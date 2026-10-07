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Yeşilçam'ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…
Giriş Tarihi: 07.10.2026 08:37
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 08:38
Yeşilçam'ın en sevilen ismiydi! Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali’si hakkında kahreden detay…
Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı "Domdom Ali" karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Feridun Şavlı, ekranların en neşeli yüzlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak usta oyuncunun kamera arkasındaki yaşamı ve sinemadan uzaklaştıktan sonra karşı karşıya kaldığı zorlu süreç, sevenlerini derinden sarstı. İşte milyonları güldüren ünlü ismin hayatını baştan aşağı değiştiren o olay ve hayatına dair bilinmeyenler…