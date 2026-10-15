Trend Galeri Trend Spor Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! 'Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...'

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! "Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı..."

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olması, Avrupa basınında geniş yer buldu. Fransa'da yayın yapan L'Equipe ise mücadele için ilginç bir benzetme yaptı. İşte atılan o başlıklar ve detayları...

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 08:53 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 09:26
Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

İki takım arasında Villa Park'ta oynanan mücadele ve alınan skor Avrupa basınında da oldukça geniş yer buldu.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

SKY Sports UK:

"Şampiyonlar Ligi heyecanının Villa Park'a dönüşünde Aston Villa, Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup ederek gecenin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Unai Emery'nin ekibinde Nicolas Jackson ve Ross Barkley ikişer gol atarken Johan Manzambi de gol sevinci yaşadı. Aston Villa, etkileyici bir performans sergiledi."

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

THE GUARDIAN:

"Jackson ve Barkley'nin ikişer golü, Aston Villa'nın rekor galibiyetinde etkisiz Fenerbahçe'yi yıktı."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

THE SUN:

"Nicolas Jackson ve Ross Barkley'nin golleri Türk devini yıktı, taraftarlar Mason Greenwood'u hedef aldı."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

DAILY MAIL:

"Unai Emery'nin "mazeret yok" anlayışına dayalı kültürü sonunda meyvelerini verdi. Aston Villa, Fenerbahçe'yi 6 golle bozguna uğrattı."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

BBC UK:

"Jackson yine sahneye çıktı, Aston Villa'nın yeniden yükselişi sürüyor."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

ESPN UK:

"Aston Villa coştu, Fenerbahçe'yi 6-0'lık skorla dağıttı."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

AS:

"Emery'den Şampiyonlar Ligi'nde farklı zafer! Jackson ilk yarıda, Barkley ise ikinci yarıda ikişer gol atarak duble yaptı. Greenwood ise Villa Park'ta taraftarlar tarafından hedef alındı."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

THE TIMES:

"Nicolas Jackson, Aston Villa'nın farklı galibiyetine liderlik yaptı."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

INDEPENDENT:

"Aston Villa, Fenerbahçe karşısındaki rekor galibiyette coştu, Mason Greenwood taraftarların hedefindeydi."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

MARCA:

"Aston Villa'nın farklı galibiyetinde Fenerbahçe'yi bozguna Nicolas Jackson uğrattı."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

L'EQUIPE:

"Bu çarşamba akşamı nefes kesen Şampiyonlar Ligi gecesinde nereye bakacağımızı şaşırdık. Özellikle Aston Villa, tenis skorunu andıran bir sonuçla (6-0) Fenerbahçe'yi ezerek gösteriyi garantiledi. Geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu ve sahada rakibinden açıkça üstün olan Aston Villa, Mattéo Guendouzi ve arkadaşlarını hiç acımadı."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

SPORT:

"Aston Villa, Fenerbahçe'yi küçük düşürdü. Emery'nin öğrencileri, sahada etkisiz kalan Türk takımına karşı hücum güçlerini ortaya koydu."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

LA GAZETTA DELLO SPORT:

"Emery yönetimindeki Aston Villa da iki maç sonunda iki galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam ediyor. Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan takım için Avrupa maçlarında aynı şeyi söylemek mümkün değil. Fenerbahçe, Villa Park'ta 6-0'lık ağır bir yenilgiye uğradı."

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için ilginç benzetme! Guendouzi ve arkadaşlarına acımadı...

THE TELEGRAPH:

"Unai Emery'nin takımı, maçı başından sonuna kadar domine ederek sahadan 6-0'lık ezici bir skorla ayrıldı. Fenerbahçe, ilk yarıda Oğuz Aydın ile direğe takıldığı pozisyon dışında maçın geri kalan bölümünde tamamen oyunun dışında kaldı."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ASTON VİLLA #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #UNAİ EMERY #MASON GREENWOOD