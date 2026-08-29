Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

"OPERASYON İKİ GÜNE BÖLÜNDÜ"

Ceran, "Operasyon iki güne bölündü. İlk gün 4–5 saat, ikinci gün yaklaşık 10 saat süren çok ağır bir cerrahi geçirdim buna rağmen hiç ağrım olmadı' diye konuşmuştu.

Fenomen Ceran, hastaneyi ve doktorunu arayıp randevu almaya çalışanları da uyarmayı ihmal etmemişti.

Ceran, "Kızlar, bana 'çok cesursun' diyorsunuz ama siz de benden farklı değilsiniz. Daha iyileşmedim. Hastanemi arayıp, doktorumu arayıp gelme planları yapıyorsunuz, yapmayın. Ameliyatımın 12. günü. Nereden biliyoruz bu baby face suratımın şişliklerden olmadığını? İzin verin iyileşelim, sonra analiz edelim."