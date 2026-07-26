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Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Belçika Milli Takımı'nın 10 numarası Leandro Trossard'ı transfer eden Beşiktaş, bir Belçikalı futbolcuyu daha gündemine aldı. Siyah-beyazlı takım bu kez takviyeyi savunmaya yapacak. İşte o oyuncu...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2026 13:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 13:09
Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Hücumun yanı sıra savunmaya da takviye düşünen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sol stoper takviyesi istemesinin ardından Kartal, yönünü Almanya'ya çevirdi.

Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate'ı transfer listesine aldı.

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Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Haberde Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Belçikalı stoper için hazırlıklara başladığı bildirildi.

Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

ITALIANO ONAYI VERDİ

Kartal'da teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Theate için olumlu görüş bildirdiği ifade edildi.

Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Bu gelişmenin ardından yönetimin de Alman kulübüyle temas kurmaya hazırlandığı belirtildi.

Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki sol stoperin piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Frankfurt'un, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakacağı vurgulandı.

Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

DÜNYA KUPASI'NDA DA OYNADI

Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Theate, 2026 Dünya Kupası'nda üç karşılaşmada forma giydi ve 227 dakika süre aldı.

Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Alman ekibi, oyuncuyu 2025 yılında Rennes'den 13 milyon euroya transfer etmişti.

Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Frankfurt formasıyla toplam 75 maça çıkan Theate, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#LEANDRO TROSSARD #BEŞİKTAŞ #BELÇİKA