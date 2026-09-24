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A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı
A Milli Futbol Takımı’nda Salih Özcan’dan Vincenzo Montella sözleri! Orkun Kökçü cevabı
A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından Salih Özcan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Fransa ile oynanacak maç öncesi konuştu. Salih Özcan, Beşiktaş'tan takım arkadaşı Orkun Kökçü'nün durumuna dair soruyu cevapladı.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 20:58
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 21:09