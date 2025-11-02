Trend
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlanıyor! Tabutu başında gözyaşları sel oldu: Dostları yalnız bırakmadı...
85 yaşında bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta aktörlerinden olan Engin Çağlar, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine katılan isimler arasında Ediz Hun ve Nuri Alço da yer aldı.
Giriş Tarihi: 02.11.2025 13:36