Trend Galeri Trend Spor Arda Güler'den Belçika'ya olağanüstü gol! Frikikten 90'a attı...

Arda Güler'den Belçika'ya olağanüstü gol! Frikikten 90'a attı...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında A Milli Futbol Takımı, Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle Belçika karşısında skoru 1-0'a getirdi. Arda'nın golü herkesin beğenisini kazandı. İşte o gol...

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 20:38 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 20:47
Arda Güler’den Belçika’ya olağanüstü gol! Frikikten 90’a attı...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki kritik mücadele ATV'den naklen yayınlandı.

Arda Güler’den Belçika’ya olağanüstü gol! Frikikten 90’a attı...

Milliler, mücadeleye, "Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal." 11'iyle başladı.

Arda Güler’den Belçika’ya olağanüstü gol! Frikikten 90’a attı...

Konuk ekip Belçika ise "Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Doku, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere." kadrosuyla sahada yer aldı.

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Arda Güler’den Belçika’ya olağanüstü gol! Frikikten 90’a attı...

ARDA'DAN MÜTHİŞ GOL

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde yıldız futbolcu Arda Güler kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen isim oldu.

Arda Güler’den Belçika’ya olağanüstü gol! Frikikten 90’a attı...

FRİKİKTEN 90'A ATTI

Arda Güler, yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu 90'a yolladı ve A Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.

GOL İZLE | Türkiye 1-0 Belçika (Arda Güler)

Arda Güler’den Belçika’ya olağanüstü gol! Frikikten 90’a attı...

21 yaşındaki genç yıldızın frikikten kaydettiği gol, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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