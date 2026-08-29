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Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, "Hayatımın kararı" diyerek yaptırdığı yüz nakli sonrası zorlu bir süreç geçirmişti. Yaşadığı estetik mağduriyeti sonrası çareyi Bali'de bulan Ceran, yeni bir yönteme başvurdu...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 16:18
Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

2006'daki Oryantal Star yarışması ve 2011'de katıldığı Survivor Türkiye ile tanınan Didem Ceran, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak Güney Kore'de yüz nakli olmuştu.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

15 saat süren zorlu cerrahi operasyonun ardından yüz yapısı baştan sona yenilenen Didem Ceran, geçirdiği büyük değişimle dikkatleri üzerine çekmişti. Yaşadığı süreç sonrası paylaştığı son görüntüsü ise görenleri şaşkına çevirerek sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

Estetik operasyonlar sayesinde sosyal medyada belirli bir takipçi kitlesi oluşturan Didem Ceran, yaşadığı zorlu sağlık sürecine rağmen aktifliğini sürdürerek paylaşımlarına devam ediyor.

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Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

ÇAREYİ BALİ'DE BULDU!

Yüz nakli sonrası estetik komplikasyonlar yaşayan Ceran, bu süreçte yaşadığı korku, öfke ve hayal kırıklıklarını geride bırakmak isteyen Ceran, geçmişle vedalaşmak için Bali'de bir ritüel gerçekleştirdi. Duygularını paylaşan Ceran, "Kore'de yüzümde bırakılan hasar belki bir gün iyileşir. Ancak ruhumda bıraktığı karanlığı daha fazla taşımaya niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

BALİ'DE KUTSAL SU RİTÜELİNE KATILDI

Yaşadığı deneyimi anlatan Ceran, "Bu yüzden Bali'de kutsal kabul edilen suyun altına girdim. Bu sıradan bir yıkanma değil; buradaki inanışa göre insanı günahlarından, negatif enerjilerden, geçmişin ağırlığından ve ruhuna yapışan kötü şeylerden arındıran bir kutsanma ritüeli. Suyun altına geçtiğimde son aylarda yaşadığım korkuyu, öfkeyi, hayal kırıklıklarını, bana yapılan haksızlıkları ve kendi günahlarımı o suya bıraktım. Kore'de yaşadığım karanlıktan arındım. Kutsal suyla kutsandım. Sudan çıktığımda aynı bedendeydim ama aynı ruhla çıkmadım." dedi.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

NELER OLMUŞTU?

Fenomen Didem Ceran, yaklaşık iki gün süren operasyon sonrası sürecini takipçileriyle paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmıştı. Bu fotoğrafını yayınlayan Ceran paylaşımına ise, "2 gün süren ameliyata değmiş mi?" notunu düşmüştü. Fenomen isme yorum yağmıştı.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

Ceran, 'Türkiye'de geçirdiğim ameliyat daha basit bir işlemdi ve buna rağmen 5. güne kadar ciddi ağrılar yaşadım. Kore'de ise durum bambaşkaydı" demişti.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

"KEMİKLER KESİLDİ"

Fenomen, "Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi, çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı"

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

YÜZ GERME, GÖZ BÜYÜTME LİFTİNG...

Ameliyat sırasında temizleme işlemlerinin de yapıldığını dile getiren Ceran, "Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

"OPERASYON İKİ GÜNE BÖLÜNDÜ"

Ceran, "Operasyon iki güne bölündü. İlk gün 4–5 saat, ikinci gün yaklaşık 10 saat süren çok ağır bir cerrahi geçirdim buna rağmen hiç ağrım olmadı' diye konuşmuştu.

Fenomen Ceran, hastaneyi ve doktorunu arayıp randevu almaya çalışanları da uyarmayı ihmal etmemişti.

Ceran, "Kızlar, bana 'çok cesursun' diyorsunuz ama siz de benden farklı değilsiniz. Daha iyileşmedim. Hastanemi arayıp, doktorumu arayıp gelme planları yapıyorsunuz, yapmayın. Ameliyatımın 12. günü. Nereden biliyoruz bu baby face suratımın şişliklerden olmadığını? İzin verin iyileşelim, sonra analiz edelim."

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ PAYLAŞIYOR

Didem Ceran, ameliyat sonrası sık sık paylaşım yapmayı da sürdürüyor.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Yüzündeki gelişmeleri ve değişimleri her fırsatta hayranları ve sevenleriyle paylaşan Didem Ceran, bu kez yeni paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

KENDİSİNİ O ÜNLÜ İSİMLE KARŞILAŞTIRMIŞTI

Ceran, kendini dünyaca ünlü şarkıcıyla karşılaştırmıştı.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

SON HALİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Yüz nakli ameliyatı olan Didem Ceran, Camilla Cabello'ya laf atarak şarkıcının son halini eleştirmişti.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

ARDINDAN 46 YAŞINDA KENDİ HALİNİ PAYLAŞMIŞTI

Didem Ceran, paylaştığı videoda önce 29 yaşındaki Cabello'nun son görüntüsünü ardından da 46 yaşındaki kendi görüntüsünü paylaşmıştı.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

"46 YAŞINDA BENİM GİBİ Mİ OLMAK İSTERSİNİZ YOKSA 29 YAŞINDA ŞU ÜNLÜ GİBİ Mİ?"

