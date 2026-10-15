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Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! 'Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...'
Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! "Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı..."
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olması, Avrupa basınında geniş yer buldu. Fransa'da yayın yapan L'Equipe ise mücadele için ilginç bir benzetme yaptı. İşte atılan o başlıklar ve detayları...
Giriş Tarihi: 15.10.2026 08:53
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 09:26