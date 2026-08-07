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Yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor! “Altı Üstü İstanbul” 8. bölüm tekrarıyla bu akşam atv'de!

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 8. bölüm tekrarıyla bu akşam saat 20.00'de ekrana geliyor. İstanbul'un farklı kesimlerinden insanların hayatlarını, kesişen yollarını ve sürükleyici hikâyelerini anlatan dizi; dikkat çeken oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla izleyiciden tam not alıyor.

Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 12:09
Yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor! Altı Üstü İstanbul 8. bölüm tekrarıyla bu akşam atv’de!

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, sekizinci bölüm tekrarıyla bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle yeniden buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor! Altı Üstü İstanbul 8. bölüm tekrarıyla bu akşam atv’de!

8.Bölüm Özeti

Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert, Hasan'la olan kardeşliklerini en ağır sınavlarından birinde bulurken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanır.

Yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor! Altı Üstü İstanbul 8. bölüm tekrarıyla bu akşam atv’de!

Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler.

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Yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor! Altı Üstü İstanbul 8. bölüm tekrarıyla bu akşam atv’de!

Öte yandan yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken, aileler ve dostluklar da zorlu sınavlardan geçer. Herkes kendi cephesinde kritik kararlar almak zorunda kalır. Uzay ile Emir arasındaki amansız düşmanlık ise sonu ağır sonuçlar doğuracak tehlikeli bir oyuna dönüşür.

Yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor! Altı Üstü İstanbul 8. bölüm tekrarıyla bu akşam atv’de!

Altı Üstü İstanbul, 8.bölüm tekrarıyla bu saat 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL