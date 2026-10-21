Trend Galeri Trend Magazin Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere, yarışmanın final yapmasının ardından bir kez daha bıçak altına yattı. Estetik operasyon geçiren Nagihan Karadere, kişisel hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlık durumunu paylaşan Karadere, 'Barbie gibi olacağım' derken bir anda gündem oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 21.10.2026 21:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 22:32
Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, performansıyla akıllarda yer etmişti.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Güçlü performansıyla dikkat çeken Karadere, hırsıyla da bir o kadar gündem olmuştu.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Birçok kez aynı yarışmaya katılan Nagihan Karadere, 2024 yılında bir dizi sakatlık yaşamıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Ünlü isim dizindeki ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı oluşmasından dolayı aynı yıl ise ameliyat olmuştu.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

İKİNCİ KEZ BIÇAK ALTINA YATMIŞTI!
Nagihan Karadere Instagram hesabından ikinci kez ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Operasyon öncesi takipçilerinden dua isteyen Karadere ameliyatın bir saat sürdüğünü söyleyerek, "1 saat önce ameliyattan çıktım. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi ufak ufak yürüyüş yapmam gerekiyor" ifadelerini kullandı. Nagihan Karadere'ye sevenlerinden birçok 'geçmiş olsun' mesajı gelmişti.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEDİ...

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere son olarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

"DAHA TAM DÜZELEMEDİM"

Geçirdiği operasyonlardan sonra dinlenme sürecinde olduğunu söyleyen Karadere, şu sözleri aktardı: "Bir itirafta bulunmak istiyorum. Sizin desteğiniz çok önemli. Ama üzülerek bir haber vermek istiyorum. Sebebi sağlık. Bir ay önce çok ciddi bir operasyon geçirdim. Daha tam düzelemedim.

Survivor Nagihan Karadere gözyaşları içinde anlattı: "Canımın derdine düştüm" | Video

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

"CANIMIN DERDİNE DÜŞTÜM"

Survivor için uygun değilim. Tam topladım derken başka bir sağlık sorunu nüksetti. İlerleyen günlerde doktorum bana sonuçları açıklayacak. Şu durumda zaten canımın derdine düşmüşüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum. Ne olur yalvarırım, bana Survivor demeyin. Survivor'ın s'sini duymak istemiyorum.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

"BENİM İÇİN SURVİVOR KAPANDI"

Benim için şu an Survivor kapandı. İnşallah iyi haberlerle karşınıza çıkacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Gözyaşları içinde dua isteyen ve içini döken ünlü isim sevenlerinden birçok destek almıştı.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

BU KEZ DE ESTETİK AMELİYATI OLDU

Daha önce geçirdiği diz ameliyatı ile gündemde yer alan Nagihan Karadere, bu kez de geçirdiği estetik operasyonla gündeme oturdu.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

Ameliyat masasına yatan Karadere, geçirdiği işlem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Daha önce geçirdiği estetik operasyona 750 bin TL harcadığını dile getiren Karadere, bu kez geçirdiği yeni operasyon sonrası video paylaştı.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

"BARBİE OLACAĞIM"

Paylaşığı videoda, ''Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Taburcu oldum dün akşam. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim. Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız? Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra barbie gibi olacağım'' ifadelerini kullandı.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Şimdilerde sağlık sorunları ile mücadele ederek dikkat çeken Nagihan Karadere, bir dönem geçirirdiği estetik operasyonları ile gündem olmuştu.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Estetikle bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü isim gören herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...
MELİSA ASLI PAMUK

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

MELİSA ASLI PAMUK

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

MELİSA ASLI PAMUK

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

MELİSA ASLI PAMUK

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

ÇİSİL ORAL

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

ÇİSİL ORAL

Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!

ÇİSİL ORAL