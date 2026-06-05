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Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! İşte sosyal medyaya damga vuran o dans!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, her yaptığı ile magazinde yer alıyor. Yıldız Tilbe, bu kez sahnede yaptığı dansla ilgi topladı. İşte sosyal medyaya da damga vuran o anlar!

Giriş Tarihi: 05.06.2026 22:07 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 22:25