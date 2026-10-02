Trend Galeri Trend Spor Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'da gözler Raphinha'nın durumuna çevrildi. Milli takımda sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldızın durumu belli oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2026 17:33 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 17:45
Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Brezilya Milli Takımı'nın yıldızlarından Raphinha, Avustralya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşamıştı.

Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Barcelona'da sezona müthiş başlayan Raphinha'nın yaşadığı sakatlık sonrası gözler sahalara ne zaman döneceğine çevrildi.

Galatasaray'a İngiltere'den Donnarumma sürprizi! | Video

Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak Barcelona'da Raphinha'nın durumu netlik kazandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

BARCELONA'YA İYİ HABER

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona'ya Raphinha'dan müjdeli haber geldi.

Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

29 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

10 EKİM'DE OYNAYABİLECEK

Raphinha'nın 10 Ekim'de Barcelona ile Getafe arasında oynanacak maçta forma giyebileceği ifade edildi.

Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Barcelona'yı 13 Ekim'de İstanbul'da konuk edecek.

Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

SEZONA HARİKA BAŞLADI

Raphinha, bu sezon Barcelona'da sezona müthiş başladı.

Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Brezilyalı sağ kanat, bu sezon Barcelona'da 8 maçta forma giydi ve 14 gol ile 3 asist üretti.

Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Barcelona'da bu sezon santrfor bölgesinde daha fazla şans bulan Raphinha'nın güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #BARCELONA #RAPHİNHA #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