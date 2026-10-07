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Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…
Giriş Tarihi: 07.10.2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 08:38

Yeşilçam'ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı "Domdom Ali" karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Feridun Şavlı, ekranların en neşeli yüzlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak usta oyuncunun kamera arkasındaki yaşamı ve sinemadan uzaklaştıktan sonra karşı karşıya kaldığı zorlu süreç, sevenlerini derinden sarstı. İşte milyonları güldüren ünlü ismin hayatını baştan aşağı değiştiren o olay ve hayatına dair bilinmeyenler…

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Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Yeşilçam denince akla gelen ve aradan geçen yıllara rağmen izleyiciyi güldürmeye devam eden Hababam Sınıfı, unutulmaz karakterleriyle Türk sinemasının en özel yapımları arasında yer alıyor.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Serinin hafızalara kazınan isimlerinden biri ise siyah önlüğü, saf tavırları ve kendine has neşesiyle Domdom Ali karakteri oldu. Bu sevilen karaktere hayat veren Feridun Şavlı ise beyaz perdedeki performansıyla kısa sürede Yeşilçam'ın tanınan yüzleri arasına girdi.

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Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

HABABAM SINIFI'NIN DOMDOM ALİ'SİYDİ

Rıfat Ilgaz'ın eserinden sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı serisinde Domdom Ali karakterini canlandıran Feridun Şavlı, özellikle 1970'li yıllarda Yeşilçam'ın dikkat çeken oyuncuları arasında yer aldı.

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Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

6 Ağustos 1953'te Burdur'da dünyaya gelen Şavlı, canlandırdığı karakterlerle dönemin sinema izleyicisinin hafızasında kendine kalıcı bir yer edindi.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Şavlı'nın kariyeri yalnızca Hababam Sınıfı ile sınırlı kalmadı. Ah Nerede, Yüz Numaralı Adam, Neşeli Günler ve Sınıfta Şenlik Var gibi dönemin sevilen yapımlarında da rol alan oyuncu, sinema kariyerinin yanı sıra reklam filmlerinde de kamera karşısına geçti. Özellikle Domdom Ali karakteriyle yakaladığı popülerlik, onu Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında taşıdı.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Ancak Yeşilçam'ın ışıklı günleri onun için uzun sürmedi. 1978 yılına gelindiğinde sinemadan uzaklaşan Feridun Şavlı, hayatına farklı bir yön vermeye çalıştı.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

BİR KAZA HAYATINI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRDİ

Şavlı'nın hayatındaki en büyük kırılmalardan biri ise geçirdiği trafik kazası oldu. İzmir-Manisa otoyolunda meydana gelen kazada bir kolunu kaybeden oyuncu, yaşadığı büyük sarsıntıya rağmen ailesinin desteğiyle hayata tutunmaya çalıştı. Bir dönem milyonları güldüren Domdom Ali, gerçek yaşamında ise çok ağır bir sınavla karşı karşıya kalmıştı.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Ne yazık ki talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı. Kazadan birkaç yıl sonra sağlık sorunlarıyla mücadele eden Feridun Şavlı, henüz 41 yaşındayken 1995 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geride ise Yeşilçam'ın unutamadığı bir karakter ve onu yıllar boyunca sevgiyle hatırlayan milyonlar kaldı. Hababam Sınıfı'nın kahkahalarla hatırlanan Domdom Ali'si, gerçek hayatında ise acılarla dolu kısa bir ömür yaşamıştı.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

HAYAT HİKAYESİYLE HERKESİ DERİNDEN ETKİLEYEN DİĞER USTA İSİM SUPHİ KANER...

1933 yılında İstanbul Cerrahpaşa'da doğan Suphi Kaner'in çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Babasını küçük yaşta kaybeden Kaner, annesiyle birlikte hayat mücadelesi verdi.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Ayakkabı boyacılığından marangozluğa kadar her işi yaptı. Sinema salonlarında gazoz satarken beyaz perdeye merak salan Kaner, kısa sürede yeteneğiyle fark edildi.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

6 YILDA 95 FİLM, SONRASI BÜYÜK BİR YASAK

Öztürk Serengil ve Fikret Hakan ile kurduğu tiyatro grubuyla adını duyuran Kaner, 1957 ve 1963 yılları arasında tam 95 filmde rol alarak rekor kırdı.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Ancak alkol sorunu nedeniyle yapımcılarla arası açılmaya başladı. Yapımcı Nevzat Pesen'in şikayetiyle Prodüktörler Cemiyeti, Kaner'i "kara listeye" aldı. Yayınlanan mektupla hiçbir yapımcının ona iş vermemesi istendi.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

CEBİNDE PARA YOKTU, BUNALIMA GİRDİ...

