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Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, her yaptığı ile magazinde yer alıyor. Yıldız Tilbe, bu kez sahnede yaptığı dansla ilgi topladı. İşte sosyal medyaya da damga vuran o anlar!

Giriş Tarihi: 05.06.2026 22:07 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 22:25
Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'da görüntülenmişti.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Akşam saatlerinde mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Tilbe, renkli kombiniyle dikkat çekmişti.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Ünlü şarkıcı doğal ve sempatik tavırlarıyla etrafına neşe saçmıştı.

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Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Daha önce kıyafetiyle ilgi odağı olan Yıldız Tilbe, bu kez de sahnedeki dansıyla magazinde yer aldı.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Sık sık kıyafet tercihi ve konserleriyle ilgi toplayan Yıldız Tilbe, bu kez sahne performansıyla sosyal medyanın diline düştü.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Ünlü şarkıcı, dansıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Yıldız Tilbe'nin sahne dansı yine çok konuşuldu!

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!
Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Öte yandan Yıldız Tilbe, bazı kozmetik ürünlerindeki zararlı kimyasallar nedeniyle geçmişte zor günler yaşamıştı.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Son olarak saçlarını boyamak isteyen sanatçının yüzünde alerjik tepkime nedeniyle yaralar oluşmuş, bu durum hayranlarını korkutmuştu.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Tilbe, yaşadığı son olayın ardından sağlıklı ve doğal boya arayışına girmişti.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

SORUN YAŞAYAN KADINLARA ÖNERDİ
Sanatçı, sonunda aradığı çözümü kadim formüllerde buldu. Artık saçlarını sadece kına, zeytinyağı, zerdeçal ve safran dörtlüsünün karışımıyla boyuyor.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Tilbe, "Benim gibi hassas ciltli ve alerjisi olan kadınlara da aynı çözümü öneriyorum. Bu karışımla saçlarınızı içiniz rahat bir biçimde boyayabilirsiniz" dedi.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

YILDIZ TİLBE'NİN SAÇLARI İÇİN VERDİĞİ FORMÜLDEN SONRA DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN DE GÜZELLİK SIRLARI MERAK EDİLDİ. ONLARDAN BİRİ DE YILLARA MEYDAN OKUYAN SEDA SAYAN OLMUŞTU!

Genç ve dinamik görünümüyle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, estetik müdahaleler konusunda açık davrandığını vurgulayarak, tercih ettiği yöntemi samimi ifadelerle paylaştı.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

"Germe yok. Işınla cilt altındaki deriyi yakıyorlar. Ben yaptırdığım bütün işlemleri açıklıyorum, saklamıyorum. Eti yağlı tavaya attığını düşün, nasıl toparlanıyor… Aynı mantık. Bunda germe ya da bıçak izi yok. Makyajsız halimi daha çok beğeniyorum."

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Ünlü sunucu, uygulamanın kalıcı olmadığını belirterek, etkisinin yaklaşık üç hafta içerisinde azaldığını ifade etti.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

NURGÜL YEŞİLÇAY

Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabını en aktif ve eğlenceli kullanan isimlerin başında gelen Nurgül Yeşilçay, takipçileriyle kurduğu samimi bağla sık sık gündeme geliyor.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Esprili paylaşımlarıyla hayranlarını kahkahaya boğan usta oyuncu, bu kez yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını paylaştı.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

"HER AKŞAM YAPIYORUM, ÇOK İŞE YARIYOR!"

50 yaşına basmasına rağmen kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Yeşilçay, genç görüntüsünün sırrını verdi.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

"YÜZ YOGASI YAPIYORUM"

Takipçilerine tavsiyede bulunan ünlü oyuncu, gençlik iksirini şu sözlerle açıkladı: "Yüz yogası yapıyorum her akşam, vallaha çok işe yarıyor aklınızda olsun. Gözaltılarında işe yaramıyor ama."

Estetik yok, işlem yok! Nurgül Yeşilçay genç görünüm formülünü açıkladı: "Her akşam yapıyorum"

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Doğal yöntemlerle zamana meydan okuyan güzel oyuncunun bu samimi itirafı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

51 YAŞINDA ZAMANI DURDURAN DİĞER İSİM: ŞEBNEM DÖNMEZ!

Bir çok başarılı yapımda rol alan 51 yaşındaki Şebnem Dönmez, 10 yıllık bekarlığına veda ettiğini duyurmuştu.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Dönmez, "Eskiden gölge taraflarım ortaya çıktığında karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. 10 yıldır bekardım ve bir standardım vardı. Biri onu kırdı" demişti.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Şebnem Dönmez'in sevgilisinin Mehmet Yaygın olduğu ortaya çıkmıştı.

Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Fit fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Dönmez gençlik sırrını verdi.