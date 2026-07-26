Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Hücumun yanı sıra savunmaya da takviye düşünen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sol stoper takviyesi istemesinin ardından Kartal, yönünü Almanya'ya çevirdi. Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate'ı transfer listesine aldı. Haberde Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Belçikalı stoper için hazırlıklara başladığı bildirildi. ITALIANO ONAYI VERDİ Kartal'da teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Theate için olumlu görüş bildirdiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından yönetimin de Alman kulübüyle temas kurmaya hazırlandığı belirtildi. Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki sol stoperin piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. Frankfurt'un, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakacağı vurgulandı. DÜNYA KUPASI'NDA DA OYNADI Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Theate, 2026 Dünya Kupası'nda üç karşılaşmada forma giydi ve 227 dakika süre aldı. Alman ekibi, oyuncuyu 2025 yılında Rennes'den 13 milyon euroya transfer etmişti. Frankfurt formasıyla toplam 75 maça çıkan Theate, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.