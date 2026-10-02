Barcelona’da Raphinha gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Brezilya Milli Takımı'nın yıldızlarından Raphinha, Avustralya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşamıştı. Barcelona'da sezona müthiş başlayan Raphinha'nın yaşadığı sakatlık sonrası gözler sahalara ne zaman döneceğine çevrildi. Galatasaray'a İngiltere'den Donnarumma sürprizi! | Video UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak Barcelona'da Raphinha'nın durumu netlik kazandı. BARCELONA'YA İYİ HABER Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona'ya Raphinha'dan müjdeli haber geldi. 29 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. 10 EKİM'DE OYNAYABİLECEK Raphinha'nın 10 Ekim'de Barcelona ile Getafe arasında oynanacak maçta forma giyebileceği ifade edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Barcelona'yı 13 Ekim'de İstanbul'da konuk edecek. SEZONA HARİKA BAŞLADI Raphinha, bu sezon Barcelona'da sezona müthiş başladı. Brezilyalı sağ kanat, bu sezon Barcelona'da 8 maçta forma giydi ve 14 gol ile 3 asist üretti. Barcelona'da bu sezon santrfor bölgesinde daha fazla şans bulan Raphinha'nın güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.