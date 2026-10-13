Trend
Galeri
Trend Magazin
Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...
Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanlarındandı! 150’den fazla filmde emeği vardı: Set ortamında yaşanan trajedi hüzne boğdu...
Türk sinemasına hem oyuncu hem de yapımcı ve senarist olarak yarım asır boyunca emek veren Reha Yurdakul, geride 150'den fazla eserden oluşan dev bir miras bıraktı. Efsane yapımların arkasındaki gizli güç olan usta sanatçının 1988 yılında film setinde gerçekleşen acı vedası, aradan geçen yıllara rağmen yeniden akıllara geldi...
Giriş Tarihi: 13.10.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 16:31