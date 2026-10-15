Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! "Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı..."

LA GAZETTA DELLO SPORT:

"Emery yönetimindeki Aston Villa da iki maç sonunda iki galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam ediyor. Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan takım için Avrupa maçlarında aynı şeyi söylemek mümkün değil. Fenerbahçe, Villa Park'ta 6-0'lık ağır bir yenilgiye uğradı."