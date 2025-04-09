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Yeşilçam’ın zarif güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş!

Yeşilçam'da güzelliğiyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, hem zarafeti, hem de yeteneğiyle ilgi çeken isimlerdendi. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu'nun bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu!