan "Umudumuz Şaban"ın senaryo ekibinde yer alırken, "Doktor Civanım" gibi unutulmaz filmlerde ise yapım sorumluluğunu yürüttü.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Reji deneyimini "Karanfilli Naciye" ile tecrübe eden Yurdakul; "Ana Hasreti", "Kanlı Sevda" ve "Yetim Yavrular" gibi yapımlarda yapımcı unvanıyla imza attı.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Sektörün en kısıtlı imkanlara sahip olduğu yıllarda dahi çalışmayı bırakmayarak, Türk sinema külliyatına 150'yi aşkın film kazandırdı.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

FİM SETİNDE BİTEN ACI SON

Sinemaya adanmış bu ömür, 1988 yılının son günlerinde acı bir olayla kesintiye uğradı. Bolu Mudurnu'da Fatma Girik ile kamera karşısına geçtiği yeni projesinin çekimleri sürerken fenalaşan 62 yaşındaki usta oyuncu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Ekip bu kaybın sarsıntısını atlatamadan, aynı filmin kadrosunda yer alan bir diğer usta oyuncu Hüseyin Kutman'ın da çekimler esnasındaki vefat haberi geldi.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Üst üste yaşanan bu iki kayıp, o yapımı Yeşilçam'ın en hüzünlü projelerinden biri haline getirdi.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

BİR BAŞKA YEŞİLÇAM USTASININ HAYAT HİKAYESİ: AHMET ARIMAN

27 Kasım 1955'de İstanbul'da dünyaya gelen Arıman, oyunculuk hayatına 1975 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı filmi ile başladı.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

2017 yılında kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaymak ile evlenen Arıman, Hababam Sınıfı'nın yanı sıra 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Bizim Aile' ve 'Sultan' gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol aldı.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan usta oyuncu, zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösterse de son yıllarda söylenenlere göre oyunculuğunun yanı sıra düğünlerde org çalıp şarkılar söylüyor.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

MÜZİĞE İLGİSİ ORTAOKUL YILLARINDAN GELİYOR

Ortaokul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitimler alan Arıman, 1972 yılında orkestra hayatına adım attı. Çıktığı bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı, turne sonunda ünlü yönetmenin onu karaktere uygun görmesiyle Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i oldu.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Onu oyunculuk kapısını açtıran müzisyenliği, oyunculuk yapmadığı dönemde onun geçim kaynağı oldu.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

"BENİM BİR İŞİM DE MÜZİSYENLİK"

Son dönemde televizyon ekranlarına birbirinden farklı karakterle çıksa da Ahmet Arıman, zaman zaman düğünlerde org çalarak şarkılar söylediğini şu sözlerle dile getirdi:

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

"Ben piyasa müzisyeniyim. Org çalıp şarkı söylüyorum. Bir gün otelde program yapıyorum başka gün bir düğünde ve bir barda. Yerine göre. Nerede iş varsa oraya giderim. Evimi geçindiriyorum. Aslında emekli oldum ama bu saatten sonra köşemize çekilip evde çiçek sulayacak halim yok."

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

YEŞİLÇAM'IN AÇIKLAMALARIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSMİ: 'ALTIN ÇOCUK' GÖKSEL ARSOY, BELGİN DORUK'LA İLGİLİ GERÇEKLERİ BAKIN NASIL ANLATTI!

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, birçok başarılı projede yer alarak Türk televizyonlarına adını altın harflerle kazıyan oyuncular arasında yer aldı.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de "Kelepçe" ve 1959'da "Samanyolu" gibi filmlerde rol aldı.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

"Samanyolu" filmiyle büyük bir ün yakalayan Arsoy, bu filmde Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Yer aldığı filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynayan ve Yeşilçam'da "Altın Çocuk" takma adıyla tanınan Göksel Arsoy, son olarak biricik rol arkadaşı Belgin Doruk ve birlikte rol aldıkları filmdeki başarısı hakkında konuştu.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Sosyal medyada viral olan video ile yeniden gündeme gelen Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy, onu Türk televizyonlarında önemli konuma getiren 'Samanyolu' filmi ve rol arkadaşı Belgin Doruk ile ilgili şu sözleri söyledi:

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

"BENDEN ÖNCE STAR YOKTU"

"15 bölüm yaptık beraber. Beni meşhur eden, yıldız yapan "Samanyolu" filminde benim karşımda Belgin Doruk oynuyordu. Öyle bir tuttu ki, öyle bir yıktı geçti ki... Beni yıldız yaptı. Star yaptı. Senaryoya ihtiyaç yok. Ben Belgin'in elini tutayım ormanda yürüyeyim, sandalda kürek çekerken ona şiir söyleyeyim, evde mum ışığında dans edeyim, mum ışığında bir yemek yiyeyim... Halk bitiyordu. Star sistemini ben yarattım. Benden önce star yoktu"

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

Yeşilçam'ın yakışıklılığıyla mest eden ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta isminin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan videoya hayranlarından iyi dilek mesajları gecikmedi.

Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...

SALAKO'NUN EMİNE'SİNE BİR DE ŞİMDİ BAKIN! GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN MERAL ZEREN DE SON HALİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER İSİM!

6 Haziran 1956'da İstanbul'da Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Zeren, çocuk yaşta başladığı sahne hayatıyla hem sinemaya hem müziğe adını altın harflerle yazdırdı. Zorluklar içinde geçen çocukluk yıllarına rağmen ilkokulu İstanbul'da tamamladı.