Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlanıyor | Video
02.11.2025 | 14:07
85 yaşında bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta aktörlerinden olan Engin Çağlar, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine katılan isimler arasında Ediz Hun ve Nuri Alço da yer aldı.
