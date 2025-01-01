Arda Turan'dan Fenerbahçe harekatı! İki isme kancayı taktı...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan ve Galatasaray ile zirve mücadelesi verilen Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen iki isme talip çıktı. Ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor'un, sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen iki futbolcuyu transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:59