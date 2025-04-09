Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın zarif güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş!

Yeşilçam’ın zarif güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş!

Yeşilçam'da güzelliğiyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, hem zarafeti, hem de yeteneğiyle ilgi çeken isimlerdendi. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu'nun bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu!

Giriş Tarihi: 09.04.2025 18:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 18:42
Yeşilçam’ın zarif güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu hem zarafeti, hem de yeteneğiyle hafızalara kazınan ünlü isimlerden biri.

Yeşilçam’ın zarif güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş!

KIZ KARDEŞİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

1973 - 2004 yılları arasında onlarca projede canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu'nun bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın zarif güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş!

HİÇ AKILLARA GELMEYEN AKRABALIK!

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu, hem de çok ünlüymüş.

Yeşilçam’ın zarif güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş!

KEMAL SUNAL'LA OYNADI

Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'unun Kemal Sunal'ın 'En Büyük Şaban'ın çiçekçi kör kızı, Hülya karakterini canlandırdığını biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın zarif güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş!

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANMIYOR

Nilgün Bubikoğlu, sosyal medyayı pek aktif kullanan isimlerden değil.