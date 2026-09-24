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A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından Salih Özcan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Fransa ile oynanacak maç öncesi konuştu. Salih Özcan, Beşiktaş'tan takım arkadaşı Orkun Kökçü'nün durumuna dair soruyu cevapladı.

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Giriş Tarihi: 24.09.2026 20:58 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 21:09
A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında A Milli Futbol Takımı, Fransa ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda Salih Özcan, Fransa ile oynanacak dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı

Yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Salih Özcan, "Dünya Kupası'ndan sonra moralimiz bayağı bozuldu, hayal kırıklığı yaşadık ama yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.

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A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı

"KONTRA ATAKLARINI YOK ETMEK İSTİYORUM"

Fransa maçına dair konuşan Salih Özcan, "Yarınki maça bakarsak, çok hızlı oyuncular var. Kontra ataklarını yok etmek istiyorum, inşallah öyle de olur" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı

Orkun Kökçü'nün durumuna dair soruya Salih Özcan, "Orkun Kökçü, son maçlarda da maalesef sakat sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum, onu doktorlar biliyor" cevabını verdi.

A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Kendisine dair Salih Özcan, "Kendimi iyi hissediyorum. Futbolcu olarak böyle kaliteli takımlara karşı oynamak... Bunun için oynuyoruz zaten. Yarın da umarım Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlarız" dedi.

A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı

Takımdaki atmosferle ilgili Salih Özcan, "Takım olarak moraller yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı

"BENİM YÜZÜMDEN KAYBETTİK"

Amedspor maçındaki performansı ile ilgili Salih Özcan, "Amedspor maçını benim yüzümden kaybettik diyebiliriz. Böyle şeyler olmamalı ama önümüze bakmak zorundayız. Şimdi önümüzde önemli maçlar var. O sayfayı kapattım. Mental olarak iyi durumdayım" dedi.

A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı

Salih Özcan şu şekilde devam etti: "Ben süre almasam da kendime güveniyordum. Çalışmaya hep devam ediyordum. Montella da çok süre almasam da arkamda duruyordu, beni destekliyordu. Beşiktaş'ta da her şey iyi gidiyor. İnşallah daha iyi gider."

A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı

"YAVAŞ YAVAŞ İTALYANCA ÖĞRENİYORUM"

Hem A Milli Futbol Takımı hem de Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktörlerle çalışmasına dair Salih Özcan, "Yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorum galiba" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #SALİH ÖZCAN #VİNCENZO MONTELLA #ORKUN KÖKÇÜ #BEŞİKTAŞ #FRANSA