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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella'nın yerine 6 dev aday...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Motenlla dönemi resmen sona ermişti. TFF'nin İtalyan çalıştırıcının yerine kimi getireceği merak konusu olurken, 6 adayın ismi kulislerde konuşulmaya başladı. İşte flaş iddianın detayları...

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 11:00
A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

A Milli Futbol Takımımızda, teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alınmıştı.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

Hayal kırıklığıyla geçen Dünya Kupası ve Uluslar Ligi serüvenin ardından, İtalyan hocanın Türkiye macerası sona ermiş oldu.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

YERİNE KİM GEÇECEK?

Montella'nın görevden ayrılmasının ardından, Ay-yıldızlıların başına kimin geçeceği ise merak konusu haline geldi.

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A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

Yola devam etme kararı alan Hacıosmanoğlu ve yönetiminin gündeminde yerli ve yabancı olmak üzere 6 dev adayın konuşulduğu iddia edildi. (Hürriyet)

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

FAVORİ ADAY TURAN

A Milli Futbol Takımı için en favori aday ise Shakhtar Donetsk'yi çalıştıran Arda Turan.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

Genç teknik adamla ile görüşmeler devam ederken henüz bir anlaşma sağlanmış değil.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

Avrupa'nın önemli liglerinde de çalışmak isteyen Turan'ın son kararını vermediği gelen haberler arasında.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

FATİH TEKKE VE ŞENOL GÜNEŞ

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş ve Fatih Tekke de bu büyük görev için konuşulan isimler arasında.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

49 yaşındaki Tekke, 62 maçlık Trabzonspor serüvenin ardından 1 Eylül'de görevinden ayrılmıştı.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

2 AYRI DÖNEMDE ÇALIŞTI

İsmi geçen bir başka isim Şenol Güneş ise 2000-2004 ile 2019-2021 yılları arasında milli takımın başında yer aldı.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 74 yaşındaki teknik adam, Mart 2025'ten bu yana boşta.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

YABANCI ADAYLAR

Yapılan habere göre, Federasyonun listesinde 3 tane yabancı adayın da yer aldığı öne sürüldü.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

Söz konusu isimler arasında Fenerbahçe'nin başında 2 dönem yer alan Vitor Pererira da bulunuyor.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella’nın yerine 6 dev aday...

ÖNCELİK FARKLI

Buna karşın TFF yönetiminin hedefi, Deschamps ve Nagelsmann gibi kariyeri tartışılmayacak, herkesin kabul edeceği bir isimle anlaşıp tüm Türkiye'yi yeniden milli takımın etrafında birleştirmek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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