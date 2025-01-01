Trend Galeri Trend Spor Arda Turan'dan Fenerbahçe harekatı! İki isme kancayı taktı...

Arda Turan'dan Fenerbahçe harekatı! İki isme kancayı taktı...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan ve Galatasaray ile zirve mücadelesi verilen Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen iki isme talip çıktı. Ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor'un, sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen iki futbolcuyu transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:59
Arda Turan’dan Fenerbahçe harekatı! İki isme kancayı taktı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin ikinci bölümünün ilk maçında 5 Ocak Pazar günü sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Arda Turan’dan Fenerbahçe harekatı! İki isme kancayı taktı...

Sarı-lacivertliler, Hatay maçını kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını indirmeyi hedefliyor.

Arda Turan’dan Fenerbahçe harekatı! İki isme kancayı taktı...

Öte yandan Kanarya'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer dönemine çok kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Arda Turan’dan Fenerbahçe harekatı! İki isme kancayı taktı...

Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimlerin yanı sıra takımdaki mevcut oyuncuların da geleceği merak konusu.

Arda Turan’dan Fenerbahçe harekatı! İki isme kancayı taktı...

İKİ İSME EYÜP KANCASI

Son olarak Fenerbahçe'de o isimlere Süper Lig'in flaş ekibi Eyüpspor'un talip olduğu öne sürüldü.

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