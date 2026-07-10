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Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferi için çalışmalar hızlandırıldı. 31 yaşındaki yıldızın transferi konusunda rakamlar netlik kazandı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 09.07.2026 22:56 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 07:14
Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

Beşiktaş, transferde gaza basıp peş peşe takviyelerini yaparken sıra Leandro Trossard'a geldi.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

Belçikalı yıldızın kulübü Arsenal ile 18 milyon Euro bonservis bedeli ile anlaşmaya varılırken sıra 31 yaşındaki oyuncuyla yapılacak son görüşmelere geldi.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Siyah-beyazlılar, temasların olumlu gidişatıyla birlikte İstanbul'a gelen menajerini yüz yüze pazarlık için masaya davet etti.

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Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

Oyuncuya 7 milyon Euro maaş önerilirken, yıllık 1.5 milyon Euro imza parası da görüşülen detaylar arasında.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

ÜCRETLER KONUŞULDU

Futbolcunun menajeri Dirk Hebel ile hem Trossard'ın hem de kendi alacağı menajerlik ücretinin görüşüldüğü kaydedildi.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

Beşiktaş yönetimi küçük pürüzleri gidermek için çaba gösterirken işi uzatmadan imzaları atmak istiyor.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

Dünya Kupası'nda Belçika ile yer alan Trossard'ın son onayının bugünkü İspanya maçının ardından olması bekleniyor.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

DÜNYA KUPASI'NDA 5 GOL KATKISI

31 yaşındaki sol kanat, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıktı ve 2 gol ile 3 asist üretti.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

Leandro Trossard'ın Arsenal ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde gaza bastı! İstanbul’da kritik görüşme

Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #LEANDRO TROSSARD #ARSENAL #TRANSFER