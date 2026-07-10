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Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard'ın menajerinden açıklama...
Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Leandro Trossard'ın menajerinden açıklama...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Arsenal forması giyen Leandro Trossard için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Belçikalı yıldızın menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte sıcak gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 10.07.2026 20:11
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 20:21