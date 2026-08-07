Yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor! “Altı Üstü İstanbul” 8. bölüm tekrarıyla bu akşam atv'de!

Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler.

Altı Üstü İstanbul 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sen iyi olmadan, hiçbir yere gitmeyeceğim..." | Video