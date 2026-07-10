Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

Beşiktaş, transferde gaza basıp peş peşe takviyelerini yaparken sıra Leandro Trossard'a geldi. Belçikalı yıldızın kulübü Arsenal ile 18 milyon Euro bonservis bedeli ile anlaşmaya varılırken sıra 31 yaşındaki oyuncuyla yapılacak son görüşmelere geldi. İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME Siyah-beyazlılar, temasların olumlu gidişatıyla birlikte İstanbul'a gelen menajerini yüz yüze pazarlık için masaya davet etti. Oyuncuya 7 milyon Euro maaş önerilirken, yıllık 1.5 milyon Euro imza parası da görüşülen detaylar arasında. ÜCRETLER KONUŞULDU Futbolcunun menajeri Dirk Hebel ile hem Trossard'ın hem de kendi alacağı menajerlik ücretinin görüşüldüğü kaydedildi. Beşiktaş yönetimi küçük pürüzleri gidermek için çaba gösterirken işi uzatmadan imzaları atmak istiyor. Dünya Kupası'nda Belçika ile yer alan Trossard'ın son onayının bugünkü İspanya maçının ardından olması bekleniyor. DÜNYA KUPASI'NDA 5 GOL KATKISI 31 yaşındaki sol kanat, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıktı ve 2 gol ile 3 asist üretti. Leandro Trossard'ın Arsenal ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.