Arda Güler’den Belçika’ya olağanüstü gol! Frikikten 90’a attı...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki kritik mücadele ATV'den naklen yayınlandı. Milliler, mücadeleye, 'Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.' 11'iyle başladı. Konuk ekip Belçika ise 'Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Doku, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere.' kadrosuyla sahada yer aldı. ARDA'DAN MÜTHİŞ GOL Dakikalar 20'yi gösterdiğinde yıldız futbolcu Arda Güler kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen isim oldu. FRİKİKTEN 90'A ATTI Arda Güler, yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu 90'a yolladı ve A Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi. GOL İZLE | Türkiye 1-0 Belçika (Arda Güler) 21 yaşındaki genç yıldızın frikikten kaydettiği gol, sosyal medyanın da gündemine oturdu.