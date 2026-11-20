"DİZİDEN KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Dizi kadrosundan kimseyle iletişimini sürdürmediğini dile getiren Türesel, aradan geçen uzun yılları şu sözlerle özetledi:

"Diziden kimseyle görüşmüyorum. Zaten hali hazırda 4 yıldır San Diego'da yaşıyorum ama diziden birileriyle de 12-13 yıldır görüşmüyorum. En son 2012'de diziyi çektiğimizde görüşmüştüm, çekimler bittikten sonra da kimseyle görüşmedim. Sadece, Çilek'i oynayan Zeynep'le çok yakın oturduğumuz için, onun annesiyle karşılaşmıştım bir kez."