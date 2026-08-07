Trend
Galeri
Trend Magazin
Yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor! “Altı Üstü İstanbul” 8. bölüm tekrarıyla bu akşam atv'de!
Yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor! “Altı Üstü İstanbul” 8. bölüm tekrarıyla bu akşam atv'de!
atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 8. bölüm tekrarıyla bu akşam saat 20.00'de ekrana geliyor. İstanbul'un farklı kesimlerinden insanların hayatlarını, kesişen yollarını ve sürükleyici hikâyelerini anlatan dizi; dikkat çeken oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla izleyiciden tam not alıyor.
Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 12:09