Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'da görüntülenmişti. Akşam saatlerinde mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Tilbe, renkli kombiniyle dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı doğal ve sempatik tavırlarıyla etrafına neşe saçmıştı. Daha önce kıyafetiyle ilgi odağı olan Yıldız Tilbe, bu kez de sahnedeki dansıyla magazinde yer aldı. Sık sık kıyafet tercihi ve konserleriyle ilgi toplayan Yıldız Tilbe, bu kez sahne performansıyla sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcı, dansıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Yıldız Tilbe'nin sahne dansı yine çok konuşuldu! SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ Son olarak saçlarını boyamak isteyen sanatçının yüzünde alerjik tepkime nedeniyle yaralar oluşmuş, bu durum hayranlarını korkutmuştu. Tilbe, yaşadığı son olayın ardından sağlıklı ve doğal boya arayışına girmişti. SORUN YAŞAYAN KADINLARA ÖNERDİ Tilbe, 'Benim gibi hassas ciltli ve alerjisi olan kadınlara da aynı çözümü öneriyorum. Bu karışımla saçlarınızı içiniz rahat bir biçimde boyayabilirsiniz' dedi. YILDIZ TİLBE'NİN SAÇLARI İÇİN VERDİĞİ FORMÜLDEN SONRA DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN DE GÜZELLİK SIRLARI MERAK EDİLDİ. ONLARDAN BİRİ DE YILLARA MEYDAN OKUYAN SEDA SAYAN OLMUŞTU! Genç ve dinamik görünümüyle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, estetik müdahaleler konusunda açık davrandığını vurgulayarak, tercih ettiği yöntemi samimi ifadelerle paylaştı. 'Germe yok. Işınla cilt altındaki deriyi yakıyorlar. Ben yaptırdığım bütün işlemleri açıklıyorum, saklamıyorum. Eti yağlı tavaya attığını düşün, nasıl toparlanıyor… Aynı mantık. Bunda germe ya da bıçak izi yok. Makyajsız halimi daha çok beğeniyorum.' Ünlü sunucu, uygulamanın kalıcı olmadığını belirterek, etkisinin yaklaşık üç hafta içerisinde azaldığını ifade etti. NURGÜL YEŞİLÇAY Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabını en aktif ve eğlenceli kullanan isimlerin başında gelen Nurgül Yeşilçay, takipçileriyle kurduğu samimi bağla sık sık gündeme geliyor. Esprili paylaşımlarıyla hayranlarını kahkahaya boğan usta oyuncu, bu kez yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını paylaştı. 'HER AKŞAM YAPIYORUM, ÇOK İŞE YARIYOR!' 50 yaşına basmasına rağmen kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Yeşilçay, genç görüntüsünün sırrını verdi. 'YÜZ YOGASI YAPIYORUM' Takipçilerine tavsiyede bulunan ünlü oyuncu, gençlik iksirini şu sözlerle açıkladı: 'Yüz yogası yapıyorum her akşam, vallaha çok işe yarıyor aklınızda olsun. Gözaltılarında işe yaramıyor ama.' Estetik yok, işlem yok! Nurgül Yeşilçay genç görünüm formülünü açıkladı: 'Her akşam yapıyorum' Doğal yöntemlerle zamana meydan okuyan güzel oyuncunun bu samimi itirafı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 51 YAŞINDA ZAMANI DURDURAN DİĞER İSİM: ŞEBNEM DÖNMEZ! Bir çok başarılı yapımda rol alan 51 yaşındaki Şebnem Dönmez, 10 yıllık bekarlığına veda ettiğini duyurmuştu. Dönmez, 'Eskiden gölge taraflarım ortaya çıktığında karşımdaki insandan saklamaya çalışıyordum. 10 yıldır bekardım ve bir standardım vardı. Biri onu kırdı' demişti. Şebnem Dönmez'in sevgilisinin Mehmet Yaygın olduğu ortaya çıkmıştı. Fit fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Dönmez gençlik sırrını verdi. Dönmez, 'Güzelliğimi ve diriliğimi spora bağlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum' dedi. BİR DİĞER GENÇLİK SIRRI DA YONCA EVCİMİK'TEN 'Bandıra Bandıra', 'Abone', '8.15 Vapuru' ve 'Kendine Gel' gibi hit parçalarıyla 90'lı yıllara damga vuran Evcimik, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da unutulmaz izler bıraktı. Özellikle 'Çılgın Bediş' dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı, yılların geçmesine rağmen ne formundan ne de sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi. 'KOMPLO TEORİLERİYLE ETKİLEŞİM KASACAĞINIZA...' Son dönemde 'estetik sayesinde genç kalıyor' şeklindeki eleştirilerin hedefi olan ünlü sanatçı, sessizliğini bozdu. Pilates reformer üzerinde zorlu hareketleri ustalıkla sergilediği anları paylaşan Evcimik, gençlik sırrının sadece operasyonlarda aranmasına tepki gösterdi. Ünlü sanatçı, paylaşımına şu notu düştü: '1 sene önce verdiğim röportajda bahsettiğim estetik işlem ile ilgili konuşmamı yeniden gündeme getirip, saçma sapan şeylerle ilişkilendirip 'böyle genç kalıyor' diyenlere gelsin. Mevzu vücut ve kafa sağlığından geçiyor. Kafanızı geçtim bari vücudunuzu çalıştırın komplo teorileri ile etkileşim kasacağınıza!' Evcimik daha önce de genç görüntüsünün sebebini şöyle açıklamıştı: 'Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm' PEKİ EBRU ŞALLI'NIN GÜZELLİK SIRRI NE? Yaş almayan bir diğer ünlü olan eski manken Ebru Şallı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oluyor. Genç kızlara taş çıkaran formuyla da dikkat çeken Şallı, magazin dünyasında sık sık yer alıyor. Ünlü isim bu sefer verdiği güzellik sırrıyla dikkatleri üzerine çekti. 