Ceran yaptığı açıklamada ise, "46 yaşında benim gibi mi olmak istersiniz yoksa 29 yaşında şu ünlü gibi mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

46 yaşındaki Didem Ceran yüz nakli olmuştu! Kendisini dünyaca ünlü yıldızla karşılaştırdı!

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

YENİDEN BIÇAK ALTINA YATMIŞTI!

Didem Ceran, yüzündeki deformasyonlar için geçtiğimiz aylarda bir kez daha bıçak altına yatmıştı.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan ünlü isim, bu kez kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

"HİÇ KİMSEM YOK VE TEK BAŞIMA SAVAŞIYORUM"

Bir takipçisinin yönelttiği soruya içtenlikle yanıt veren Ceran, "Hiç kimsem yok ve tek başıma savaşıyorum. Ama sorun yok, Allah'ım var benim. Rabbime şükürler olsun o yanımda." ifadelerini kullandı. Ceran, verdiği bu yanıtla yaşam mücadelesini tek başına sürdürdüğünü dile getirmişti.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

"BENİ NEDEN KISKANDIĞINIZI GERÇEKTEN ANLAMIYORUM"

Ceran geçtiğimiz gün yeniden bir paylaşım daha yaparak, "Beni neden kıskandığınızı gerçekten anlamıyorum. Dışarıdan baktığınızda cesur, güçlü, özgür ve istediğini elde eden bir kadın görüyorsunuz. Oysa benim hayatımda hiçbir şey kolay olmadı. Her şeyi büyük mücadelelerle, çoğu zaman da tek başıma elde etmek zorunda kaldım.

"YÜKÜMÜ HAFİFLETEN BİR HAYAT ARKADAŞIM VAR"

Beni koruyan, yükümü hafifleten bir hayat arkadaşım var; bunun kıymetini biliyorum ve inkâr edersem ona haksızlık etmiş olurum. Ama bir erkeğin bana deli gibi âşık olmasını, beni aşkından gözü başka hiçbir şeyi görmeyecek kadar sevmesini hiç yaşamadım."

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

"EN İYİ NİYETLİ OLDUĞUM YERLERDEN CEZALANDIRILDIM"

Ayrıca Ceran, "İyi niyetim de çoğu zaman ödüllendirilmedi. Aksine, en iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım. Şimdi ameliyatımın üçüncü gününde, yüzüm bu halde Kore sokaklarında yürüyorum. Bedenim iyileşmeye çalışırken ben yine hakkımı, emeğimi ve kendimi korumaya çalışıyorum. Bu yüzden uzaktan bakıp hayatıma imrenenlere söyleyebileceğim tek şey şu: Gördüğünüz şey şans değil. Ayakta kalmak zorunda bırakılmış bir kadının gücü."

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI!

Fenomen isim, revizyon ameliyatını gerçekleştiren kliniğin kendisine kötü muamelede bulunduğunu öne sürdü. Yüzü henüz tamamen bandajlı ve morluklar içindeyken hastaneden taburcu edildiğini, adeta "sokağa atıldığını" iddia etmişti.

Ayrıca yüzündeki ağır görünüm nedeniyle hiçbir taksinin kendisini almak istemediğini belirten Ceran, bu nedenle uzun süre yürümek zorunda kaldığını ifade etti. Yaşadıklarını hasta haklarının ihlali ve insani muameleye aykırı bir tutum olarak değerlendirdiğini dile getirmişti.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

Didem Ceran'ın en dikkat çeken açıklamalarından biri ise kendisine imzalatılmak istendiğini iddia ettiği sözleşme olmuştu. Ceran, hukuki sürecini ilk ameliyatını gerçekleştiren hastaneye değil, revizyon operasyonunu yapan kliniğe karşı başlattığını söylemişti.

Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu

İddiasına göre operasyonun ardından hâlâ narkozun ve kullanılan ağır ilaçların etkisi altındayken önüne kapsamlı bir sözleşme konuldu. Ceran, bu belgeyi "kölelik sözleşmesi" olarak nitelendirdi. Yaşadığı sağlık problemleriyle mücadele ederken bir yandan da en yakın çevresinden gördüğü tavırlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Didem Ceran, son paylaşımıyla adeta isyan etmişti.

Yaşadığı sağlık problemleriyle mücadele ederken bir yandan da en yakın çevresinden gördüğü tavırlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Didem Ceran, son paylaşımıyla adeta isyan etmişti.