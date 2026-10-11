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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella'nın yerine 6 dev aday...
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Montella'nın yerine 6 dev aday...
Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Motenlla dönemi resmen sona ermişti. TFF'nin İtalyan çalıştırıcının yerine kimi getireceği merak konusu olurken, 6 adayın ismi kulislerde konuşulmaya başladı. İşte flaş iddianın detayları...
Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 11:00