48 yaşındaki Şallı, güzelliğini korumak için her ay hamama gittiğini açıkladı. YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR DİĞER İSİM: NEBAHAT ÇEHRE Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün katıldığı bir davette görüntülendi. Basın mensuplarına 'Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz' diyerek esprili şekilde sitem eden Çehre, 'Bence güzelliğin sırrı doğallık' dedi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Çehre, '6 sene oldu, setleri özledim. Ama sırf proje yapmak için dönmem' diye konuştu. GÜZELLİĞİ İLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER BİR İSİM: VİCTORİA BECKHAM Nebahat Çehre gibi 51 yaşında genç kızları taş çıkartan Victoria Beckham da dikkatleri üzerine çekti. Bunun sebebi ise Beckham'ın genç görüntüsünün sırrını sonunda açıklaması oldu. 51 yaşındaki Victoria Beckham, genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu belirtti. YAKLAŞIK 30 YILDIR AĞZINA SÜRMÜYORMUŞ! Beckham, eşi David Beckham'ın çikolata teklifine, 'Çikolatayı 90'lardan beri yemiyorum, şimdi başlamayacağım' şeklinde cevap vererek yaklaşık 30 yıldır çikolata yemediğini söyledi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Beckham, son yıllarda oldukça popülerlik kazanan avokadoyu her gün 3-4 adet tükettiğini açıklamıştı. Ancak uzmanlar avokadonun cilt ve kalp sağlığına faydalarını vurgularken, aşırı tüketim konusunda uyarılarda bulundu. Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı Charlize Theron, yarım asrı geride bırakmasına rağmen yıllara meydan okuyan görüntüsüyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 50. yaşını kutlayan dünyaca ünlü oyuncu, her daim fit kalmasını sağlayan o çok merak edilen yaşam rutinini ilk kez bu kadar net bir şekilde paylaştı. Bir dergiye röportaj veren Theron, yaşlanma süreciyle barışık olduğunu vurgularken vücut formunu korumak için alkolden tamamen uzak durduğunu belirtti. Ancak ünlü yıldızın kusursuz fiziği sadece beslenmeye değil, disiplinli bir egzersiz programına dayanıyor. VÜCUDUNU DEĞİŞTİREN MUCİZE: PİLATES Egzersizi bir görev gibi değil, keyif aldığı bir aktivite olarak hayatına dahil eden Theron, 'Vücudumu tamamen değiştirdi' dediği Pilates'i rutininin merkezine koyuyor. Haftalık programında çeşitliliğe önem veren yıldızın listesi ise oldukça yoğun: -Haftada iki kez 90 dakikalık Power Yoga seansları. -Kardiyo ihtiyacı için haftada dört kez yüksek tempolu Spin (Bisiklet) dersleri. -Tenis gibi açık hava aktiviteleriyle desteklenen dinamik bir yaşam. 50'li yaşlarında vücudunun toparlanma sürecinin yavaşladığını dürüstçe itiraf eden oyuncu, 'Eğer üç gün spor yapmazsam ve sonra spor salonuna dönersem, ertesi gün yürümekte bile zorlanıyorum.' diyerek disiplinden asla ödün vermediğinin altını çiziyor. 30'LU YAŞLARDA GELEN BÜYÜK DEĞİŞİM Cilt güzelliğiyle de adından söz ettiren Charlize Theron, gençlik yıllarında makyajıyla uyumak gibi hatalar yaptığını ancak 30'larından sonra büyük bir farkındalık kazandığını söylüyor. Yıldızın vazgeçilmez güzellik kuralları ise oldukça net: -Güneş koruması: Hava kapalı bile olsa her gün mutlaka 50 faktör güneş koruyucu kullanıyor. -Gece bakımı: Serum, göz kremi ve yoğun nemlendirici üçlüsünü asla ihmal etmiyor. -Profesyonel dokunuş: Her üç haftada bir düzenli olarak profesyonel yüz bakımı yaptırıyor. Güzellik sırrı merak edilen bir diğer isim ise Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Mine Tugay... 46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Medcezir' dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor. Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu. Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor. Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu. Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş. İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor. LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor. FORMUNU BÖYLE KORUYOR Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor. CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, 'Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum' diyor. İşte güzelliğiyle hayran bırakan diğer ünlü isimler... FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN ASLI ENVER ASLI ENVER ASLI ENVER SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ SILA TÜRKOĞLU AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR