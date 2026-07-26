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Beşiktaş’a bir Belçikalı daha! Trossard’dan sonra o geliyor...

Belçika Milli Takımı'nın 10 numarası Leandro Trossard'ı transfer eden Beşiktaş, bir Belçikalı futbolcuyu daha gündemine aldı. Siyah-beyazlı takım bu kez takviyeyi savunmaya yapacak. İşte o oyuncu...

Giriş Tarihi: 26.07.2026 13:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 13:09