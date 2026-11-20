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Yıllar sonra sessizliğini bozdu! Sihirli Annem'in Buket'i Şara Türesel'den şaşırtan itiraf: Meğer 2012 yılından beri...
Yıllar sonra sessizliğini bozdu! Sihirli Annem'in Buket'i Şara Türesel'den şaşırtan itiraf: Meğer 2012 yılından beri...
Bir döneme damga vuran fenomen dizi "Sihirli Annem"de Buket karakterine hayat veren Şara Türesel, sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Set arkasında yaşadıklarını açıklayan Türesel'in o sözleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 20.11.2026 09:28