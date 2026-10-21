Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

"DAHA TAM DÜZELEMEDİM"

Geçirdiği operasyonlardan sonra dinlenme sürecinde olduğunu söyleyen Karadere, şu sözleri aktardı: "Bir itirafta bulunmak istiyorum. Sizin desteğiniz çok önemli. Ama üzülerek bir haber vermek istiyorum. Sebebi sağlık. Bir ay önce çok ciddi bir operasyon geçirdim. Daha tam düzelemedim.

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