Bu kararın ardından tamamen işsiz kalan ve maddi olarak tükenen ünlü oyuncu, ağır bir bunalıma girdi. Çevresinden beklediği desteği göremeyen ve ekonomik olarak çıkmaza giren Kaner, 1963 yılının ağustos ayında aşırı dozda ilaç içerek intihar etti.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Böylece Yeşilçam'ın tanınan oyuncusu Suphi Kaner, 30 yaşındaki zamansız vedasıyla sevenlerini büyük bir hüzne boğdu...

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

YEŞİLÇAM'IN GÖRÜNMEYEN BİR DİĞER YILDIZI: HÜLYA TUĞLU...

Yeşilçam'ın zarif yüzlerinden Hülya Tuğlu, bir dönemin büyük yıldızlarıyla aynı setleri paylaştı. Filiz Akın'ın, Fatma Girik'in yanında; kimi zaman küçük ama unutulmaz rollerde sinemaya emek verdi.

"Selvi Boylum Al Yazmalım"da canlandırdığı Dilek Hanım ise izleyicinin kalbine dokunan ama aynı zamanda tepkisini de çeken bir karakterdi. Yıllar geçse de adı çoğu zaman Kadir İnanır'la birlikte anıldı. Sessiz bir hayat yaşadı… Sessizce de veda etti bu dünyaya. Ama ardında Yeşilçam'ın hatıralarına karışmış ince bir iz bıraktı.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Türk sinemasının zarif oyuncularından Hülya Tuğlu, 27 Ağustos 1946'da İzmir'de doğdu. Yeşilçam'ın altın yıllarında genellikle karakter ve yardımcı rollerde kamera karşısına çıkan Tuğlu, "Adile Teyze", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hatasız Kul Olmaz" ve "Küçük Sevgilim" gibi dönemin önemli yapımlarında yer aldı.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Hülya Tuğlu'nun hikâyesi, adeta Yeşilçam melodramlarını andıran bir yaşam öyküsüne sahipti. Büyük yıldızlar kadar ön planda olmasa da, sarı saçları ve mavi gözleriyle dönemin aranan yüzlerinden biri oldu.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Kariyerini gösterişten uzak, istikrarlı ve sessiz bir şekilde sürdürdü.

Kimi zaman Filiz Akın ile aynı projede, kimi zaman Fatma Girik'in yanında, kimi zaman da "kız evlat" rolleriyle beyazperdede yer aldı.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

En çok hafızalarda kalan performanslarından biri ise "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki Dilek Hanım karakteri oldu. Bu filmde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya karakteri, Kadir İnanır'ın oynadığı İlyas tarafından Dilek'e tercih edilmişti.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Yıllar boyunca Yeşilçam'ın içinde kalan Tuğlu, hiçbir zaman başrol yıldızı olmadı; ancak sinema tarihinin sessiz ama vazgeçilmez yüzlerinden biri olarak anıldı.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

41 yıl süren sinema yolculuğunun ardından, 18 Haziran 2010'da İstanbul'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Bugün Hülya Tuğlu, Yeşilçam'ın parıltılı yıldızları arasında değil; ama o dönemin ruhunu taşıyan, emek veren ve iz bırakan isimlerden biri olarak hatırlanıyor.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

MÜCADELESİYLE GÜNDEME GELEN YEŞİLÇAM OYUNCUSU PERİHAN SAVAŞ'IN HAYAT HİKAYESİNE BAKIN!

Yeşilçam'ın kadife bakışlı, esmer güzeli Perihan Savaş, Türk sinemasının en ikonik yüzlerinden biri.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

Ancak o derin bakışların ardında; kimi zaman gözyaşıyla, kimi zaman ise amansız bir mücadeleyle yoğrulmuş, pek az kişinin bildiği sarsıcı bir hayat hikayesi yatıyor.

Yeşilçam’ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…

ÇOCUK YAŞTA GELEN SAHNE TOZU

14 Haziran 1957'de İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Trabzon Sürmeneli olan Şerife Perihan, henüz beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun çocuk bölümünde ilk rolünü aldı.

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