A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı

Salih Özcan şu şekilde devam etti: "Ben süre almasam da kendime güveniyordum. Çalışmaya hep devam ediyordum. Montella da çok süre almasam da arkamda duruyordu, beni destekliyordu. Beşiktaş'ta da her şey iyi gidiyor. İnşallah daha iyi gider."