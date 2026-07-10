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Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard'ın menajerinden açıklama...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Arsenal forması giyen Leandro Trossard için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Belçikalı yıldızın menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte sıcak gelişmenin detayları...

Giriş Tarihi: 10.07.2026 20:11 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 20:21
Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Leandro Trossard için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Belçikalı kanat için devreye girdiği ve oyuncuya teklif yaptığı iddia edilmişti.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

Leandro Trossard'ın menajeri son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddiaları için açıklama yaptı.

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Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

A Spor'da yer alan habere göre; tecrübeli yıldızın menajeri Fenerbahçe iddialarını net bir dille yalanladı.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

Trossard'ın menajerinin, sarı-lacivertli takım için "Böyle bir durum kesinlikle yok." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERİ OLUMLU

Haberde Beşiktaş ile Trossard'ın menajeri arasında gerçekleşen son görüşmelerin son derece olumlu geçtiği aktarıldı.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

Trossard'ın Beşiktaş'ın projesine ve yapılan teklife oldukça sıcak baktığı, şu an tamamen siyah-beyazlıların teklifine odaklandığı ve diğer teklifleri değerlendirmeye dahi almadığı ifade edildi.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

Transferde kritik 48 saate girildiği ve İspanya - Belçika maçının ardından taraflar arasında bir görüşme daha yapılacağı vurgulandı.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

Sürecin olumlu ilerlediği kaydedilirken, Beşiktaş'ın Belçikalı kanat oyuncusunu kısa süre içinde kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

DÜNYA KUPASI'NDA 5 GOLE KATKI

31 yaşındaki sol kanat, 2026 Dünya Kupası'nda toplam 5 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

Leandro Trossard'ın Arsenal ile olan mevcut sözleşmesi 2027'de tamamlanacak.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard’ın menajerinden açıklama...

Belçikalı yıldızın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ARSENAL #FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ #LEANDRO TROSSARD