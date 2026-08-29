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Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu
Yüz nakli hayatını kabusa çevirmişti... Didem Ceran estetik mağduriyeti sonrası çareyi orada buldu
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, "Hayatımın kararı" diyerek yaptırdığı yüz nakli sonrası zorlu bir süreç geçirmişti. Yaşadığı estetik mağduriyeti sonrası çareyi Bali'de bulan Ceran, yeni bir yönteme başvurdu...
Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 16:18